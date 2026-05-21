Гуманоид Алёшенька и его экипаж: в кузбасской тайге десять лет спустя видели существ, похожих на «кыштымского пришельца»

Кузбасс, Горная Шория. Существ, похожих на кыштымского Алешеньку, сняли возле поселка Алтамаш. Фото - архив Кирилла Сазанова.

В США в начале мая официально обнародовали первые 162 секретных файла про НЛО.

И «иные», «внеземляне» стали в «поисковиках» одной из самых востребованных тем у землян.

И люди ждут самого доказательного. Из всех доказательств.

На что Сергей Александров, президент российского «Научного центра исследований «Космопоиск», ответил мне в письме – о рассекреченных в США министерских файлах:

- Никаких сенсаций там – пока, на невооруженный взгляд – нет. Возможно, при техническом анализе видео или, допустим, при соотнесении каких-то описаний с другими наблюдениями, что-то и всплывет. Но пока там нет ничего особенного, нового.

… Но большинство нас, землян, все равно всматриваются в файлы с размытыми точками в небе и с траекторией полетов, быть может, и верно, внеземной техники.

... И еще больше «зависают», читая в «New York Post» и в перепостах, что «США нашли четыре вида инопланетян после крушений НЛО», с прямой речью ученых, правда, лично пришельцев не видевших. «У меня не было прямого доступа к этой информации, но я верю тем, с кем я разговаривал, — они говорят о четырех отдельных типах жизни», - заявил Dr. Hal Puthoff. А Dr. Eric Davis говорил СМИ: пришельцы – «серые», «нордические», «насекомоподобные» и «рептилоиды». И, ссылаясь на секретные отчеты, пояснял: каждый инопланетный вид имеет две руки, две ноги, человекоподобный облик. Причем, «нордики» ростом примерно как земляне и похожи на северных европейцев. Grays («серые») – маленькие, с огромными глазами…

И правда это всё или нет – покажет время.

В архиве по НЛО, который начали рассекречивать в США, отчеты пилотов, астронавтов. Фото - соцсети.

Американские СМИ дают такие изображения пришельцев со ссылкой на ученых. Фото - "New York Post". Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

А это изображения инопланетян в Розуэллском музее в США. Фото - музей в Розуэлле (США).

… Но нашумевшая в 1990-х в России, на Урале история найденного «кыштымского карлика», ростом 25 сантиметров, названного Алёшенькой, бывшего, по мнению одних, человеком-мутантом, других - пришельцем, в описании облика ну очень похожа на Grays, на «серых» из американской таблицы.

И по Алешеньке, казалось, давно поставлена точка. Но, похоже, появилось продолжение. За две тысячи километров от Урала, Кыштыма - в Сибири, в труднопроходимых горах, в тайге рабочие-дорожники, строившие дорогу, соединившую Кузбасс с Горным Алтаем, увидели существ, похожих на «кыштымского карлика». «КП» рассказывает, как это было. Но давайте по порядку…

1996 год. Урал. «Кыштымское» приземление НЛО? Трагедия Алешеньки. Кто он?

Напомню, предыстория Алёшеньки такова. Летом 1996-го пенсионерка Тамара Просвирина из поселка Каолиновый (что недалеко от Кыштыма, Челябинска) нашла в кустах крохотного умирающего карлика. Забрала домой, назвала Алёшей.

Из-за своих рассказов о пришельце и уходе за ним бабушка попала в психбольницу. Алёшенька, один дома, умер.

Высохшее тельце существа попало из квартиры к следователю. Его версию о пришельце начальство сходу «зарубило». Мумию Алешеньки он передал обществу контактеров, надеясь, может, те доберутся до экспертиз. Те позже заявили, что мумию украли…, похоронили, но это уже другая история.

А Алёшенька и без того стал сенсацией, вызвавшей непримиримые споры «верю - не верю».

… И двадцать лет спустя, в 2016-м, когда группа «Космопоиска» приехала летом в экспедицию в Кузбасс, в Горную Шорию – проверить версию о мегалитах и стене древнего города, то старый вопрос про Алешеньку, чем все закончилось – не закончилось, я задала Вадиму Черноброву, конечно же, первым. И за три дня работы вместе в экспедиции расспрашивала, уточняла не раз.

