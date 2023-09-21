Принимаем участие в просветительской акции и отправляемся на выставку сибирской художницы

Фото: ОКЦ ЮАО.
Принимаем участие в международной просветительской акции.
Главная библиотека Кузбасса приглашает всех желающих принять участие в международной просветительской акции «Литературный диктант», направленной на поддержку и развитие чтения.
Она проводится совместно со Всероссийской библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино и при поддержке министерства культуры Кузбасса. В один день в России и других странах мира откроются площадки акции, и «Федоровка» оказалась в их числе.
Любители чтения объединятся, чтобы узнать, насколько хорошо они помнят произведения классической русской литературы.
«Литературный диктант» - это 20 вопросов, посвященных русской литературе от классики до современности.
Отличников и победителей диктанта ждут призы и, конечно, всенародная слава!
По итогам проведения диктанта победителям и отличникам будут вручены именные дипломы, а всем остальным участникам - сертификаты.
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова
ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-80
23 сентября, начало в 13.00
Вход свободный
**************************************************************************
Фото: библиотека городских историй.
Отправляемся на выставку сибирской художницы.
В Кемерове открылась выставка сибирской художницы Натальи Шепелевой под названием «Доставка эмоций». На ней зрители увидят картинные произведения искусства разных жанров и стилей, которые выбраны с учетом их эмоциональной силы и способности вызвать отклик у гостей. Ведь эмоции важная часть жизни, необходимая для коммуникации людей.
По своей природе большинство людей склонны испытывать эмпатию. Наиболее часто это происходит в живой коммуникации, но люди испытывают эмпатию и при взаимодействии с героями из литературы, кино, искусства. Человек как бы примеряет на себя роль персонажа и начинает испытывать похожий спектр эмоций.
Именно эта идея и легла в основу выставки.
Увидеть произведения Натальи Шепелевой можно до 2 октября.
Библиотека городских историй
ул. Весенняя, 7
Время работы: ежедневно с 9.00 до 20.00
Вход свободный