«Значит, судьба такая»: реакция родителей погибшего ребенка поразила сотрудников ГИБДД Кузбасса

Родители, покупая своим несовершеннолетним детям мотоциклы, не думают о последствиях.

Дня не проходит без аварий на дорогах Кузбасса с участием несовершеннолетних. Об этом в четверг, 21 сентября, на брифинге по обеспечению безопасности детей на дорогах, заявил врио начальника УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области Олег Глухарев.

Тяжелые цифры

По словам руководителя кузбасской Госавтоинспекции, ситуация с детским травматизмом на дорогах региона сегодня крайне тяжелая. Для полного погружения в проблему полицейский озвучил несколько тревожных цифр.

- С января произошло 237 ДТП с участием детей, в результате которых 9 ребят погибли и 254 получили травмы. Отмечу, все показатели аварийности возросли по сравнению с тем же периодом прошлого года. Количество ДТП и число пострадавших увеличились на 3% и 5,4% соответственно, количество погибших возросло на 28,6%. Без преувеличения - травмируются дети на дорогах Кузбасса каждый день, - сообщил «Комсомолке» Олег Глухарев.

Сотрудники кузбасской Госавтоинспекции уверены, во всех ДТП с участием детей так или иначе виноваты взрослые. Даже в тех ситуациях, когда ребенок сам нарушил правила дорожного движения. С одной стороны, парадокс, с другой - совершенно логично, ведь правильно переходить дорогу должны учить свое чадо родители. Но вот покупка своим несовершеннолетним сыновьям в нарушение всех законов мотоциклов, да еще и кроссовых, по сути гоночных, не вписывается вообще ни в какую логику.

Без шансов выжить

В июне в Киселевске родители по просьбе сына подарили ему на 10-летие (!) настоящий гоночный байк на несколько сотен лошадей. Скорость до 100 км развивает за секунды.

- Через несколько дней мальчик при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество «Тойоте Авенсис», ехавшей по главной дороге. От столкновения с иномаркой ребенок погиб на месте, - добавил Олег Глухарев.

Подобный случай меньше чем через месяц произошел в июле, уже в Прокопьевске. На этот раз также на кроссовом мотоцикле в стоявшую машину врезался 15-летний подросток. Он умер от полученных травм в больнице.

Временно исполняющий обязанности руководителя кузбасской Госавтоинспекции добавил, что реакция одних родителей на гибель своего ребенка в подобном ДТП просто шокировала.

- Ну, значит, судьба у него такая, - спокойно сказали они, узнав о гибели сына. Поверить в это сложно, но факт остается фактом, - подтвердил представитель ГИБДД.

Ребята, давайте соблюдать правила ПДД.

Мама научила

Сейчас с похолоданием дети пересаживаются с мотоциклов на автомобили. 16 сентября в Анжеро-Судженске 13-летний подросток без спроса взял ключи от машины, которой управлял гражданский супруг его матери, сел за руль «Ниссана Премьеры» и поехал по городу. Двигаясь по одной из улиц, мальчишка не справился с управлением и перевернулся. В результате ДТП получил травмы.

- Понятно, не имел достаточных навыков управления. Но вопрос - как ключи от машины оказались для него в свободном доступе? А главное – зачем? Как позже выяснилось, мама сама научила сына водить машину, - рассуждают кузбасские полицейские.

Спасительное кресло

Говорили на брифинге и об автомобильных детских удерживающих устройствах. Их отсутствие в четырех случаях в этом году привело к серьезным травмам у несовершеннолетних.

А ведь кресла реально спасают детей от травм и от гибели. Яркий тому пример, когда несколько лет назад при ДТП в машине погибли все трое взрослых, а ребенок, пристегнутый в детском кресле, не получил ни царапины.

- Игнорируя детские кресла, родители лишают ребенка шанса выжить в нестандартной дорожной ситуации, - уверен Олег Глухарев.

Детской кресло сохранит ребенку жизнь.

Еще раз о главном

Он напомнил, что в эти дни в Кузбассе проходит Всероссийская «Неделя безопасности дорожного движения». Это комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение ДТП с участием детей. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с педагогами, общественными и волонтерскими организациями проводят в городах области разъяснительные беседы как с детьми, так и со взрослыми, а также тематические конкурсы, викторины и другие мероприятия, направленные на привитие несовершеннолетним навыков безопасного поведения на дорогах.

- И еще раз в рамках профилактического мероприятия напоминаем родителям, насколько важно рассказывать своим детям о правилах безопасного поведения на дорогах, постоянно контролировать маршруты их передвижения, не допускать фактов управления транспортом детьми до получения соответствующего права и других нарушений правил, способствующих созданию аварийных ситуаций, - подвел итог брифинга Олег Глухарев.