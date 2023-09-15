Новый путепровод на Северо-Западном обходе Кемерова построен по технологии «Роснано»

Первый путепровод построили на Северо-Западном обходе Кемерова по технологии РОСНАНО Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

При строительстве нового путепровода на участке Северо-Западного автомобильного обхода Кемерова применена суперсовременная технология укладки верхнего слоя трассы, разработанная корпорацией «Роснано». Она в разы повысит безопасность движения.

Это первое искусственное сооружение из 13 запланированных на Северо-Западном обходе кузбасской столицы. Путепровод построен на год раньше срока. Он является частью межрегиональной трассы Кемерово - Юрга - Томск, и проходит на 15-ти метровой высоте над основной магистралью. По словам заместителя директора по строительству компании «Спецстрой» Дмитрия Цыганова, длинна всего нового участка составляет 3,5 километра, а самого путепровода - 74 метра.

Кузбасские строители сделали все чтобы открыть путепровод на год раньше срока. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

- Путепровод ответственно об этом говорю, построен на века. Из сотен тонн металла и бетона. А с возрастом бетон только набирает силу и крепость. Искусственное сооружение стоит на трех опорах, имеет два пролета, длина каждого - 33 метра. По две полосы в обе стороны, ширина одной полосы 3,5 метра, - уточнил Дмитрий Цыганов.

Он добавил, что при строительстве нового участка межрегиональной впервые в Кузбассе применена суперсовременная технология разработанная корпорацией «Роснано» по укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

- Дело в специальной смеси, которая не дает верхнему асфальту быстро изнашиваться. Сейчас верхний слой дорог стал, в связи с возросшей загруженностью, настоящей проблемой для строителей. Смесь хорошо зарекомендовала себя при обновлении взлетно-посадочных полос в российских аэропортах. Соответственно для дорог она еще более бесценна. Если ноу-хау и у нас покажет себя хорошо в деле, мы используем новшество ученых при строительстве всего Северо-Западного обхода, - добавил Дмитрий Цыганов

.

Участок открыли сразу последнего его технического испытания на крепость. Как только по дороге разом проезжают пять 40 - тонных большегрузов, знак «Проезд открыт» извещает о начале движения.

Ежесуточная пропускная способность здесь - 15 тысяч машин. Но габариты путепровода позволяют в перспективе взять на себя и несколько десятков тысяч тонн.

Между тем, строители продолжают возводить четыре съезда на путепроводе, благодаря которым транзитным водителям можно будет свернуть в сторону Новосибирска, Кемерова, а также в соседние с трассой населенные пункты.

В правительстве Кузбасса «Комсомолке» сообщили, что на основной магистрали строители завершили подготовительные работы.

- Свыше 48 километров технологических дорог уже построено, 35 водопропускных труб из 57 смонтировано. На участках будущей магистрали устраивают нижние слои дорожной одежды, уточнили в компании «Спецстрой».

Напомним, строительство Северо-Западного обхода города Кемерово начали по 2021 года по поручению Президента России Владимира Путина. Проект был включен в список приоритетных федеральных и региональных дорог, получивших финансирование из федерального бюджета. Протяженность обхода составляет 47 километров, а стоимость свыше 50 миллиардов рублей.

Кемерово - единственный крупный город Сибири, через который проходит федеральная трасса Р-255 «Сибирь». Ежедневно по центральным улицам столицы Кузбасса проезжают свыше 17 тысяч единиц транзитного транспорта, половина из которых большегрузы, что осложняет дорожное движение.

- Строительство Северо-Западного обхода города Кемерово освободит населенный пункт от транзитного транспорта, повысит уровень безопасности участников дорожного движения, а также улучшит экологическую обстановку в жилой зоне, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.