Мошенники начали обманывать жителей Кузбасса от имени их начальников

Телефонные мошенники начали представляться своим жертвам из Кузбасса их начальниками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новую мошенническую схему «сообщение от начальника» все чаще стали использовать телефонные аферисты против жителей Кузбасса. Чтобы выкрасть деньги, они звонят от имени их руководителей. Именно такую схему аферисты на днях применили для обмана 50-летней жительницы одного из городов Кемеровской области.

В мессенджере Телеграмм они от имени ее начальницы сообщили о скором звонке из вышестоящей организации, предупредив о чисто конфиденциальном разговоре без посторонних.

Сообщение из организации не заставило себя ждать, в нем как-то странно поинтересовались, сможет ли женщина принять от них сегодня телефонный звонок.

- Ну, смогу, конечно, ответила, надо, так надо, если начальство просит. Но подумала, нельзя, что ли сразу обо всем написать. Руководству при этом перезванивать не стала. А вот когда раздался звонок и меня опять предупредили, что скоро наберет якобы сотрудник ФСБ, запуталась окончательно. Но эмоции. Пришла быстро в себя, когда безопасник сообщил мне об аферистах, пытающихся оформить кредит от моего имени. Сразу доверилась его рекомендациям целиком и полностью, - позже рассказала уже полицейским жительница Кузбасса.

Сердобольный «силовик» тут же перевел жертву на «сотрудника» Центробанка, которому оставалось лишь дожать потерпевшую окончательно.

- Лжебанкир убедил женщину оформить на себя кредиты, а полученные деньги перевести на указанные «безопасные» счета. В общей сложности потерпевшая сделала 20 переводов на мошеннические счета, отправив аферистам свыше трех с половиной миллионов рублей, - рассказали «Комсомолке» в Прокуратуре Кузбасса.

В ведомстве добавили, чтобы воспользоваться новой мошеннической схемой, аферисты просто взламывают или дублируют аккаунты руководителей предприятий и организаций в их соцсетях.

Не стесняются, как оказалось, даже министров. В начале августа кибер-преступники, таким образом, скопировав мессенджер Телеграмм министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова, поспешили разослать людям от его имени целую серию сообщений. К слову их текст в точку повторял фразы в вышеупомянутой истории. Также писали в сообщениях о скором звонке сотрудника ФСБ и также просили не говорить с ним при посторонних.

Министр, узнав о подвохе, поспешил уже на своей подлинной странице кузбассовцев предупредить.

- Прошу блокировать аккаунт, с которого приходят подобного рода сообщения. Я ничего не рассылаю! Будьте бдительны, чтобы не стать жертвой мошенников, - писал он в своем мессенджере еще второго августа текущего года

В полиции Кузбасса «Комсомолке» рассказали, что отдельного противоядия от мошеннической схемы «сообщение от начальника» пока не придумали. Но есть на все случаи несколько важнейших правил, которые точно помогут и от псевдоруководителей» и от лжебанкиров».

- Если вам позвонит неизвестный, который представится сотрудником службы безопасности банка или полицейским, и сообщит о блокировке вашей карты, либо о попытке мошенников похитить деньги с ваших счетов, или оформить от вашего имени кредит, немедленно прервите разговор. Это стопроцентные мошенники. Не верьте сказкам аферистов о якобы несанкционированном входе в ваш личный кабинет, и переводе ваших средств на «страховой счет» из-за отключения банка от системы СВИФТ. Не называйте реквизиты карты и CVC- и СМС-коды. К тому же мошенники могут попытаться убедить вас установить специальную программу для защиты сбережений или пройти по ссылке для отмены сомнительных операций. Не выполняйте никакие действия, вас пытаются обмануть! - предупредили в ГУ МВД России по Кузбассу.