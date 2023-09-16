«Обстреливают, сынок. Но жить надо!»: Волонтер из Кузбасса провел день в Шебекино - городе, который подвергся обстрелам

Волонтер из Кузбасса провел день в Шебекино - городе, который подвергся обстрелам. Фото: Олег БЫКОВ

- Сейчас там спокойно, можно съездить. Хотя шебекинцы до сих пор с Белгороде живут в пунктах временного размещения! - это напутствие я получил от белгородских казаков. Народ знающий: половина их станицы на линии боевого соприкосновения, а когда началась массовая эвакуация Шебекино, они помогали поддерживать порядок и ловили мародеров в опустевшем городе...

Обещаю быть осторожным и собираюсь в путь.

Арт-объект перед администрацией Шебекинского района. Фото: Олег БЫКОВ

Улыбайтесь, вы в Шебекино!

Я работаю в Церковном штабе помощи беженцам при Марфо-Мариинском женском монастыре Белгорода, собирая продуктовые наборы для эвакуированных.

Наслушался за это время историй из Шебекино: из посетителей Штаба помощи кто-то потерял там дом, а кто - и родных. Но сейчас многие возвращаются в город. К ним на день присоединяюсь и я. Тем более, автобусы ходят из Белгорода в Шебекино каждые полчаса.

...На кассе автовокзала обращаю внимание на объявление: «Рейсы на Харьков и до границы не выполняются!». Мне уже сказали, что это было популярным направлением: в Харьков белгородцы катались чаще, чем в соседний Курск. Не просто так центральная в Шебекино улица Московская - переходит затем в улицу Харьковскую...

Вид на площадь Шебекино. Фото: Олег БЫКОВ

До города, производящего «эти... с птичками» макароны, доехали спокойно. Пассажиры сидели в своих телефонах, а я вот ждал подвоха.

Мелькнул баннер у дороги: с одной стороны – «Стоп терроризм!», а с обратной – «Улыбайтесь чаще!».

Послушно улыбаюсь. Но блокпост Росгвардии у одного из сел по дороге насторожил. Уже полез за паспортом, но оказалось, что здесь проверяют только легковушки.

Огненные следы

Изучив карту города, решаю выйти на улице Московской, рядом с Дворцом культуры.

Это уютная площадь, окруженная дореволюционными отреставрированными домами. На их фасадах - имена основателя Шебекино петровского офицера Ивана Шибеко и сахарозаводчика Ребиндера. В глаза бросаются памятники, современные элементы благоустройства вроде танцующей балерины... и сгоревшие торговые центры.

Сгоревший после обстрела универмаг. Фото: Олег БЫКОВ

Двухэтажное здание полиции позади ДК окружают бетонные будки дотов и ящики из-под снарядов, заполненные песком. Укрепления не спасли от снарядов: ОВД выгорело полностью.

Сам Дворец культуры посечен осколками: две мины упали прямо на его парковку (воронки обозначены выбитой плиткой), а большинство окон в здании явно вставили совсем недавно. Окна первого этажа еще и прикрыты мешками с песком, как автобусная остановка напротив. Досталось и магазину популярной торговой сети рядом: возле нее до сих остовы сгоревших машин.

Сильно пострадавший от обстрелов отдел полиции. Его тоже снесут. Фото: Олег БЫКОВ

- Да, сынок, обстреливали нас, но Бог миловал. А служба идет! - крестится, говоря со мной, старушка, продающая свечки в крохотной церковке Николая Чудотворца в 100 метрах от ДК. Узнав, что приехал из Кузбасса, вручает батончик гематогена. Обещаю «скушать на здоровье».

Иду дальше, на городской рынок. Место небезопасное: две недели назад там погибла при обстреле женщина.

Вспоминается рассказ шебекинца Юры, с которым я познакомился в Церковном штабе помощи беженцам. Юра ездит в родной город набегами, чтобы сторожить предприятие по производству бетона, так и застал трагический момент.

- Я проезжал через пять минут после обстрела, вижу - лежит под простыней. Она на рынок на велосипеде ехала, снаряд вжух - и все... - говорил он.

Но торговля идет и сейчас - черешней, огурцами, арбузами. Про опасность все знают, но урожай спеет, нужно заработать немного к пенсии.

