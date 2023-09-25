Кузбасский олигарх не признал своей вины в деле о трагедии на принадлежащей ему шахте «Листвяжная»

Михаил Федяев не признал свое вину по делу о трагедии на "Листвяжной". Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В понедельник, 25 сентября, во время заседания в Центральном районном суде Кемерова кузбасский олигарх, основной собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев не признал своей вины по делу о взрыве метана на угольном предприятии в ноябре 2021 года, унесшем жизни более 50 горняков.

На первом слушании по делу о трагедии на шахте «Листвяжная» представитель прокуратуры региона зачитал обвинительное заключение по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия» председателю совета директоров холдинга «СДС» Михаилу Федяеву, гендиректору «СДС-Уголь» Геннадию Алексееву и техническому директору компании Антону Якутову.

- Руководители холдинга и шахты знали о нарушениях безопасности на предприятии, где постоянно фиксировались превышения концентрации метана. Однако представители холдинга игнорировали проверки в корыстных целях. Бездействие со стороны Михаила Федяева, Геннадия Алексеева и Антона Якутова привело к взрыву на шахте, повлекшему тяжелые последствия, - уточнил представитель прокуратуры Кузбасса.

В свою очередь, все трое обвиняемых своей вины не признали.

- Вины своей не признаю, я ни в чем не виноват, - сказал Михаил Федяев.

Сторона его защиты в противовес доводам представителя прокуратуры сообщила в суде, что по должностной инструкции их подзащитный не обязан был лично контролировать вопросы безопасности на шахте и тем более не был в сговоре с Якутовым и Алексеевым, как на это указала сторона обвинения. Кроме того, адвокат Федяева отверг обвинения в том, что холдинг не вкладывал средства в безопасность «Листвяжной».

- Наоборот, - уточнил защитник кузбасского олигарха, - холдинг только увеличивал расходы на эти цели, и они исчислялись миллиардами рублей.

Геннадий Алексеев заявил, что невиновность свою намерен доказывать до последнего. Так и сказал: «Буду биться до конца».

- Непонятно, как можно вообще строить какие-либо обвинения, когда до сих пор не установлены причины аварии? - задался вопросом угольщик.

Технический директор холдинга Антон Якутов, также не согласный с обвинениями в свой адрес, уточнил, что перечисленные прокурором его должностные обязанности неверно интерпретированы, и он этого не понимает.

Геннадий Алексеев и Антон Якутов также не согласным с обвинениями. Фото:объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Напомним, 15 сентября в Центральном суде прошли предварительные слушания по делу о трагедии на «Листвяжной».

- Мера пресечения Геннадию Алексееву и Антону Якутову в виде заключения под стражу оставлена без изменения, установлен срок ее действия - шесть месяцев. Михаил Федяев оставлен под подпиской о невыезде, - сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Следующее заседание по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» состоится 9 октября.

Трагедия на кузбасской шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. В 08.23 по местному времени на глубине 250 метров в вентиляционном штреке №823 взорвался метан. Взрыв унес жизни 51 шахтера.

Известно, что до аварии в 2021 году на шахте уже случались трагедии. В январе 1981 года произошел взрыв метана в аккумулирующем штреке, погибли пять человек. А в конце октября 2004 года вспыхнула метановоздушная смесь, 13 человек погибли.

Накануне последней трагедии в 2021 году в «Листвяжной» было проведено почти 130 проверок Ростехнадзора и выявлено более 900 нарушений. Шахту останавливали девять раз. Общая сумма штрафов тогда составила свыше четырех миллионов рублей.