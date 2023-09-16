Сотни горняков эвакуируют на пяти шахтах Кузбасса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в субботу, 16 сентября, в Кузбассе сразу на нескольких шахтах, расположенных в городах Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, началась эвакуация горняков.

Причиной стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции, которая подавала электричество на угольные предприятия. Из-за аварии и последующих проблем с электричеством произошла одновременная остановка главных вентиляторов шахт: «Заречная», «Октябрьская» - в Полысаеве, а также «Шахта имени Кирова», «Костромовская», «Комсомолец» - в Ленинске-Кузнецком.

- Подразделения ВГСЧ к эвакуации не привлекались, предприятия эвакуируют шахтеров самостоятельно, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Точная численность горняков, которых сейчас выводят на поверхность, неизвестна, но можно с уверенностью сказать, что их несколько сотен человек. Пострадавших среди шахтеров нет.