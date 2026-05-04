В этом году «Бессмертный полк» в Кемерове традиционно пройдет в виде шествия по центральным улицам города. Рассказываем, как попасть в колонну, что можно с собой брать и по какому маршруту пройдут участники акции.

Нужна ли регистрация для участия в «Бессмертном полку» 2026 в Кемерове

Для участия в очном шествии акции «Бессмертный полк» регистрация не требуется. Достаточно прийти на место сбора с транспарантом - фотографией своего родственника, участника войны или труженика тыла, закрепленной на держателе.

Как принять участие в акции «Бессмертный полк» 2026 в Кемерове

Построение колонн начнется в Кемерове с 09.00. Традиционно определены два места для сбора участников: площадь перед зданием на проспекте Советский, 26 и площадь перед театром драмы (ул. Весенняя, 11).

Участникам акции «Бессмертный полк» 9 мая 2026 года в Кемерове нужно будет соблюсти несколько правил. Не стоит брать с собой оружие и колюще-режущие предметы, а также жидкости в стеклянной или металлической таре. Из напитков разрешается пронести питьевую (прозрачную) воду в пластиковых бутылках объемом не более литра.

Места парковок для участников «Бессмертного полка» 2026 в Кемерове

Многие центральные улицы 9 мая будут перекрыты для транспорта, поэтому кемеровчане не везде смогут оставить свои машины. Предусмотрены семь мест парковки для личного транспорта:

у торговых центров «Я», «Лента» (просп. Кузнецкий),

у магазина «Спортмастер» (просп. Советский,25),

по ул. Черняховского от сквера им. Федорова до ул. Красноармейской,

возле площади Волкова (ул. Весенняя, 28),

у ТЦ «Променад-3» (просп. Ленина,59А),

у банка «Уралсиб» (просп. Октябрьский, 2),

у ЗАГСа (просп. Октябрьский, 3Г)

Маршрут «Бессмертного полка» 2026 в Кемерове

Колонны с участниками акции выдвинутся примерно в 10.30 после торжественного марша с участием техники и военизированных частей. Кемеровчане пройдут с портретами своих героев по ставшему уже традиционным маршруту: от проспекта Кузнецкого по проспекту Советскому через площадь Советов до улицы Красной.

В период прохождения шествия «Бессмертного полка» движение автомобилей по проспекту Советскому (от проспекта Кузнецкого до улицы Соборной) будет запрещено. Общественный транспорт также будет двигаться в объезд - через Красноармейский мост, ул. Красноармейскую, ул. Дзержинского либо просп. Кузнецкого и далее своими маршрутами.

«Бессмертный полк» онлайн - 2026, как принять участие

Для участия в онлайн-формате акции «Бессмертный полк» 2026 необходимо пройти регистрацию на официальном сайте акции - https://www.moypolk.ru/register. Там нужно создать учетную запись и заполнить анкету героя: указать ФИО, место рождения, добавить фотографию, поделиться личными воспоминаниями. Если вы уже участвовали в прошлом году, анкета подгрузится сама.

«Бессмертный полк» онлайн пройдет в виде трансляции во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в мессенджере МАХ 9 мая с 12:00 по местному времени. Подать заявку на участие в акции можно до 6 мая.

