ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Общество4 мая 2026 6:34

Ветеран СВО Вячеслав Ерышкин: «Самое ценное в Кузбассе — это люди»

Ветеран СВО из Кузбасса рассказал, что ему помогло адаптироваться после службы
Елизавета ДОБРОЛЮБОВА
Вячеслав Ерышкин.

Ветеран СВО из Гурьевска Вячеслав Ерышкин прошел сложный боевой путь, был награжден медалями «За отвагу» и знаком «Гвардия». После демобилизации кузбассовец активно включался в общественную работу, стал участником программы «СВОи Герои. КуZбасс».

Вячеслав Ерышкин был мобилизован в октябре 2022 года, побывал практически во всех направлениях (выполнял задачи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях), трижды был ранен.

«Мне всегда помогали мысли о семье. В тяжелы моменты боя, когда ложишься отдыхать, вокруг мины взрываются, все шумит, посмотришь на фото супруги, ребятишек и засыпаешь с мыслью, что тебя ждут дома», - вспоминает Вячеслав Ерышкин.

После возращения домой Вячеслав устроился работать мастером участка в гурьевском санатории-профилактории. Также он был избран депутатом Совета народных депутатов Гурьевского округа, где возглавляет комитет по местному самоуправлению. Ветеран СВО вспоминает, что адаптироваться к мирной жизни ему помогли специалисты фонда «Защитники Отечества» и программа «СВОи Герои. КуZбасс».

«Со мной связались сразу же после возвращения. Все рассказали, помогли в сборе всех необходимых документов. Для нас сотрудники фонда на связи 24/7. Также мне рассказали о том, что в регионе запущена программа «СВОи Герои. КуZбасс». Я понял, что подхожу по всем параметрам, и подал заявку», - рассказал ветеран СВО.

В марте Вячеслав Ерышкин вместе с другим ветераном СВО Константином Устюжанцевым представили программу «СВОи Герои. КуZбасс» на федеральном уровне – в Центре дополнительного образования для подготовки управленцев в Солнечногорске. На мероприятие съехались бывшие военнослужащие со всей России.

«Для себя я сделал такой вывод, что то образование, которое нам дают в Кузбассе в рамках программы «СВОи Герои. КуZбасс», очень высокого уровня. Наш регион очень дружный, у нас очень сильная команда, и самое ценное у нас – это люди. Высокоморальные, честные справедливые. У меня внутренняя гордость распирает оттого, что люди у нас очень крепкие, сильные и настоящие», - отметил Вячеслав Ерышкин.

По словам ветерана, работа муниципального служащего – это тоже служение Родине, но уже не на полях сражения, а в мирной жизни.

