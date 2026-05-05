День Победы в Новокузнецке 9 мая 2026: программа праздника, расписание мероприятий

В Новокузнецке торжества по поводу празднования Дня Победы будут проходить в течение двух дней. Запланированы десятки мероприятий, в том числе возложения цветов к Вечному огню, торжественный марш, шествие «Бессмертного полка» и праздничный салют. Рассказываем, каким будет День Победы в Новокузнецке 9 мая 2026.
8 мая
9:00 – Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню (Мемориальный комплекс боевой и трудовой Славы кузнецких металлургов);
10:30-11:00 – Церемония встречи участников автопробега в рамках акции «Эстафета памяти «Кузбасс – фронту» (Часовня Георгия Победоносца);
11:00 – Акция «Трамвай Победы» (привокзальная площадь);
11:00 – Парад «Наследники Победы» (Мемориальный комплекс «Бульвар Героев» - вход на пр. Октябрьский);
12:00 – Выступление выездной концертной бригады «Весна Победы» (территориальное объединение «Листвяги»);
12:00 – Бесплатный показ кинохроники «День Победы» (малый зал кинотеатра «Октябрь»);
13:00 – Всероссийская акция «Вальс Победы» в рамках проведения патриотического фестиваля «Живая история» (Мемориальный комплекс «Бульвар Героев»);
13:00 – Открытие межрегиональной выставки «Героев родные глаза», посвященной подвигам и судьбам участников СВО (Новокузнецкий художественный музей);
18:00 – Бесплатный концерт ко Дню Победы духового оркестра и солистов (Губернаторский джаз-клуб «Геликон»);
19:00 – Кинопоказ под открытым небом фильмов «Мы помним», «Письмо из 43-го», «Небесный тихоход» (Арт-сквер на улице Кирова);
20:00 – Концерт «Мы помним» (Мемориальный комплекс «Бульвар Героев»);
21:00-22:00 - Акция «Свеча памяти». Она пройдет одновременно в следующих местах:
Мемориальный комплекс «Бульвар Героев» в Центральном районе;
Сквер 65-летия Победы в Кузнецком районе;
Сквер «65 лет Победы» в Новоильинском районе;
Памятник «Воинам Орджоникидзевского района, погибшим в боях за Родину в период Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.» в Орджоникидзевском районе;
Памятник Зое Космодемьянской в Куйбышевском районе;
Памятник «Воин-Созидатель» в Заводском районе.
9 мая
8:00 – Торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню (Мемориальный комплекс боевой и трудовой Славы кузнецких металлургов);
10:00-14:00 – Интерактивная программа «АРТы-БАТы» (площадка перед Новокузнецким художественным музеем на улице Кирова, 62);
10:00-11:00 – Торжественный марш, посвященный празднованию 81-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (улица Кирова, проспект Октябрьский);
10:40 – Всероссийская акция «Бессмертный полк» (колонны пройдут по маршруту: улица Тольятти – улица Кирова – проспект Октябрьский);
11:00 – Праздничный концерт «Помним! Гордимся! Равняемся!» (Сквер им. Жукова);
11:00 – Выставка военной техники «Арт-привал» (Площадь общественных мероприятий Центрального района);
11:20 – Торжественное возложение цветов к Вечному огню Мемориального комплекса «Бульвар Героев»;
11:30 – Благодарственный молебен (Часовня Святого Великомученика Георгия Победоносца);
12:00 – Концерт «Поем Победе» (Дом творческих Союзов);
12:00 – Городской хоровой фестиваль «Поем о победе вместе» памяти Н.С. Ермакова (Арт-сквер на улице Кирова);
13:00-15:00 – Всероссийская акция «Рекорд Победы» (Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, площадка у колеса обозрения);
14:00 – Ежегодная легкоатлетическая эстафета (пр. Октябрьский);
14:00 – Танцевальная реконструкция с мастер-классами «Бал Победы» (Арт-сквер на улице Кирова);
14:00 – Праздничная программа «Весна Победы» (Площадь им. Лиханова Куйбышевского района);
14:00 – Интерактивная программа «Победе этой посвящаем...» (Площадь общественных мероприятий Центрального района);
14:00 – Праздничный концерт «Во славу Победы!» (Площадь защитников Донбасса в Новоильинском районе);
15:00 – Концертная программа «Победная весна» (площадь перед КЦ ЗСМК Заводского района);
15:00 – Тематическая экскурсия «Город в годы войны» (Новокузнецкий краеведческий музей);
15:00 – Проект «Стихотворения о Победе» (Сад алюминщиков);
17:00 – Выставка ретроавтомобилей (Площадь общественных мероприятий Центрального района);
20:00-22:00 – Праздничный концерт творческих коллективов «ПОБЕДА рядом» (Сад алюминщиков);
21:50-22:00 – Всероссийская акция «Лучи Победы» (ДК «Алюминщик»);
22:00 – Праздничный салют (посмотреть можно на набережной Левого берега, на Советской площади или в Саду алюминщиков).
