Большой форум казачьей молодежи Сибири проходит в Кемерове. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

В пятницу, 15 мая в Кемерове состоялось торжественное открытие Форума казачьей молодежи Сибирского казачьего войска. Масштабное мероприятие, объединившее более 120 делегатов, продлится до 17 мая. В Кузбассе собрались представители молодежных казачьих организаций Сибирского федерального округа, а также делегации Иркутского и Енисейского казачьих войск.

На открытии слета участников поприветствовал губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

«Сегодня Кузбасс собрал инициативных, моторных, сильных, самое главное, мотивированных людей, молодых людей из самых разных регионов России. И для нас, конечно же, большая честь принимать на нашей площадке форум казачьей молодежи Сибирского казачьего общества. Тем более, что впервые форум проходит с участием Иркутского и Енисейского войсковых казачьих обществ», – отметил глава региона.

Участников казачьего форума поприветствовал губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

От имени Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева к участникам обратился его заместитель Федор Дедус. Он подчеркнул, что расширенный формат и значимость мероприятия обусловлены его прямой связью с задачами, поставленными Президентом России – консолидацией и объединением казачьей молодежи.

«Наш слет собрал делегатов от более чем 146 учебных организаций Сибирского федерального округа, в которых сегодня обучаются более 6 тысяч юношей и девушек, изучающих вместе с общеобразовательной программой дополнительные казачьи дисциплины. Молодых казаков также пришли поддержать кадеты Кемеровского президентского кадетского училища Министерства обороны Российской Федерации, студенты Кемеровского государственного университета, который, надеюсь, в ближайшее время войдет в федеральную Ассоциацию образовательных организаций высшего образования, реализующих казачий компонент. Такое широкое представительство участников, несомненно, содействует главным целям слета – укреплению сотрудничества, плодотворному обмену опытом и лучшими практиками в деле развития казачества и военно-патриотического воспитания», – сказал Федор Дедус.

Он также отметил, что место проведения форума выбрано не случайно: Кемеровская область богата историческими событиями, связанными с казачеством. Еще в XVI веке казаки построили на Сибирской земле остроги для защиты северных и восточных рубежей нашей Родины.

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, принявший участие в церемонии, подчеркнул историческую роль казачества в освоении Сибири, а также значение православной веры и служения Отечеству для современного поколения молодых казаков.

«Современная казачья молодежь Сибири – это потомки славных предков казаков, воинов, которые под предводительством атамана Ермака Тимофеевича в очень непростых условиях совершили великий поход за Уральские горы во второй половине XVI века. И самоотверженным трудом присоединили к России новую и богатую землю, землю, на которой мы с вами живем. Придя в Сибирь, казаки принесли на эту землю свет Православной веры», – отметил владыка.

Приветственный адрес атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова огласил его заместитель Игорь Кочубеев.

«Слет казачьей молодежи Сибири – это уникальная возможность укрепить товарищеские отношения, обрести новых друзей и бесценный опыт межличностного общения. Именно на таких мероприятиях растет и закаляется новое поколение казаков, достойное славных традиций своих предков, воспитанное в духе Православной веры», – говорится в обращении атамана.

Атаман Сибирского казачьего войска Андрей Тимошенко отметил, что история Сибири и Кузбасса неразрывно связана с казачеством, а форум станет площадкой для обсуждения инициатив и выработки предложений, направленных на развитие казачьего молодежного движения.

Почетными гостями форума стали участники СВО, которые работают с молодежью. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Три дня на мастер-классы

Формат слета предусматривает работу сразу нескольких тематических площадок и рабочих групп. В программе – образовательные лекции, стратегические сессии, круглые столы, мастер-классы и встречи с экспертами. В течение трех дней участники совместно с экспертами будут разрабатывать практические проекты в сфере молодежной политики, культуры, медиа и патриотического воспитания. Особое внимание организаторы уделяют вопросам сохранения исторического наследия, духовно-нравственного воспитания и развитию медиапроектов. По итогам лучшие инициативы планируется оформить в полноценные проектные заявки для участия в грантовых конкурсах.

К слову, в числе участников форума – шесть ветеранов специальной военной операции, которые сегодня активно занимаются общественной деятельностью и патриотическим воспитанием молодежи.

Для гостей Кузбасса предусмотрена культурная программа, которая включает выступления лучших творческих коллективов региона Завершится форум массовой экскурсией в музей-заповедник «Томская Писаница» и подведением итогов.