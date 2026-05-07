С передовой на горные лыжи: как Шерегеш помогает героям СВО

Курорт Шерегеш поможет участникам СВО восстановиться после тяжелых ранений. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк, полномочный представитель Президента в СФО Анатолий Серышев, депутаты Госдумы, бизнесмены, политики, спортсмены, герои спецоперации стали участниками III Всероссийского горнолыжного форума «Сила гор. Шерегеш», прошедшего 5 мая в Горной Шории.

Обряд добра

Перед официальной частью гостей вдохновил местный шорский шаман. Он провел для участников старинный обряд «Благонаслаждение». Под звуки бубна люди шли через горящий священный костер, отведали национальные блюда и повторяли священные слова. А после, взявшись за руки, благодарили Создателя за добрые помыслы в душе и сердце.

«Меня очень зарядил обряд, я почувствовала прилив сил, но только расстроилась, что меня шорцы чуточку обманули: налили в керамическую шашку не травяной чай, а крепкий напиток», - не без иронии заметила общественница из Кемерова Марина Москвичева.

От сосен к отелю

Еще одним приятным моментом в преддверии форума стала высадка руководителями региона и почетными гостями молодых сосен в честь 70-летия поселка Шерегеш. Сосны посадили у нового отеля. Он единственный пятизвездочный на курорте.

«Уровень комфорта здесь полностью соответствует мировым стандартам, и наши гости могут забыть о повседневной суете и хорошо отдохнуть. Гостиничный комплекс включает в себя четыре девятиэтажных здания», - рассказали «Комсомолке» собственники комплекса.

III Всероссийский горнолыжный форум «Сила гор. Шерегеш» прошел 5 мая. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Амбициозные идеи

Илья Середюк и Анатолий Серышев проверили ход строительства туристического комплекса «Алтын-Шор» - амбициозный проект реализуют до 2038 года. Проект предполагает строительство гостиниц и апарт-отелей, центра медико-социальной реабилитации инвалидов и пострадавших, учебной горнолыжной трассы, бугельного подъемника, траволатора и гондольной канатной дороги, а также ресторанов и магазинов.

«Микрорайон "Шория град" общей площадью 7,9 га будет включать в себя 19 домов, пять из которых уже сданы, а также рестораны, кафе, пункты проката, магазины, аптеки, детские сады, аллеи, детские и спортивные площадки, пространства для отдыха», - отметил Илья Середюк.

Несмотря ни на что

Позже на пленарном заседании по развитию горнолыжного курорта Анатолий Серышев подчеркнул, что активное развитие Шерегеша было бы невозможно без социально ответственного бизнеса - тех компаний, которые, несмотря на непростые экономические условия, продолжают созидать и вкладывать в будущее.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы создать все условия для дальнейшего развития, за которым последует и появление новых рабочих мест, и рост турпотока, и увеличение поступлений в бюджет», - отметил Анатолий Серышев.

Новая изюминка

Отдельный блок был посвящен реабилитации героев СВО на базе курорта, а именно созданию специального центра для занятий горнолыжным спортом наших бойцов, потерявших в борьбе за правду конечности.

«У нас в регионе множество восстановительных программ для героев спецоперации, в том числе спортивных. Ребята активно занимаются волейболом, слеш-хоккеем, соревнуются в стрельбе, армрестлинге, тяжелой атлетике. Но вот горные лыжи станут настоящим прорывом для них. Ведь этот вид спорта комплексно воздействует на скорое и эффективное восстановление», - рассказала на форуме председатель Кузбасского филиала российского фонда «Защитники Отечества» Ирина Иванова.

Ветераны СВО идею поддерживают двумя руками. Для участников спецоперации, вернувшегося домой после ранения, горные лыжи станут настоящим спасением.

«Я отлично стою на горных лыжах и сноуборде с детства. Поэтому непременно снова буду заниматься, поставлю на лыжи своих братьев. К слову, овладев мастерством, в центре можно выучиться на ассистента инструктора, получив тем самым хорошую и стабильную работу», - пояснил герой СВО.

Туристов станет больше

В прошедшем горнолыжном сезоне на 11% возрос поток туристов в Шерегеш, и в будущем он будет расти благодаря строительству международного аэропорта на курорте. Воздушная гавань совместно с сектором D курорта включена в Программу газификации Кузбасса на 2026-2030 годы. А до 2035 года будет полностью реализована «Стратегия развития СТК "Шерегеш"».

«И эта стратегия уже приносит свои плоды. За последние два года введены девять гостиниц, запущен визит-центр. В стадии реализации - новые крупные проекты, включая строительство гостиниц, канатных дорог, СПА-комплексов и ресторанов на общую сумму более 200 млрд рублей», - отметил во время пленарного совещания глава региона.

Единый кулак

К слову, в минувшем году решением Правительства РФ создана особая экономическая зона «Горная Шория» - налоговые льготы и преференции уже привлекли трех резидентов. Среди механизмов поддержки - льготное кредитование, поддержка модульных отелей, развитие горнолыжных курортов.

Участники форума высоко оценили нацеленность кузбасских и федеральных властей на продолжение в непростое для страны время развития курорта.

«И очень хорошо, что в этом вопросе объединены в единый кулак усилия власти и бизнеса. Кузбасс - уникальный регион в России в части туризма. К нам приезжают со всей страны, из-за рубежа гости в полном восторге», - рассказал депутат Госдумы Вячеслав Петров.

Для участников СВО разработана специальная реабилитационная программа. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Кадры все решат

Будущее Шерегеша невозможно без квалифицированных кадров в сфере туризма, поэтому в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуется по решению Владимира Путина, на форуме решено создать на базе Таштагольского техникума горных технологий и сферы обслуживания центр «Студ.Туризм.Кузбасс».

«В центре пройдут специализированное обучение студенты со всего Сибирского федерального округа. Также прорабатывается создание профильных туристических классов на базе учебного заведения», - рассказала министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

В работе форума приняли участие 600 человек, и каждый из них предложил свои идеи по развитию Шерегеша.

И в этом - еще одна ценность большого события в Горной Шории.