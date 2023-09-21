Принимаем участие в просветительской акции и отправляемся на выставку сибирской художницы

Фото: ОКЦ ЮАО.

Вспомнить литературу

Принимаем участие в международной просветительской акции.

Главная библиотека Кузбасса приглашает всех желающих принять участие в международной просветительской акции «Литературный диктант», направленной на поддержку и развитие чтения.

Она проводится совместно со Всероссийской библиотекой иностранной литературы им. М. И. Рудомино и при поддержке министерства культуры Кузбасса. В один день в России и других странах мира откроются площадки акции, и «Федоровка» оказалась в их числе.

Любители чтения объединятся, чтобы узнать, насколько хорошо они помнят произведения классической русской литературы.

«Литературный диктант» - это 20 вопросов, посвященных русской литературе от классики до современности.

Отличников и победителей диктанта ждут призы и, конечно, всенародная слава!

По итогам проведения диктанта победителям и отличникам будут вручены именные дипломы, а всем остальным участникам - сертификаты.

Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-80

23 сентября, начало в 13.00

Вход свободный

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Фото: библиотека городских историй.

Доставка эмоций

Отправляемся на выставку сибирской художницы.

В Кемерове открылась выставка сибирской художницы Натальи Шепелевой под названием «Доставка эмоций». На ней зрители увидят картинные произведения искусства разных жанров и стилей, которые выбраны с учетом их эмоциональной силы и способности вызвать отклик у гостей. Ведь эмоции важная часть жизни, необходимая для коммуникации людей.

По своей природе большинство людей склонны испытывать эмпатию. Наиболее часто это происходит в живой коммуникации, но люди испытывают эмпатию и при взаимодействии с героями из литературы, кино, искусства. Человек как бы примеряет на себя роль персонажа и начинает испытывать похожий спектр эмоций.

Именно эта идея и легла в основу выставки.

Увидеть произведения Натальи Шепелевой можно до 2 октября.

Библиотека городских историй

ул. Весенняя, 7

Время работы: ежедневно с 9.00 до 20.00

Вход свободный