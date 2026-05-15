Покойники «продавали» жилье: в Кузбассе судят банду черных риелторов

В Кузбассе завершено расследование громкого уголовного дела о серии махинаций с недвижимостью умерших, недееспособных и социально незащищенных граждан. Перед судом предстанут четверо участников организованной преступной группы, среди которых нотариус, сотрудник МФЦ и люди, занимавшиеся риелторской деятельностью. По версии следствия, несколько лет они незаконно переписывали на себя чужие квартиры, а затем продавали их добросовестным покупателям.

Как сообщили в прокуратуре Кемеровской области и региональном управлении следственного комитета, организатором схемы стал адвокат. Следствие считает, что именно он создал преступную группу и распределил роли между участниками. В нее вошли лица, связанные с недвижимостью, сотрудник государственного учреждения и другие соучастники. При оформлении части сделок, по данным следствия, содействие оказывал нотариус.

По версии следствия, схема действовала в Кемерове с 2021-го по 2024 год. За это время обвиняемые находили квартиры, владельцы которых умерли, были признаны недееспособными либо относились к социально незащищенным категориям граждан. Следствие считает, что информацию о недвижимости и ее владельцах фигуранты получали благодаря связям и служебному положению организатора.

Дальше запускался механизм незаконного переоформления жилья. Участники группы изготавливали фиктивные документы и договоры купли-продажи, создавая видимость законных сделок. При этом настоящие собственники жилья в сделках фактически не участвовали, а некоторые уже были мертвы.

После оформления документов квартиры регистрировали на участников схемы или подставных лиц. Затем недвижимость выставляли на продажу. Новыми владельцами жилья становились добросовестные покупатели, которые, как утверждают следователи, даже не подозревали, что приобретают квартиры с криминальным прошлым.

Всего, по данным следствия, объектами преступного посягательства стали пять квартир в Кемерове. Общий ущерб, причиненный собственникам и государству, превысил 15 миллионов рублей.

Раскрыть схему удалось сотрудникам регионального управления МВД, были проведены обыски дома и на рабочих местах фигурантов. Силовики изъяли документы, электронные носители информации, телефоны и другие предметы, имеющие значение для расследования.

Следствие по делу оказалось масштабным. Правоохранители допросили более 60 свидетелей и потерпевших, провели свыше 20 осмотров документов и предметов, а также более десяти судебных экспертиз. Общий объем уголовного дела превысил 40 томов.

Чтобы обеспечить возможное исполнение приговора и возмещение ущерба, суд по ходатайству следствия наложил арест на недвижимость фигурантов.

Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение. В зависимости от роли каждого участника им предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям, среди которых мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой, легализация имущества, добытого преступным путем, а также пособничество в мошенничестве.

Материалы уже направлены в Центральный районный суд Кемерова для рассмотрения по существу. Если вина обвиняемых будет доказана, им может грозить до десяти лет лишения свободы.

Известно, что одна из участниц преступной группы уже выслушала приговор суда. Женщине назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и шесть месяцев, а также штраф в размере 50 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении предполагаемого организатора преступной схемы - адвоката - выделено в отдельное производство. Расследование по нему продолжается.