От обстрела пострадал и мемориал памяти участников Великой Отечественной войны. Фото: Олег БЫКОВ

Город оживает

В Шебекино видны не только взрослые, но и дети. Мамы с колясками гуляют по большому Парку культуры и отдыха у стадиона «Химик», а мальчишки радостно ныряют «бомбочкой» прямо с деревянной набережной в мелкую реку Нежеголь. Модные деревянные лежанки оккупированы рыбаками: караси и голавли в Нежеголи не переводятся.

Наряд полиции прогуливается по набережной, но детским забавам не мешает. Правда, все аттракционы в парке, несмотря на выходной день, простаивают. Это и понятно, слишком опасно позволять такие скопления малышни, тем более что прилеты были и по парку, и по расположенной рядом пожарной части, и по находящемуся в парке мемориалу шебекинцам, погибшим в ВОВ: деревья вокруг будто сверлили дрелью...

На берегах Нежеголи по-прежнему сидят рыбаки. Фото: Олег БЫКОВ

Набережная - настоящее украшение города. Тут и современные лавочки, и световой фонтан, и куб с надписью, кратко описывающей Белгородчину - «Край синих рек и белых гор», и церковь Всех Скорбящих Радость, где службы не прекращаются ни на день. По Нежеголи снуют многочисленные уточки. И народ использует теплые деньки и для прогулок, и для купания.

Чувствуется, что город постепенно оживает. Да, многие здания до сих пор закрыты, заложены синтетическими мешками с понемногу просыпающимся песком, вроде плавательного бассейна или краеведческого музея с пушками времен Великой Отечественной. Но уже торгуют продуктовые магазины, аршинные буквы радостно извещают, что «БАНК РАБОТАЕТ!», а одна кофейня на улице Ленина запустила кофе-машину у меня на глазах.

- Вы у нас первый покупатель за два месяца, - сказала улыбчивая бариста, подавая латте. - Только сегодня снова открылись!

Многие здания заложены мешками с песком. Фото: Олег БЫКОВ

Не все можно восстановить

Да, ущерб немал. В частном секторе некоторые дома сносят подчистую: нечего там ремонтировать. Один из них, на улице Новой, пошел под нож трактора у меня на глазах.

Внимательный глаз видит много примет обстрела. И бесчисленные трафаретные надписи «Укрытие» на домах, и будку спасателя на пляже, пробитую осколками, и оспины от прилетов на административных зданиях и поликлинике через дорогу от набережной... Долго перечислять!

Дома, которые не подлежат восстановлению, сносят. Фото: Олег БЫКОВ

Однако на многих улицах и зданиях наклеены паспорта восстановления объекта: там меняются крыши (где-то пока временные, а где-то уже стоят постоянные), стеклятся окна, штукатурятся фасады... Строителей в Шебекино сейчас куда больше, чем солдат: те мелькнули за целый день пару раз, да в кустах был замечен замаскированный от вражеских дронов КамАЗ.

Нельзя восстановить только жизни. А раны города понемногу закроются, как новая штукатурка закрывает сейчас красные следы кирпичей, взрезанных осколками.

Шебекино не склоняется

Уезжал из Шебекино уже вечером. Автобус маршрута "109" среди прочих ждали солдат и строитель родом из Таджикистана. Живая иллюстрация: и те, кто ремонтирует, и те, кто защищает. Автобусная остановка у старинного, 1911 года, химзавода (разбитого, но не обстрелами, а еще

приватизацией) тут для безопасности обложена мешками с песком. На них что-то золотисто блестело. Пригляделся и понял, что мешки «украсило» пятнистое оргстекло, осыпавшееся при обстреле - странно красивое зрелище! Как и сам этот крохотный городок - благоустроенный, уютный, ремонтируемый, но живущий в постоянной угрозе.

Автобусная обстановка в зоне возможного обстрела. Фото: Олег БЫКОВ

А последним впечатлением стал арт-обьект: ярко-красное слово «Победа» на центральной площади. Нужен ведь позитивный посыл!

А потом я приехал в Шебекино еще раз – уже в конце августа. За прошедшие три недели в городе полностью снесли сгоревшее здание УВД, было отремонтировано немало зданий в центре, в том числе исторических, стало еще больше отдыхающих на набережной. Правда, ДК, бассейн «Дельфин», Центр культурного развития и другие объекты соцкультбыта по-прежнему заперты и обложены мешками с песком. На память я увез шеврон – «Шебекино не склоняется». И это вовсе не о грамматике.