2016. Кузбасс. В лагере на горе Кулюм - участники экспедиции и проводники. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2016-м группа исследователей из "Космопоиска" изучала версию о кузбасском древнем городе. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Стена высотой 30 - 40 метров идет вдоль вершины горы, она - природная, рукотворная или все вместе? Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Коридор. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2016-м. Вадим Чернобров во время экспедиции "Космопоиска" к загадочной стене в горах на юге Кузбасса. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В 2016-м. Кузбасс. Экспедиция "Космопоиска". Найденный Чернобровом заделанный вход в тоннель. Загадка древности, которую когда-то решат. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс. 2016 год. Экспедиция "Космопоиска" изучает георадаром, что там, за найденным запечатанным тоннелем. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

... И Чернобров (руководитель «Космопоиска», инженер-конструктор авиакосмических аппаратов), рассказал всю собранную «Космопоиском» хронику "кыштымских" событий.

«Да, в это трудно поверить, но мы выяснили: Алешенька прилетал не один, - первое, что сказал мне, репортеру, Вадим Чернобров. - Мы уже имели с десяток очевидцев, записав их показания в 1998-2002-м и уточняя детали позже. И мы давно знали: кыштымская история началась до того, как бабушка Просвирина нашла «карлика». И что «карлик» был болен. Или… ранен? Ведь мы выяснили: в нескольких сотнях метров от места, где бабушка увидела и взяла «карлика» на руки, был инцидент со стрельбой".

И как всё было в итоге - с самого начала, по реконструкции Черноброва...

Приземлилось НЛО. "... странный свет в лесу заметила отдыхающая на берегу озера молодежь. Потом ребят испугало появление четырех – пяти «странных людей» очень маленького роста. Дело дошло до того, что один из очевидцев в шоке открыл огонь из табельного оружия. На поражение или вверх – выяснить не удалось.

После этого «гости» скорее всего и разбежались.

В следующие дни странных существ поодиночке видели, как минимум, в трех точках, отстоящих от того места не более чем на километр.

И если первые очевидцы видели сразу четыре - пять таких существ...

То женщина в поселке, в квартире, увидела одного, но близко. Она не успела испугаться при виде «карлика» – мгновенно уснула. Возможно, под гипнозом. А утром не нашла никого. И все в доме цело. Лишь дверь - настежь. А на ночь она ее закрывала на все замки.

Еще одного увидела и в итоге подобрала бабушка Просвирина.

В одну из более поздних ночей, уже в 2001-м, другой очевидец, ехавший на машине, видел на трассе на Кыштым в свете фар двух таких существ. Один лежал на обочине дороги, был ранен или спал. Второй стоял над ним. Водитель остановился, рассмотрел, понял, что требуется помощь, но побоялся и уехал. Он хотел пойти в милицию, но решил, что ему не поверят». И обратился в «Космопоиск».

Так, значит, два-три члена экипажа Алешеньки могли дожить и до XXI века?

«Надеемся, - ответил мне тогда Чернобров. - К тому же нынче в экспедиции (а перед приездом в Кузбасс "Космопоиск был снова на Кыштыме. - Авт.) к нам (в лагерь "Космопоиска", а его из раза в раз разбивают на том самом месте на берегу, где в 1996-м люди увидели пришельцев. – Авт.) пришел очевидец. Он видел мальчишек, кидавших в те первые дни в «маленьких человечков» камни… И, сверив время и координаты, мы поняли, в каком «квадрате» искать дальше…»

Ер искать кого и... что? «…выживших членов команды… и «летающую тарелку», утонувшую», убежденно говорил Чернобров.

Но Алешенька - ... он точно не был землянином?

«Версию, не мог ли быть Алешенька просто ребенком-мутантом, выкидышем, мы проверили сразу и давно отмели. Хотя те места 29 сентября 1957-го и попали в зону радиационного загрязнения. Был взрыв на секретном предприятии из-за выхода из строя системы охлаждения… А версия о не земных существах… - продолжал Чернобров. - Мы получили документы об осмотре мумии «кыштымского карлика», что это не человек. С перечнем, из 20 пунктов... Нет пупка, половых органов и органов выделения… Нет пяток. Скелет не детский, потому что нет хрящей. Череп тюльпанообразный, из четырех костных пластин… Носа практически нет. Зрачки вертикальные и так далее…

И анализ ДНК пятен на ткани (тряпки, на которой лежал на диване Алешенька, анализ делался в Москве, в центре судмедэкспертизы. – Авт.) показал, на ней есть след (пятнышко крови) человека (по предположению Черноброва, бабушки Просвириной. – Авт.). И на пеленке - пятно от выделения, не типичного для людей…»

«Но вернемся к случаю с мальчишками, кидавшими камни… - делился дальше Вадим Чернобров. – Очевидец привел нас на то место. И это оказался очень нужный пазл. Так, удалось, наконец, собрать всю мозаику. Ведь годами, составляя карту передвижения тех существ, мы не могли понять: они обходили озера, они воды избегали…

Очевидец же вспомнил: шел по дороге, спросил детей, кого они рядом только что гоняли. Те с гордостью ответили, что «маленьких человечков».

