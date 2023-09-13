Сергей Цивилев вступил в должность губернатора Кузбасса

Фото: пресс-служба АПК.

В администрации Кемеровской области прошла инаугурация Сергея Цивилева, который победил на выборах губернатора Кузбасса.

На торжественной церемонии председатель избирательной комиссии Светлана Демидова сообщила, что голосование было признано состоявшимся и действительным. За Сергея Цивилева отдали свои голоса 1,3 млн человек – это 85,23%. Явка избирателей в нашем регионе стала одной из самых высоких в России — 81,01%

Сергей Цивилев принес присягу на верность Конституции Российской Федерации и поблагодарил кузбассовцев за поддержку.

- За нашу команду отдали свои голоса свыше 85% избирателей. Это говорит о том, что кузбассовцы гордятся своим регионом, поддерживают те изменения, которые сейчас происходят, и одобряют нашу работу, - сказал губернатор, обозначив задачу на следующие пять лет — и дальше улучшать качество жизни людей.

В торжественной церемонии принял участие полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев. Он отметил, что пять лет были непростыми для Кузбасса, но команда губернатора смогла прийти к достойному результату.

- Кузбасс достиг успехов во многих сферах, он – в числе первых по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Кузбасс будет делиться своими наработками и принципами развития с другими регионами. Желаю вашей команде новых успехов, и этому всегда будет способствовать поддержка президента России, — сказал Анатолий Серышев.

Фото: пресс-служба АПК.

Напомним, что Сергей Цивилев был одним из четырех претендентов на пост главы региона. По итогам голосования остальные кандидаты значительно отстали от него. Так, Екатерина Грунтовая, представляющая КПРФ, получила 5,07 % голосов, Станислав Карпов от ЛДПР - 4,55%, представитель партии «Справедливая Россия – За правду» Юрий Скворцов - 3,56%.

В этот же день прошло первое заседание областного законодательного собрания. Напомним, что на прошедших выборах кузбассовцы выбирали и депутатов парламента. По результатам голосования в нем будут представлены пять политических партий: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия – Патриоты – за правду» и «Новые люди». Всего было избрано 46 депутатов: 23 — по избирательным округам и 23 — по партийным спискам.

На первом заседании народные избранники рассмотрели вопросы организационного характера. Так, областные депутаты определились с председателем. По результатам тайного голосования им вновь стал Алексей Зеленин. Он возглавлял парламент Кузбасса прошлого созыва с октября 2021 года. Также депутаты выбрали заместителя председателя, сенатора от законодательной ветви власти (руководитель комитета по жилищным вопросам администрации Кемерова Надежда Ильина), утвердили структуру и составы комитетов.

- Впечатляющий результат на выборах — доказательство того, что мы с вами идем правильным курсом и жители Кузбасса считают, что его надо обязательно продолжать. Сейчас поменялось около 50% состава Законодательного Собрания. Важно, чтобы работа шла с учетом опыта предыдущих поколений и соответствовала запросам всех кузбассовцев», — сказал в обращении к депутатам губернатор Сергей Цивилев.