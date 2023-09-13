Подростка в Кузбассе судят за диверсию на железной дороге. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В Кузбассе начался процесс над 16-летним подростком, который в апреле этого года поджег релейный шкаф на железной дороге близ станции Ишаново. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как стало известно в ходе расследования, юноша получил в одном из мессенджеров предложение подзаработать. За поджог релейного шкафа ему пообещали пять тысяч рублей. Сумма школьнику показалась заманчивой, и он согласился. После получения инструкции и рецепта изготовления горючей смеси он поджег оборудование на участке железной дороги в городе Кемерово. Но потратить свою награду парень не успел: его задержали по горячим следам и возбудили уголовное дело. Теперь решение о мере наказания должен определить суд.

Как отметили в РЖД, проблема вмешательства в работу железной дороги актуальна для всей Западной Сибири, в том числе и для Кемеровской области. Так, весной 2023 года в регионе произошло два поджога релейных шкафов, что при возбуждении уголовных дел было классифицировано как диверсия. Кроме того, по данным Кузбасского ЛУВД на транспорте, на территории области зафиксировано 12 случаев разоборудования железной дороги - от краж железнодорожных деталей до снятия рельсов с полотна.

МВД России подтверждает, что сейчас в стране имеет место практика прямого обращения к жителям нашей страны с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. Зарубежные кураторы сулят легкие и быстрые деньги за поджог или нанесение ущерба указанному ими объекту.

Полиция призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Помните, что атаки на стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность по этим статьям наступает с 16 лет.