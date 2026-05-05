Фото: архив КП. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке торжества по поводу празднования Дня Победы будут проходить в течение двух дней. Запланированы десятки мероприятий, в том числе возложения цветов к Вечному огню, торжественный марш, шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют. Рассказываем, каким будет День Победы в Новокузнецке 9 мая 2026.

День Победы в Новокузнецке 9 мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий

8 мая

9:00 – Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню (Мемориальный комплекс боевой и трудовой Славы кузнецких металлургов);

10:30-11:00 – Церемония встречи участников автопробега в рамках акции «Эстафета памяти «Кузбасс – фронту» (Часовня Георгия Победоносца);

11:00 – Акция «Трамвай Победы» (привокзальная площадь);

11:00 – Парад «Наследники Победы» (Мемориальный комплекс «Бульвар Героев» - вход на пр. Октябрьский);

12:00 – Выступление выездной концертной бригады «Весна Победы» (территориальное объединение «Листвяги»);

12:00 – Бесплатный показ кинохроники «День Победы» (малый зал кинотеатра «Октябрь»);

13:00 – Всероссийская акция «Вальс Победы» в рамках проведения патриотического фестиваля «Живая история» (Мемориальный комплекс «Бульвар Героев»);

13:00 – Открытие межрегиональной выставки «Героев родные глаза», посвященной подвигам и судьбам участников СВО (Новокузнецкий художественный музей);

18:00 – Бесплатный концерт ко Дню Победы духового оркестра и солистов (Губернаторский джаз-клуб «Геликон»);

19:00 – Кинопоказ под открытым небом фильмов «Мы помним», «Письмо из 43-го», «Небесный тихоход» (Арт-сквер на улице Кирова);

20:00 – Концерт «Мы помним» (Мемориальный комплекс «Бульвар Героев»);

21:00-22:00 - Акция «Свеча памяти». Она пройдет одновременно в следующих местах:

Мемориальный комплекс «Бульвар Героев» в Центральном районе;

Сквер 65-летия Победы в Кузнецком районе;

Сквер «65 лет Победы» в Новоильинском районе;

Памятник «Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в боях за Родину в период Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.» в Орджоникидзевском районе;

Памятник Зое Космодемьянской в Куйбышевском районе;

Памятник «Воин-Созидатель» в Заводском районе.

9 мая

8:00 – Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню (Мемориальный комплекс боевой и трудовой Славы кузнецких металлургов);

10:00-14:00 – Интерактивная программа «АРТы-БАТы» (площадка перед Новокузнецким художественным музеем на улице Кирова, 62);

10:00-11:00 – Торжественный марш, посвященный празднованию 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (улица Кирова, проспект Октябрьский);

10:40 – Всероссийская акция «Бессмертный полк» (колонны пройдут по маршруту: улица Тольятти – улица Кирова – проспект Октябрьский);

11:00 – Праздничный концерт «Помним! Гордимся! Равняемся!» (Сквер им. Жукова);

11:00 – Выставка военной техники «Арт-привал» (Площадь общественных мероприятий Центрального района);

11:20 – Торжественное возложение цветов к Вечному огню Мемориального комплекса «Бульвар Героев»;

11:30 – Благодарственный молебен (Часовня Святого Великомученика Георгия Победоносца);

12:00 – Концерт «Поем Победе» (Дом творческих Союзов);

12:00 – Городской хоровой фестиваль «Поем о победе вместе» памяти Н.С. Ермакова (Арт-сквер на улице Кирова);

13:00-15:00 – Всероссийская акция «Рекорд Победы» (Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, площадка у колеса обозрения);

14:00 – Ежегодная легкоатлетическая эстафета (пр. Октябрьский);

14:00 – Танцевальная реконструкция с мастер-классами «Бал Победы» (Арт-сквер на улице Кирова);

14:00 – Праздничная программа «Весна Победы» (Площадь им. Лиханова Куйбышевского района);

14:00 – Интерактивная программа «Победе этой посвящаем...» (Площадь общественных мероприятий Центрального района);

14:00 – Праздничный концерт «Во славу Победы!» (Площадь защитников Донбасса в Новоильинском районе);

15:00 – Концертная программа «Победная весна» (площадь перед КЦ ЗСМК Заводского района);

15:00 – Тематическая экскурсия «Город в годы войны» (Новокузнецкий краеведческий музей);

15:00 – Проект «Стихотворения о Победе» (Сад алюминщиков);

17:00 – Выставка ретроавтомобилей (Площадь общественных мероприятий Центрального района);

20:00-22:00 – Праздничный концерт творческих коллективов «ПОБЕДА рядом» (Сад алюминщиков);

21:50-22:00 – Всероссийская акция «Лучи Победы» (ДК «Алюминщик»);

22:00 – Праздничный салют (посмотреть можно на набережной Левого берега, на Советской площади или в Саду алюминщиков).

Ранее мы писали, что в Кемерове также запланированы десятки мероприятий к Дню Победы. По уже сложившийся традиции днем празднование пройдет в центре города, а вечером местом притяжения станет Московская площадь.