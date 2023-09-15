Уроки выживания для самых маленьких

Фото: театр для детей и молодежи Кузбасса.

«Клуб любителей приключений» снова приглашает к себе в гости, в зал у камина кемеровского Театра для детей и молодежи, и предлагает спектакль «Маленькие дикари» по повести канадского писателя и художника Эрнеста Сеттон-Томпсона.

Спектакль рассказывает о приключениях мальчишек, которые решили поселиться в лесу и пожить жизнью индейцев.

Как и водится на заседаниях «Клуба любителей приключений», маленькие зрители и их родители вместе с актерами узнают, как построить типи-палатку, подобную тем, в каких жили индейцы. Как без спичек развести костер? По каким приметам найти дорогу, если ты заблудился в лесу? Можно ли пить болотную воду? И многое другое. И не только узнают, но кое-что и сами попробуют сделать, ведь «Маленькие дикари» - это спектакль с элементами интерактива.

Кроме того, этот спектакль поднимает темы дружбы, взаимовыручки и смелости в трудных ситуациях!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37, т.: (384-2) 36-79-68

17 сентября, начало в 12.00

Цена билетов: 350 рублей