И мы осмотрели место и поняли. «Человечки» шли сбоку от дороги, скрытые травой. Впереди оказалась протока. Уровень воды – сантиметров 15-20. Их рост 25-30. Они вынуждены были выйти на дорогу и попасться на глаза…

И страх «человечков» перед водой и стал ключом к «их» тайне. Нам стала понятна «их» логика передвижения, и почему не вернулись к затонувшей «тарелке». Именно к затонувшей. В лесу, сколько мы ни прочесывали, корабль не нашли. А нашли - в озере. Координаты помогла определить последняя геолокация (2016 года. – Авт.). Годом раньше там было уже подсохшее болото, и мы планировали начать раскопки НЛО в 2016-м. Но там потом оказалась снова вода. И «Космопоиску» георадаром пришлось работать с резиновой лодки. Он и показал объект, диск на глубине шести - восьми метров, полый внутри, диаметром четыре метра, с выпуклостями внутри… Возможно, если это корабль, то он в 1996-м приземлился на болото, приняв его сверху за бетонную площадку в лесу, из-за особенного там цвета болота, и увяз постепенно в иле и затонул».

… Прошли годы – уже и после нашей встречи с Чернобровом в Кузбассе.

(И он тогда через год после долгой болезни умер.)

- И удалось ли «Космопоиску», «нащупав» в 2016-м возможный "Алешенькин" диск на глубине, изучить его дальше? - спросила у Сергея Александрова.

- Нет, не удалось, - и пояснил, – … это не озеро-болото, а отвалохранилище. Выяснилось, оно периодически пересыхает. Но от этого не легче: нужно копать на глубину чуть ли не десяти метров, а притащить туда, на место, экскаватор даже при высыхании – сложная задача.

- А по Алешеньке с каждым годом все больше звучит, что не был пришельцем.

- … Существуют и другие объяснения происхождения Алешеньки… - говорит Сергей Александров (о версии о выкидыше, о человеке-мутанте. - Авт.). - Но все они НЕ объясняют всей совокупности имеющихся сведений и полностью исключают неединичность объекта. Так что пока гипотеза о пришельцах более предпочтительна.

Урал. 1996 год. Реконструкция Вадима Черноброва со слов очевидцев. Такой была первая встреча. Выход пришельцев на озере Анбаш. Фото - архив Вадима Черноброва (Космопоиск).

Урал. 1996 год. Фото мумии кыштымского карлика Алешеньки. Фото - архив Вадима Черноброва (Космопоиск).

Кыштымский Алешенька. Реконструкция со слов очевидцев. Рисунок Вадима Черноброва. Фото - архив Вадима Черноброва (Космопоиск).

2006 год. Граница Кузбасса с Горным Алтаем. «Знакомые всё лица!»

При любой катастрофе, любом ДТП на помощь всегда должны придти и забрать.

Железное правило. Хоть земное. Хоть, думаю, внеземное.

Успел ли Алёшенькин тонущий экипаж отправить сигнал «SOS!»...

И как он (или второй экипаж, команду Алешеньки искавший) оказался позже в горах Южной Сибири – так далеко от Урала? У высоченной горы Алтамаш (в переводе с шорского на русский – это значит «золотая башка», великая гора, что режет надвое небо).

И кузбасский случай, о котором мы теперь расскажем, можно было бы назвать байкой. Если бы не удивительное сходство его участников с «кыштымским Алёшенькой» и не кузбасская съемка на телефон.

… Рассказал мне о нем Кирилл Сазанов – известный кузбасский журналист из «Таштагольского курьера». Возвращаясь с репортажа в Таштагол на «попутке», он услышал от водителя, оказавшегося издалека, что тот, летом 2006-го работая на «КамАЗе» на строительстве дороги (на участке от Алтамаша до Турочака), оказался участником необычных событий.

- И он рассказывал, быть может, с ноткой подозрения, что ему не поверят, но говорил честно, спокойно о том, что было и что видел. И я это почувствовал, спросил разрешения, включил диктофон, - говорит Кирилл. – … И водитель вспоминал: в свободное от работы время он пошел с товарищем на рыбалку. С собой был телефон-«раскладушка», в то время, в 2006-м, новинка, с камерой.

