Полтора миллиарда рублей жители Кузбасса добровольно перевели мошенникам в этом году

Телефонные мошенник украли у жителей Кузбасса полтора миллиарда Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Полтора миллиарда рублей похитили телефонные мошенники у жителей Кузбасса в этом году. Деньги люди переводили аферистам добровольно. Хотя о преступных схемах знали прекрасно.

Неутешительные цифры

Неутешительную статистику кибер - преступлений привел на брифинге в ГУ МВД России по Кемеровской области, посвященном проблематике дистанционных краж и мошенничеств, заместитель начальника управления уголовного розыска областного полицейского Главка Максим Кондратьев.

- Резкий рост хищений, совершенных с применением средств связи и сети Интернет - почти 30% в сравнение с прошлым годом. За 8 месяцев 2023 года в отношении кузбассовцев совершено 5 960 таких преступлений. При этом мошенники похитили у них уже почти полтора миллиарда рублей. Схемы, по которым обманывают аферисты, самые разные, от «звонка от сотрудника банка» и «покупки или продажи товаров на интернет-сайтах» до «вложений в инвестиционные проекты» и «родственников в беде». Причем, в основном на удочку аферистов клюют вовсе не пенсионеры, как наивно полагают в обществе, а люди от 18 до 39 лет. Пожилых граждан здесь всего 25%.

Полковник Максим Кондратьев: статистика неутетишительная.

Крадут профессионально

Максим Кондратьев обратил внимание, на то, что противостоять мошенникам сейчас очень непросто ввиду анонимизации. Преступники действуют максимально зашифровано, организовано, профессионально.

В основном мошеннические кланы, так называемые колл-центры, находятся за рубежом, львиная доля на территории Украины, - пояснил он « Комсомолке».

Между тем, каждое шестое такое преступление полицейские региона все же раскрывают. В этом году - 987 дистанционных краж и мошенничеств. Задерживают курьеров, которые непосредственно забирают деньги у пенсионеров, обманутых по схеме «родственник в беде».

Вы мошенники, а полиция уже на телефоне

Полицейские уточнили - мошенники в основном здесь упирают на эмоции человека и на эффект неожиданности. Сила их убеждения значительно возрастает, когда они представляются реальными сотрудниками полиции, по именам и фамилиям, которые действительно есть в главках и отделах. А если еще и удостоверение вышлют по вацапу, так вообще у человека просто сомнений никаких.

- И сила их психологического воздействия настолько велика, что нам приходится сталкиваться с совсем неординарными случаями. Старушку тут родственники потеряли, а она, как мы выяснили, тайно в «спецоперации» уже участвует. Мы говорим ей: «Очнитесь бабуля, вас мошенники обманывают», а она: «Это вы мошенники. Я все знаю, и уже работаю с настоящими сотрудниками МВД и ФСБ». Несколько часов выводили ее из психологической комы «пятой степени». Еле, еле, с горем в теле, как говорится, убедили, - эмоционально вспоминает случай Максим Кондратьев.

Центробанк с полицией не работает

О преступных схемах лжебанкиров на брифинге подробно остановился банкир настоящий - начальник юридического отдела Отделения Банка России по Кемеровской области Алексей Корнилов.

- Чаще всего аферисты убеждают граждан, будто зафиксирована «подозрительная активность» на их счетах. А чтобы им окончательно поверили, мошенники могут прислать целый пакет фиктивных документов, в том числе удостоверений. Так преступники придают правдоподобность выдуманной ими легенды, убеждая человека самому оформить кредит и перечислить им деньги. Ни в коем случае не следует выполнять их указания, - сказал он.

Алексей Корнилов добавил, что не стоит верить и в то, что Центробанк совместно с полицией и органами безопасности разрабатывает некие схемы по защите счетов граждан.

- Никогда банки совместно с силовыми структурами финансовые схемы не разрабатывали и не разрабатывают, - уточнил он.

Юрист Александр Корнилов предостерег граждан от лжебанкиров.

А может правда, ФСБ?

Брифинг получился эмоциональным и, что важно, по - настоящему «живым». Ведь на его площадке сухие цифры и профилактический ликбез разбавили конкретными историями из жизни. Одна из них случилась недавно не с кем-нибудь, а с начальником отдела информации и общественных связей кузбасского полицейского главка Игорем Ситдиковым, человеком который, собственно, брифинг и организовал. Только не подумайте, ничего страшного в итоге от его беседы с мошенниками, которые ему позвонили, не случилось. Полковник был, как говориться, в материале, и разговор записал. Выдержки из него прямо на брифинге показали.

Небольшой аудио ролик на три минуты раскрыл диалог «клиента» сразу с пятью артистами - аферистами. Здесь и «полицейские» и «сотрудники» ФСБ и «банкиры». Да так грамотно те говорили и убеждали - комар носа не подточит. Ну как здесь не поверить словам «сотрудницы» банка, что «неустановленные личности попытались удалено оформить кредит на ваше имя, получив доступ к вашему личному банковскому кабинету»?!

«Шили» так складно, что заместитель Сидтикова Наталья Маслакова, присутствовавшая при телефонном разговоре, на полном серьезе шефа переспросила: «А может, и правда, Игорь Юрьевич, вам из ФСБ звонили?».

Не брать чужие номера должно войти в привычку

- Это к тому, что мошенники настолько искусны и осведомленные, что от них не застрахованы ни пенсионеры, ни студенты, ни ученые и даже банкиры, - подтвердила еще одни участник брифинга, руководитель Регионального центра финансовой грамотности Ольга Сычева-Передеро.

Ольга Сычева - Передера придумала от мошенников хорошую привычку.

Она уверена - игнорирование незнакомых телефонных номеров должно стать для нас такой же привычкой, как чистить зубы или закрывать на ключ за собой квартирную дверь.

- Все больше случаев, когда люди не кладут трубку, а сами пытаются «разыграть» мошенников. Этого делать категорически не стоит, поскольку аферисты могут найти уловку для каждого. Инструментов у них для этого достаточно, поверьте. Не рискуйте, просто прервите разговор», - добавила кандидат экономических наук.

Особое внимание Ольга Сычева-Передеро уделила необходимости постоянного повышения финансовой грамотности населения.

- Для этого в регионе реализуем целый ряд проектов, один из которых заключается в прямых, «живых» встречах с коллективами предприятий, организаций. Беседуем со школьниками и студентами, с пенсионерами. И все же печальная статистика показывает, что такую работу надо дальше только усиливать, - уверена Ольга Сычева-Передеро.