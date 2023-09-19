Как узнать кузбассовцам о положенных льготах

Клиенты ВТБ могут легко узнать о всех положенных им льготах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уверены ли вы, дорогие наши читатели, что получаете все положенные вашей семье льготы и выплаты? Точно знаете? А если проверить еще раз?

О льготах знает лишь каждый третий

Приносим извинения за свою настойчивость, просто хотим напомнить, что государственная поддержка семей с детьми является одним из приоритетов социальной политики в России. Спектр предоставляемых льгот для данной категории граждан ежегодно расширяется и на сегодняшний день включает преимущественно денежные выплаты — различные виды социальных пособий и субсидий (региональных и федеральных), и материнский капитал (тоже федеральный и региональный). В частности, для россиян действует более трехсот различных видов льгот только на федеральном уровне. А в Кузбассе еще существуют свои региональные пособия, субсидии и выплаты для матерей, воспитавших более пяти детей, а также доплата к пенсии, доступная 45 категориям кузбассовцам.

Господдержка может существенно улучшить качество жизни потенциальных получателей и их родных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При этом согласно результатам опросов, проводимых различными организациями (от ВЦИОМ до страховых компаний), каждый пятый из числа тех, кто не пользуется мерами социальной поддержки, не считает нужным за ними обращаться из-за различных бюрократических проволочек. А каждый третий и вовсе заявил, что не знает, что может претендовать на какие-либо льготы, выплаты или налоговые вычеты.

В результате государственная поддержка остается невостребованной, хотя она может существенно улучшить качество жизни потенциальных получателей и их родных.

Но с развитием цифровизации новые технологии пришли на помощь и теперь узнать о полагающихся льготах можно за считанные минуты и несколько движений руки.

Например, воспользовавшись программой «Социальный калькулятор», которая есть у каждого клиента ВТБ в личном кабинете и в мобильном приложении банка.

«Социальный калькулятор» находится в разделе «Сервисы» личного кабинета интернет-банка ВТБ или мобильного приложения ВТБ Онлайн. Фото: Виктория КОЛОСОВСКАЯ

Как пользоваться «Социальным калькулятором»

Чтобы воспользоваться социальным калькулятором требуется всего десять минут и шесть шагов.

1. Зайти в интернет-банк ВТБ или приложение ВТБ Онлайн.

2. Нажать кнопку «Сервисы»

3. Выбрать раздел Госуслуги

4. Выбрать раздел «Социальный калькулятор»

5. Ответить на вопросы сервиса

6. Получив ответ, перейти к оформлению выплат онлайн

Чтобы воспользоваться «Социальным калькулятором» требуется всего несколько кликов. Фото: Виктория КОЛОСОВСКАЯ

После того, как вы нажмете кнопку «Оформить» сервис переадресует вас на портал Госуслуг, где программа автоматически заполнит в заявлении ваши данные и реквизиты счета в банке ВТБ. Если у вас все в порядке с актуальностью данных в банковском приложении, то можно смело нажать кнопку «Отправить».

Все действия с оформлением пособия через «Социальный калькулятор» банка ВТБ занимают не больше десяти минут.

Короткий опрос о семье в программе «Социальный калькулятор» займет пару минут, после чего можно приступать к оформлению выплат. Фото: Виктория КОЛОСОВСКАЯ

Также клиенты банка ВТБ могут воспользоваться дополнительными бонусами: при получении детских пособий на счет этого банка, на ребятишек бесплатно будет оформлена страховка от критических заболеваний на сумму до 37,5 миллионов рублей. А получатели пенсий получат страховку от мошенников на сумму до 100 тысяч рублей. Она распространяется на самые распространенные способы обмана у аферистов: взлом интернет-банка, хищение денег, обман по телефону.

Кроме того, до конца сентября действует специальное предложение от банка. При ежемесячном поступлении зарплаты, пенсии, детского пособия или переводов из другого банка на карту ВТБ до конца года можно единоразово вернуть до 10% от суммы всех зачислений. Банк учтет один из типов зачислений - и максимальный размер возврата по нему составит 4 000 рублей. Обратите внимание, первое поступление на карту должно пройти не позднее 30 сентября.

Вознаграждение будет начисляться на четвертый месяц поступления денег при условии непрерывных зачислений на протяжении трех предыдущих месяцев. То есть, получая зарплату на карту банка, например, с августа по октябрь, премия зачислится в ноябре, а если в сентябре – ноябре, то премия вернется в декабре.

Предложение действительно как для новых клиентов, так и для тех, кто давно открыл счет в ВТБ, но не пользовался картой и течение года не имел по ней постоянных транзакций.