Шли они по тропинке, снимали природу - проверяли телефон.

До места рыбалки не дошли – срочные дела вернули.

Позже посмотрели качество видеозаписи. И то, что увидели, из снятого по тропинке, и было невероятным.

Дальше – Кирилл цитирует слова очевидца. «Товарищ снимал на память все подряд – как шел, так и водил телефоном по сторонам, вверх, вниз… И, просматривая записи позже, мы увидели в кадре какое-то движение. Начали покадровый просмотр. И увидели: на землю спрыгивают с дерева какие-то люди, вернее, серые фигуры – один, другой – всего пятеро. Спрыгивают, но не совсем на землю, а на какую-то радужную пленку над землей и по этой пленке соскальзывают в такую же переливающуюся сферу… И один из них пристально смотрит на нас... Существа были похожи на «кыштымского карлика» – такие же заостренные головы и кожа серого цвета... Но там, на месте, мы никого не видели. А увидели позже - на записи».

Но как такое возможно? Проходить мимо близкой "группы людей" и ничего не заметить? Лишь "схватить" их случайной съемкой и рассмотреть уже позже, на записи.

Но вернемся в тот день.

Очевидцы, просмотрев запись, рассказали о ней, показали ее в дорожном «лагере». Мужики зашумели… Интересно и непонятно, кто или что попало вдруг в кадр.

И самим очевидцам загадка не давала покоя и...

Кирилл продолжает цитировать слова водителя-очевидца.«На следующий день или через день я взял этот телефон и пошел с ним по той же тропинке, включил воспроизведение записи, стал сравнивать – искать то место. Нашел. И это оказалось не высокое дерево, а небольшой куст. Там по берегу и деревьев-то не было. А куст в записи нам показался деревом, потому что мы сначала подумали: с него спрыгивают люди или кто-то ростом с человека. А получалось, "они" спрыгивали с кустарника и были ростом 10 – 15 см. И я хорошо рассмотрел на экране того, кто всех впереди…»

И первая мысль рабочего-дорожника была: «Как "кыштымский карлик" Алешенька!» Позже, с уточнением места съемки, с поправкой, что не дерево, а куст, и с поправкой роста снятых существ, - она легла в основу кузбасской версии о мини-пришельцах..

Дорожники, узнав про поправки на местности и про настоящий рост «кыштымских» двойников, долго еще об этом говорили, вспоминали. Одни считали: в кадре такие же пришельцы, как «кыштымский карлик». Другие - в инопланетян не верили.

- На Белом камне снято, - помнит один из дорожников Андрей Кондаков. - Новая дорога в гору идет, а здесь – надо было пройти по объездной дороге налево, ее еще геологи - давно - пробивали. Там омут холодный, большой... Я помню эту съемку, особенно две фигуры – два силуэта размытых, повыше и пониже ростом. Но я в пришельцев ни тогда не поверил, ни сейчас не верю. По мне, как могли получиться фигуры в кадре? Может, это игра света?... Там речка рядом, испарения, туман и солнце. Они создали иллюзию.

… Дорожники попросили у очевидцев копии съемки. Позже, переписав запись на диски, их на память раздали.

- Возможно, копия у кого-то есть до сих пор. И у меня диск был – не сохранился, - говорит Андрей Кондаков.

У самих очевидцев съемка пролежала недолго. Исчезла. Скорее, просто из-за того, что время было освоения телефонов и случайно, нечаянно нажатого «удалить». Или для новой съемки нужно было побольше памяти, и запись среди прочих и "грохнули".

- И я до сих пор не знаю, как относиться к этому факту, - делится со мной Кирилл Сазанов. - Попали в кадр пришельцы? Не знаю.

Кстати, места близ Алтамаша, живет в народе, не только красивые. Но и необычные – в плане сюрпризов пространства-времени. Рассказывают про одного грибника, что две недели не мог выйти к дороге, а считал, что прошло всего ничего. Поднимался на гору, видел дорогу, спускался к ней и - оказывался снова на том же самом месте. Гора не отпускала.

P.S. Случай близ Алтамаша в «Космопоиске» прокомментировали: «Это любопытно, потому что Алешенька, точно, был не один… Сообщения о наблюдении миниатюрных гуманоидов и в районе Кыштыма продолжались, по крайней мере, до 2007 года».

