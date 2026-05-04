Ветеран СВО Вячеслав Ерышкин: «Самое ценное в Кузбассе — это люди»

Вячеслав Ерышкин.

Ветеран СВО из Гурьевска Вячеслав Ерышкин прошел сложный боевой путь, был награжден медалями «За отвагу» и знаком «Гвардия». После демобилизации кузбассовец активно включался в общественную работу, стал участником программы «СВОи Герои. КуZбасс».

Вячеслав Ерышкин был мобилизован в октябре 2022 года, побывал практически во всех направлениях (выполнял задачи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), трижды был ранен.

«Мне всегда помогали мысли о семье. В тяжелы моменты боя, когда ложишься отдыхать, вокруг мины взрываются, все шумит, посмотришь на фото супруги, ребятишек и засыпаешь с мыслью, что тебя ждут дома», - вспоминает Вячеслав Ерышкин.

После возращения домой Вячеслав устроился работать мастером участка в гурьевском санатории-профилактории. Также он был избран депутатом Совета народных депутатов Гурьевского округа, где возглавляет комитет по местному самоуправлению. Ветеран СВО вспоминает, что адаптироваться к мирной жизни ему помогли специалисты фонда «Защитники Отечества» и программа «СВОи Герои. КуZбасс».

Вячеслав Ерышкин: «Самое ценное в Кузбассе — это люди»

«Со мной связались сразу же после возвращения. Все рассказали, помогли в сборе всех необходимых документов. Для нас сотрудники фонда на связи 24/7. Также мне рассказали о том, что в регионе запущена программа «СВОи Герои. КуZбасс». Я понял, что подхожу по всем параметрам, и подал заявку», - рассказал ветеран СВО.

В марте Вячеслав Ерышкин вместе с другим ветераном СВО Константином Устюжанцевым представили программу «СВОи Герои. КуZбасс» на федеральном уровне – в Центре дополнительного образования для подготовки управленцев в Солнечногорске. На мероприятие съехались бывшие военнослужащие со всей России.

«Для себя я сделал такой вывод, что то образование, которое нам дают в Кузбассе в рамках программы «СВОи Герои. КуZбасс», очень высокого уровня. Наш регион очень дружный, у нас очень сильная команда, и самое ценное у нас – это люди. Высокоморальные, честные справедливые. У меня внутренняя гордость распирает оттого, что люди у нас очень крепкие, сильные и настоящие», - отметил Вячеслав Ерышкин.

По словам ветерана, работа муниципального служащего – это тоже служение Родине, но уже не на полях сражения, а в мирной жизни.

