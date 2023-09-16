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Происшествия16 сентября 2023 15:00

Сотни горняков эвакуируют на пяти шахтах Кузбасса

Авария на электроподстанции стала причиной эвакуации на нескольких шахтах Кузбасса
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Сотни горняков эвакуируют на пяти шахтах Кузбасса.

Сотни горняков эвакуируют на пяти шахтах Кузбасса.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером в субботу, 16 сентября, в Кузбассе сразу на нескольких шахтах, расположенных в городах Ленинск-Кузнецкий и Полысаево, началась эвакуация горняков.

Причиной стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции, которая подавала электричество на угольные предприятия. Из-за аварии и последующих проблем с электричеством произошла одновременная остановка главных вентиляторов шахт: «Заречная», «Октябрьская» - в Полысаеве, а также «Шахта имени Кирова», «Костромовская», «Комсомолец» - в Ленинске-Кузнецком.

- Подразделения ВГСЧ к эвакуации не привлекались, предприятия эвакуируют шахтеров самостоятельно, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Точная численность горняков, которых сейчас выводят на поверхность, неизвестна, но можно с уверенностью сказать, что их несколько сотен человек. Пострадавших среди шахтеров нет.

ЧППроисшествия: ЧП