P.P.S. «КП» просит откликнуться дорожников, кто помнит историю на Белом камне у Алтамаша и хранит диск с записью.

Поселок Алтамаш находится на границе Кузбасса и Горного Алтая. Фото - архив Новокузнецкой епархии.

Кирилл Сазанов - кузбасский журналист - записал рассказ очевидца о кыштымских двойниках близ Алтамаша. Фото - архив Кирилла Сазанова.

На Алтамаше. В 2006-м рабочие-дорожники строили дорогу Таштагол - Алтамаш - Турочак. Фото - архив Кирилла Сазанова.

Другое мнение

Происхождение Алешеньки – земное

О «кыштымском карлике». И об американских архивах про НЛО и пришельцев, которые должны потрясти мир…

У Михаила Герштейна – российского уфолога, писателя, в годы существования в РГО уфологической комиссии – ее председателя, - другое мнение насчет «кыштымского карлика» Алешеньки.

- "Алешенька", точнее "Машенька", - недоношенный уродливый младенец женского пола, родившийся в зоне сильного радиационного заражения. Именно так выходит из результатов генетической экспертизы соскоба с тряпки, пропитавшейся его кровью, - считает Михаил Герштейн.

- ... А из первой партии рассекреченных недавно в США файлов про НЛО, на Ваш взгляд, что самое интересное и доказательное?

- Интересное и доказательное - разные вещи. Для меня, например, интереснее всего были досье ФБР без цензуры. Впервые их рассекретили в 1978 году, но с изобилием цензуры (например, вычеркнуты почти все имена). Новая версия досье снимает все накопившиеся из-за цензуры вопросы. Доказательного же там ничего нет. И вообще в первом транше документов ничего доказательного нет, только подтверждение того, что НЛО существуют и изучались в США на самом высшем уровне.

- СМИ пишут за границей о секретных файлах с описанием существ из НЛО ростом 120 сантиметров и меньше.

- В серьезных документах никаких "человечков" нет.

- За годы я вас не раз спрашивала, но, можно, спрошу еще раз. Время идет, появляются еще данные. НЛО как внеземные технические объекты существуют? Инопланетяне существуют?

- Они, безусловно, существуют. Все остальное мы еще должны узнать, и только тогда уфология, то есть изучение неизвестных объектов и их пилотов, превратится в "пришельцеведение".

Еще было

Первую космическую шлюпку потеряли в Кузбассе … миллионы лет назад?

Считаем вместе: сколько существ ростом с «кыштымского карлика» Алешеньку могло бы в нее вместиться…

И как крушение НЛО на Урале и история экипажа могут быть связаны… с давними-давними событиями, произошедшими на кузбасской земле.

… В 2015-м в Кузбассе на угольном разрезе был отрыт диск, названный Караканским.

Его подняли с глубины примерно 30 метров.

Геологи считают Караканский диск природным образованием, конкрецией, ну, в общем, просто камнем.

Вадим Чернобров из «Космопоиска», приехав тогда сразу обследовать диск, перевезенный угольщиками с разреза в Кемерово, в Кузбасский государственный краеведческий музей, согласился с общим мнением о конкреции. Но не исключил версию, что «это» могло быть когда-то машиной. Или «беспилотником». Или машиной управляемой. Если машиной, то, следовательно, прилетевшей сотни миллионов лет назад, севшей на болотистую отмель мелкого моря и увязшей в иле настолько, что было не выбраться.

Но кто бы мог вместиться на борт такой мини-«летающей тарелки» с ее диаметром чуть больше метра?...

"Достаточно для двух – трех существ ростом с «кыштымского» Алешеньку", «примерил», отвечая мне тогда, Чернобров. И пояснил, что Караканский диск мог быть спасательной шлюпкой…

"А диск диаметром, к примеру, четыре метра, он для четырех – пяти таких существ, ростом по 25 см, - вполне себе лайнер, даже с запасом площади. Его можно сравнить с 30-метровым летательным аппаратом, вполне удобным для нас, землян".

Подобных дисков найдено по России и миру несколько. Большой, диаметром четыре метра, был найден «Космопоиском» на срезе обрыва тоже в 2015-м – только в Волгоградской области. И время крушения (если допустить, что диски – все же машины, и были в глубокой древности аварии НЛО. – Авт.) у всех - разное.

