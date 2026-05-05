Как жителям Кузбасса экономить на поездках по региону

С мая кузбассовцы начинают активнее передвигаться по области и за её пределы. Кто то открывает дачный сезон, кто то планирует отпуск или просто чаще ездит по делам. Чтобы не тратить лишнего и знать, где, когда и на чём выгоднее добраться до пункта назначения, стоит заранее разобраться, что изменилось в расписаниях, тарифах и льготах.

ПОЕЗДКИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

С 1 января 2026 года в Кемеровской области действует новый порядок льготного проезда в общественном транспорте. Теперь льготники могут получать компенсацию за фактически совершённые поездки при оплате Картой жителя Кузбасса. Новые условия распространяются на граждан, впервые оформивших льготный статус с 2026 года, а также на тех, кому необходимо его обновить. Это касается пенсионеров, ветеранов боевых действий, инвалидов и многодетных матерей.

Чтобы компенсация начала начисляться, нужно зарегистрировать любую банковскую карту платежной системы «Мир» в качестве Карты жителя Кузбасса на региональном портале Госуслуг вкузбассе.рф. Это можно сделать самостоятельно или через МФЦ, соцзащиту или отделение банка. После регистрации в течение трёх рабочих дней на карту поступит единоразовая выплата 600 рублей. В дальнейшем компенсация будет приходить дважды в месяц – 50% или 100% стоимости поездки в зависимости от льготной категории. Количество поездок не ограничено.

Оплата проходит просто: достаточно приложить карту к валидатору или терминалу у кондуктора. Но при себе нужно иметь документ, подтверждающий право на льготу, его могут проверить. Важный нюанс: компенсация не начисляется, если оплачивать проезд картой «Мир», загруженной в смартфон. Только физическая карта.

Льготный проезд действует во всех видах общественного транспорта Кемеровской области: городские автобусы, троллейбусы, трамваи, пригородные автобусы, электрички АО «Кузбасс Пригород» и АО «КрасПригород», водный транспорт и междугородние автобусы.

–- Мы постарались сделать систему льготного проезда максимально простой и удобной для жителей Кузбасса. Так, чтобы воспользоваться положенными льготами, достаточно один раз зарегистрировать карту «Мир» любого банка на региональном портале Госуслуг в качестве Карты жителя Кузбасса, а далее оплачивать поездки привычным способом, – отметила директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Размер компенсации рассчитывается с учётом фактически понесенных затрат: полная стоимость проезда за вычетом скидки 10 рублей на проезд, предусмотренной условиями текущей акции от платежной системы «Мир». Предложение со скидкой действует до 30 июня 2026 года. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться сайте vamprivet.ru.

Кстати, держателям Карт жителя Кузбасса – так же, как и всем держателям карт «Мир» − доступны и другие привилегии в рамках действующей программы лояльности. Так, например, до конца июня текущего года можно получить дополнительную скидку 10 рублей на проезд в общественном транспорте. Кроме того, жители могут провести отдых с комфортом и выгодой в Шерегеше – на всесезонном курорте действуют специальные предложения от партнеров программы лояльности с кешбэком от 20%.

ЛЬГОТЫ И МАРШРУТЫ ДЛЯ ДАЧНИКОВ

Кемеровская область сохранила традиционную меру поддержки для пенсионеров: с 1 мая до 1 октября действует льготный проезд на пригородных маршрутах, а также в трамваях и троллейбусах. Ездить дешевле можно с понедельника по четверг. Кроме того, для дачников запускают дополнительный транспорт: 64 сезонных маршрута. На девяти существующих увеличится количество рейсов, а на трёх маршрутах поставят автобусы большей вместимости. Ещё 11 маршрутов продлят до садовых участков.

В Кемерове с 1 мая начнут работать 40 «дачных» маршрутов – 31 пригородный и 9 городских, которые обслуживают 27 садовых обществ. В Новокузнецке добавится 12 новых маршрутов, на семи всесезонных увеличат число рейсов. В других городах области введут ещё 12 дополнительных маршрутов, а на 13 действующих скорректируют схемы и расписания.

Также в летний период будет больше междугородних автобусов – более 20 маршрутов, в том числе на популярные направления: озеро Яровое, Белокуриха, Чемал, озеро Шира в Хакасии и в Красноярский край.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ

С 25 апреля в Кузбассе начинают курсировать летние пригородные поезда. Для пенсионеров действует льготный сезонный проезд на основании областного закона от 1997 года – он продолжает работать и в 2026 году. Плюс сам по себе проезд на электричке традиционно дешевле, чем на личном автомобиле, и пробок можно не опасаться.

Дополнительные рейсы назначены на направлениях: Кемерово – Шишино (по понедельникам и четвергам); Кемерово – Плотниково (по средам и воскресеньям); Белово – Бачаты (ежедневно); Новокузнецк – Ерунаково (ежедневно); Новокузнецк – Томусинская (ежедневно); Тайга – Кемерово – Тайга (по вторникам, пятницам, субботам); Тайга – Юрга-II – Тайга (по понедельникам, средам, четвергам, воскресеньям); Тайга – Болотная – Тайга (по понедельникам, средам, четвергам, воскресеньям)

Кроме того, по субботам и воскресеньям из Тайги до Томска пустят ещё две электрички, а по субботам добавится маршрут Тайга — Кемерово (через Юргу). Из Белова введут два электропоезда до Бачат, а на участке Белово — Артышта электрички, ходившие зимой три раза в неделю, с 1 мая станут ежедневными. Из Новокузнецка добавят поезда до Ерунаково и Карлыка. Всего в Кузбассе дополнительно запустят 21 электричку.

САМОЛЁТЫ: КУДА УЛЕТЕТЬ ЛЕТОМ

С 29 марта аэропорты Кемерова и Новокузнецка перешли на летнее расписание. Оно будет действовать до конца октября. Международных прямых рейсов из Кузбасса летом не ожидается, зато самолеты из Кемерова регулярно летают в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Улан Удэ и Читу. Частота рейсов в Сочи увеличивается до 4–5 раз в неделю, в Санкт Петербург – до 3 раз в неделю. Из Новокузнецка можно улететь по тем же направлениям: Москва, Санкт Петербург, Сочи, Новосибирск, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Иркутск, Улан Удэ, Чита. Рейсы до Новосибирска, Красноярска и Екатеринбурга субсидируются из федерального и регионального бюджетов, это помогает сдерживать цены.

Итак, если внимательно следить за новостями и предложениями перевозчиков, а также планировать свои поездки, можно здорово сэкономить. И деньги, и время. А ещё – превратить обычную поездку на дачу, в гости или в отпуск из череды забот в часть хорошего настроения.

