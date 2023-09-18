Синоптики дали прогноз погоды на начало недели в Кузбассе

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни в Кузбассе будет стоять «бабье лето». Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Сентябрь продолжает радовать кузбассовцев теплыми солнечными деньками. В ближайшие дни характер погоды сильно не изменится. Днем температура воздуха будет пониматься до +15... +20 градусов, в ночные часы в пределах +2... +17 градусов. Как отметил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура на этой неделе в Сибири будет на 2-4 градуса выше нормы.

Так, во вторник, 19 сентября, ночью столбики термометров покажут +2... +7, местами до +12 градусов, днем +17 … +22. Ветер прогнозируется переменный 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается, ночью и утром возможны туманы.

В среду, 20 сентября, ночные температуры будут такими же, как предыдущей ночью, днем ожидается +15 … +20 градусов. Ветер подует юго-восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, днем возможны кратковременные дожди.

В четверг, 21 сентября, ночью ожидается температура +4... +9 градусов, днем воздух прогреется до +15 … +20 градусов. Ветер сменит направление на южное и будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, днем будет преимущественно без осадков.