Кстати, если «намеченная» георадаром находка «Космопоиска» - диск на дне уральского водоема – и правда, корабль «кыштымского пришельца Алешеньки», и если диск не поднимут со дна никогда… То века с ним сделают то же самое, что и с кузбасским Караканским диском: произойдет замещение, останется каменная копия. И ведь где?! Пожалуй, в точке невезения – на перекрестке космических путей – на Земле… Где так много воды, к счастью для нас, землян. Где ужасно много воды, к несчастью для боящихся ее земляков Алешеньки…

Кузбасс, 2015 год, на угольном разрезе. Горный мастер Артур Пресняков и Караканский диск, отрытый в его смену. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс. В 2015-м здесь, на разрезе, угольщики отрыли диск, позже названный Караканским. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс, 2015 год. На угольном разрезе. Караканский диск оказался очень тяжелым. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Кузбасс. 2015 год. Так выглядит верхняя часть Караканского диска. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос на засыпку

Почему инопланетяне должны быть по формуле «две руки, две ноги» и похожими на нас?

И немного - со своими особенностями...

Прокопчанин Алексей Кудря, научный популяризатор астрономии, выпускник астрофизического отделения ТашГУ, отвечая на вопросы об инопланетянах, начал с того, что:

- Сейчас у науки нет доказательств существования иных цивилизаций кроме человеческой.

- А съемка НЛО над Землей?

- Ни одного четкого кадра... Допускаю, лишь пара процентов – настоящей съемки. И даже она к инопланетянам отношения не имеет, это съемка непонятных явлений. Но необъяснимых лишь потому, что наука пока не сильно ими интересовалась.

- Но инопланетяне вообще есть?

- Есть даже известная формула, сколько цивилизаций должно быть примерно в Галактике... От нескольких десятков до нескольких тысяч... А почему инопланетяне должны быть? По теории вероятности. Если на нашей планете зародилась жизнь, то почему бы во Вселенной это не могло повториться, и не раз?

- А таких мест много?

- По всей Вселенной мы наблюдаем больше двух триллионов Галактик, а сколько в них звезд! И практически у каждой звезды есть планеты... Жизнь, возможно, есть еще и еще... Ведь Вселенная устроена так, что она однородна и однообразна. И те законы физики, которые действуют у нас, одинаковы во всей Вселенной. И если инопланетяне есть, то они от нас далеко. И, считаю, они тоже где-то пытаются сейчас освоить свой ближний космос.

- Но раз законы физики у нас одни, то какие «соседи» с лица?

- Если где-то еще существует жизнь, то она похожа на нашу. Да, она эволюционно может развиваться как-то по-другому, у них может быть не по пять, а по шесть пальцев, к примеру... Но то, что их жизнь основана на том же, что и наша, не сомневаюсь. Это мне говорит таблица о распространенности химических элементов во Вселенной... И что вода является самым распространенным веществом, она везде во Вселенной... Соответственно – вода – универсальный растворитель, и проще всего делать жизнь на углеродной эволюции.

- Так сколько «их»?

- Шанс на самозарождение жизни примерно 10 в минус тысячной степени, практически равен нулю. Но на Земле-то жизнь зародилась... И, предполагаю, в нашей Галактике – 40-50 цивилизаций.

- И мы когда-нибудь встретимся?

- Не ради именно встречи. Нам просто нужно осваивать дальний космос. Если не будем беречь планету, то уже через несколько тысяч лет у нас условия станут, как на Венере... А есть прогноз, что человечеству вообще осталось лет 500.

К тому же человек – вид, развивающийся по принципу хищника, мы всегда развивались за счет экспансии пространства. А как только все останавливалось...

- … входили в диванную «спячку», в состояние «застоя».

- И поэтому нам нужно развиваться, и лететь на Марс, и потом придумывать, как добираться до соседних звезд.

- И когда долетим, до соседних звезд, чтобы основать колонию, то встретим там ... других прилетевших? Мы же, верно, и мыслим похоже?

- Скорее всего, никого. По Галактике будут разбросаны кладбища цивилизаций, уже вымерших из-за того, что ушли во внутренний мир и так и не оторвались от своих планет. Для нас такая угроза тоже есть... А если в космосе с кем-то встретимся, то, по-любому, полет – это не чтобы завоевывать кого-то, а найти новое, интересное. А если планы на одну и ту же планету окажутся... Их, таких планет, для освоения, в гигантском свободном пространстве много...

- А если планета будет не очень подходящей, чтобы дышать?

- Нужно будет ее подготовить. Вылив зеленые водоросли, с микроорганизмами, с парой ведер океанской воды со своей планеты – в океан другой планеты, вы уже заразите ее жизнью, уже своей...