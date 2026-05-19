Более 2,2 млрд рублей направят на обновление теплосетей в Кузбассе в 2026 году

Более 2,2 миллиарда рублей направит Сибирская генерирующая компания (СГК) на обновление теплосетевых комплексов трех кузбасских городов в 2026 году. Об этом сообщил Виктор Лариошкин, генеральный директор «Кузбассэнерго» (входит в СГК) на пресс-конференции, посвященной отопительному сезону 2025-2026 года и планам на летнюю ремонтную кампанию. Подробнее в материале «КП»-Кемерово».

24 километра

Под крылом СГК в Кузбассе находятся теплосетевые комплексы трех городов – Кемерова (обеспечивает теплом 86% населения), Белова (46%) и Мысков (29%). Всего 1370 км теплосетей в однотрубном исполнении: 1009 км в Кемерове, 279 км в Белово, 82 км в Мысках.

В этом году из них планируется заменить 24,1 километра, что на 14% больше, чем в прошлом году. При этом на долю Кемерова придется наибольшая доля: 20,4 км (+17% к уровню прошлого года), в Белово – 2,5 км, в Мысках – 1,2 км (в обоих городах на уровне 2025 года).

«Постепенно процент замены теплосетей поднимаем: начали с полутора, затем один и восемь, теперь два, в этом году попытаемся выйти на два с половиной, а через год – на три процента», – сообщил Виктор Лариошкин, добавив, что желательная доля замены тепловых сетей составляет 4% от общей протяженности.

Количество труб, чей возраст превышает 30 лет, составляет в Белове и Мысках 38%, в Кемерове этот показатель немного лучше – 35%.

– В сравнении с показателями по стране – это хороший результат, – говорит Лариошкин, отмечая, что в среднем по России эта цифра подбирается к 45-50%.

За счет этого уменьшилось почти на треть и количество повреждений в зимний период: в Кемерове прошедшей зимой их было 246, в Белове – 26, в Мысках – всего 2.

Испытания по максимуму

Есть и еще один секрет уменьшения порывов на теплосетях Кузбасса. Это качественная опрессовка сетей повышенным давлением или, что более на слуху, гидравлические испытания. В 2025 году благодаря опрессовке было выявлено большое количество дефектов. Все участки были отремонтированы, и минувшей зимой, несмотря на максимальную нагрузку в сорокаградусные морозы, удалось избежать серьезных коммунальных происшествий. А благодаря новому оборудованию ремонтным бригадам удалось заметно сократить сроки устранения повреждений.

«При устранении дефектов при нормативе восемь часов мы сегодня укладываемся примерно в пять. И хотим еще быстрее. Здесь многое решает именно техника и оснащение», – пояснил Виктор Лариошкин.

В жилом фонде на время гидравлических испытаний горячую воду отключают, так как внутридомовые коммуникации не рассчитаны на высокое давление.

Еще одним полезным нововведением стало использование роботов-диагностов. Это специальные устройства, которые запускают внутрь труб, где они обследуют их состояние и помогают обнаруживать невидные глазу дефекты. Поврежденные участки в зависимости от состояния либо ставятся в план ремонтных работ на следующий год, либо попадают в число приоритетных для неотложной замены.

Работы с синхронизацией

Между прочим, из 20,4 километров запланированных к перекладке трубопроводов в Кемерове 7 километров уже обновили благодаря тому, что к ремонтной кампании энергетики приступили еще с февраля. Этого удалось добиться благодаря обводным трубопроводам, по которым на время работ подается горячая вода и тепло жителям. За счет более раннего начала ремонта расширился и фронт работ.

«В Кемерове мы практически утроили количество заменяемых участков – всего их будет 59, не считая устранения дефектов, которые возникнут по результатам гидравлических испытаний», – отметил Виктор Лариошкин.

Кроме того, в этом году ремонтные работы будут синхронизировать с городскими службами, чтобы одновременно заменить и коммуникации, и сделать дорогу. В 2026-м крупные ремонтные работы запланированы сразу в нескольких местах, в том числе с перекрытием городских дорог: на двух участках проспекта Ленина, на улице Терешковой, Патриотов, Громовой и 1-й линии, а также на улице Инициативной.

КСТАТИ

В Кузбассе вновь возобновили подачу тепла в квартиры

Отопительный сезон 2025-2026 стал третьим нетипичным за последние 13 лет. Так, если средняя дата отключения тепла и старта гидравлических испытаний приходится на 12-17 мая, то, например, в 2013 году из-за холодной весны отопительный сезон завершился только 27 мая. А весной 2020 года, наоборот, из-за необычайно теплой весны батареи в домах кузбассовцев остыли уже 27 апреля.

В этом году основной отопительный сезон также из-за теплой погоды (среднесуточная температура составляла +8 градусов в течение пяти дней подряд) прекратился 4 мая, однако из-за наступившего похолодания подача тепла возобновилась. Такой вариант развития событий энергетиками был предусмотрен. В Кемерове циркуляция теплоносителя по магистралям не прекращалась, оборудование ТЭЦ и ГРЭС было также готово поднять тепловую нагрузку, и поступление тепла в жилой фонд не заняло много времени: к обеду 18 мая батареи в квартирах тех же кемеровчан и беловчан потеплели.

Но из-за возобновления отопительного сезона изменился график проведения гидравлических испытаний теплосетей. О новых датах отключения горячей воды жителям города Кемерово и Беловского городского округа сообщат дополнительно.