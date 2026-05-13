«Решил служить дальше»: кузбасский ветеран СВО рассказал, как нашел себя в мирной жизни

Константин Устюжанцев.

За плечами Константина Устюжанцева 19 лет военной службы. В 2022 году, когда была объявлена специальная военная операция, он принял решение помочь стране и самостоятельно пришел в военкомат. Сражался на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Коллектив у нас собрался замечательный. Почти у каждого имелся боевой опыт. Поддержку и плечо товарища я чувствовал постоянно. Страха не было, выполняли задачи, доводя их до конца», - рассказал Константин Устюжанцев.

На фронте ветеран получил тяжелое ранение. За боевые заслуги он был отмечен орденом Мужества.

Сейчас для Константина Устюжанцева началась новая служба - уже в мирной жизни. Он участвует в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс», изучает работу органов местного самоуправления и проводит встречи с молодежью при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества».

«Я всю жизнь служил народу и, находясь на «гражданке» я решил, что все-таки еще нужен, еще могу быть чем-то полезен, поэтому решил служить для народа дальше, будучи каким-то специалистом, руководителем, управленцем. В проекте «СВОи Герои. КуZбасс» каждый погружается в свою сферу деятельности, с нами занимаются спикеры высокого уровня. Из нас готовят управленцев, руководителей. Это для нас большая ответственность, и каждый из нас это прекрасно понимает», - сказал ветеран.

Ранее мы писали, что Константин Устюжанцев вместе со своим коллегой Вячеславом Ерышкиным представили региональную программу «СВОи Герои. КуZбасс» на федеральном уровне.