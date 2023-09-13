Владимир Путин поприветствовал участников спортивных игр князя Александра Невского, стартовавших в Кемерове

Владимир Путин привестствовал участников и гостей спортивный игр Александра Невского. в Кузбассе. Фото - kremlin.ru

Участников и гостей первых Всероссийских спортивных игр святого благоверного Александра Невского, стартовавших в Кемерове, поприветствовал Президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что детские спортивные игры служат гармоничному развитию молодежи.

- Отрадно, что с каждым годом календарь спортивных мероприятий в нашей стране становится ярче и разнообразнее, пополняется такими перспективными, интересными проектами, как нынешние игры. Названные в честь Александра Невского, настоящего подвижника, государственного деятеля, полководца и дипломата, они служат гармоничному развитию молодежи, приобщают юношей и девушек не только к спорту, но и к нашим традиционным ценностям, - говорится в приветствии Владимира Путина, зачитанного, на торжественном открытии полномочным представителем президента РФ в СФО Анатолем Серышевым.

Президент России уверен в том, что игры пройдут успешно и внесут свой вклад в развитие массового физкультурного движения в России. Он пожелал участникам и гостям спортивного события удачи и всего наилучшего.

Первые Всероссийские спортивные игры в Кемерове уже начались 12 сентября, они пройдут до 16 сентября. Участниками большого спортивного события стали 600 юных спортсменов из 36 российских регионов, в том числе из новых территорий - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

- Ребята померятся силами в мини-футболе, самбо, баскетболе, шахматах, волейболе, а также сдадут нормы ГТО. Победителю в общекомандном зачете вручат переходящий Кубок Александра Невского с изображением благоверного князя, - рассказали «Комсомолке» в администрации Правительства Кузбасса.

Трофей на торжественном открытии осветил Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, представивший на мероприятии Русскую Православную Церковь Он передал участникам и гостям благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Патриарх очень хотел приехать в Кузбасс и очень сожалеет, что этого сделать не удалось, - сказал Митрофан.

Священнослужитель отметил одну из главных ценностей сегодняшнего события.

- Впервые в российской истории в составах делегаций вместе со спортсменами и тренерскими штабами приехали и духовные наставники. Этот факт сделал наш турнир поистине божественным, - отметил Митрополит.

Известно, что в рамках Игр в эти дни проходит Всероссийский форум «Вера и спорт», где обсуждаются задачи стратегии развития физической культуры и спорта в России и роль религиозного воспитания в становлении и развитии личности в спорте. В форуме принимает активное участие еще один почетный гость Игр министр спорта страны Олег Матыцын.

- Кузбасс - по-настоящему спортивный регион. Сегодня мы с губернатором Сергеем Цивилевым договорились сделать ваш замечательный край тренировочной базой сборных России. Инфраструктура здесь создана просто волшебная, - отметил глава спортивного ведомства страны.

Губернатор Кузбасса на тождественном открытии признался гостям и участникам, что Игры еще больше сплотят не только спортсменов, но и все наше общество

- Александр Невский является примером мужества, любви Родине, Его благие поступки, дают потомкам веру в непобедимость России в ее великую силу, - подчеркнул губернатор Кузбасса.