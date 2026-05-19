«Если лечат семью - значит, лечат общество»: в КемГМУ Минздрава России прошла большая конференция о главных вызовах современной семьи

В Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России прошла III Межрегиональная научно-практическая конференция «Семья в современном мире: междисциплинарный подход». В течение трех дней - с 14 по 16 мая - площадка вуза объединила представителей медицинского и научного сообщества, педагогов, философов, общественных деятелей, духовенства и студентов для обсуждения одной из самых значимых тем современности - будущего семьи и традиционных ценностей.

Конференция включала пленарное заседание, тематические секции, посвященные социально-философским, этическим и культурным аспектам семейных отношений, англоязычную площадку о семейных традициях в разных странах, а также специальную секцию для школьников, ориентированную на формирование культуры здоровьесбережения.

По словам Сергея Кана, д-р мед. наук, ректора КемГМУ Минздрава России, совместная работа вузов по подготовке высококвалифицированных кадров для здравоохранения помогает развитию здорового и гуманного общества, в основе которого лежит крепкая семья. В своем приветственном слове он поблагодарил социальных партнеров вуза за сотрудничество в деле укрепления института семьи и подчеркнул важность духовно-нравственного -воспитания будущих врачей: «Врач - это не только специалист, который лечит больного, но и наставник, который формирует в обществе культуру заботы о близких, ответственное отношение к здоровью будущих поколений и уважение к старшим».

Тема демографии и кризиса семейных отношений стала одной из центральных на конференции.

На пленарном заседании выступила Ирина Федорова, заместитель председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, с докладом о межведомственном подходе в работе с семьей.

«В Кузбассе стало больше многодетных семей, меньше неполных. Каждый четвертый ребенок сегодня получает те или иные льготы или меры социальной поддержки со стороны как государства, так и Правительства региона. Но есть то, над чем предстоит работать - общее понимание того, что в семье должно быть не один и не два, а три и даже четыре ребенка. То, что эта тема обсуждается именно в Кемеровском государственном медицинском университете, - очень важно, актуально и своевременно. Конференция поможет определить новые пути в работе над улучшением демографической ситуации», - отметила Ирина Федорова.

Особое внимание участники уделили тому, что разговор о семье сегодня невозможно вести в рамках одной дисциплины. По словам проректора по научной работе и международной деятельности КемГМУ Минздрава России, доктора медицинских наук Татьяны Пьянзовой, именно междисциплинарный подход позволяет по-настоящему осмыслить проблемы, с которыми сталкивается современное общество.

«Это не просто воспитательное мероприятие - это серьезная научно-практическая работа. На девяти площадках представленыпорядка ста докладов по медицинским, социальным, философским направлениям. И особенно важно, что большинство из них подготовлены студентами», - подчеркнула Татьяна Пьянзова.

Она отметила, что именно будущие врачи должны становиться проводниками семейных ценностей.

«Врач сопровождает человека на протяжении всей жизни - от рождения и весь период его старения...От того, как врач понимает семью, как доносит пациентам важность заботы о младшем и старшем поколениях, зависит очень многое. Поэтому медицинская студенческая молодежь должна воспитываться с пониманием значимости семьи и преемственности поколений», - сказала проректор.

В этом году к работе конференции присоединился Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки. В видеообращении Артем Левчин, д-р мед. наук, ректор Луганского ГМУ им. Свт. Луки Минздрава России, сказал: «Вместе мы находим новые решения для поддержки семейных ценностей и здоровья в современных условиях».

Один из самых эмоциональных докладов подготовила студентка педиатрического факультета Анастасия Бикулова, мама троих детей.

«Чем больше детей - тем богаче жизнь семьи. Дети - это огромный стимул в моей жизни. Именно ради них я пошла получать высшее образование, занимаюсь волонтерской деятельностью,пою, стараюсь быть примером. Семья и дети делают жизнь глубже, осмысленнее», - рассказала студентка, отметив, что впервые стала мамой в 20 лет.

Студенты на конференции поднимали и философские вопросы. Так, первокурсник педиатрического факультета Вадим Лиханов подготовил доклад о семье как объекте социально-философского осмысления.

«Мы с коллегой рассуждали о готовности человека к браку. Сейчас многие ставят на первое место карьеру и личное развитие, не спешат создавать семьи. Благодаря таким дискуссиямлюди задумаются о ценности семьи и будут более тщательно подходить к ее созданию», - считает студент.

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой философии и культурологии, кандидат философских наук Василий Порхачев назвал проблему семьи одной из самых сложных для современного общества.

«Наша главная задача - привлечь внимание студентов медицинского вуза к важности семейной жизни уже в студенческом возрасте. Ведь в молодости они находятся на пороге создания своей семьи. Когда они переходят на старшие курсы, они видят возможность применять знания на практике, понимая, что лечат не только человека, но иногда и семью, а значит, и общество. Все начинается с малого. Вырастая, они станут врачами и будут давать советы и принимать решения - от них зависит будущее нашей страны.Сейчас проблемы семьи существенны и болезненны для общества, отражаясь на демографии, экономике и многих других сферах общественной жизни. Мы должны привлекать внимание к их решению - давайте вместе думать об этом!»- отметил преподаватель.

Большое внимание на конференции уделили духовно-нравственным аспектам семейной жизни. К участникам обратился Высокопреосвященнейший Аристарх, митрополит Кемеровский и Прокопьевский, Глава Кузбасской Митрополии.

«Любое государство строится из кирпичиков, а каждый кирпичик - это семья. Если семья крепкая, то и государство будет крепким и устойчивым к любым потрясениям. От того, что человек приобретет в семье, будет зависеть вся его дальнейшая жизнь - станет ли она счастливой, осмысленной и плодотворной», - сказал Высокопреосвященнейший Аристарх.

Участники конференции сошлись во мнении: разговор о семье сегодня выходит далеко за рамки личной жизни. Это вопрос демографии, социальной стабильности, здравоохранения и будущего страны. И именно поэтому обсуждать его необходимо совместными усилиями - науки, образования, медицины, государства и общества.