Гуманоид Алёшенька и его экипаж: в кузбасской тайге десять лет спустя видели существ, похожих на «кыштымского пришельца»

В США в начале мая официально обнародовали первые 162 секретных файла про НЛО.
И «иные», «внеземляне» стали в «поисковиках» одной из самых востребованных тем у землян.
И люди ждут самого доказательного. Из всех доказательств.
На что Сергей Александров, президент российского «Научного центра исследований «Космопоиск», ответил мне в письме – о рассекреченных в США министерских файлах:
- Никаких сенсаций там – пока, на невооруженный взгляд – нет. Возможно, при техническом анализе видео или, допустим, при соотнесении каких-то описаний с другими наблюдениями, что-то и всплывет. Но пока там нет ничего особенного, нового.
… Но большинство нас, землян, все равно всматриваются в файлы с размытыми точками в небе и с траекторией полетов, быть может, и верно, внеземной техники.
... И еще больше «зависают», читая в «New York Post» и в перепостах, что «США нашли четыре вида инопланетян после крушений НЛО», с прямой речью ученых, правда, лично пришельцев не видевших. «У меня не было прямого доступа к этой информации, но я верю тем, с кем я разговаривал, — они говорят о четырех отдельных типах жизни», - заявил Dr. Hal Puthoff. А Dr. Eric Davis говорил СМИ: пришельцы – «серые», «нордические», «насекомоподобные» и «рептилоиды». И, ссылаясь на секретные отчеты, пояснял: каждый инопланетный вид имеет две руки, две ноги, человекоподобный облик. Причем, «нордики» ростом примерно как земляне и похожи на северных европейцев. Grays («серые») – маленькие, с огромными глазами…
И правда это всё или нет – покажет время.
Фото: Лариса МАКСИМЕНКО.
… Но нашумевшая в 1990-х в России, на Урале история найденного «кыштымского карлика», ростом 25 сантиметров, названного Алёшенькой, бывшего, по мнению одних, человеком-мутантом, других - пришельцем, в описании облика ну очень похожа на Grays, на «серых» из американской таблицы.
И по Алешеньке, казалось, давно поставлена точка. Но, похоже, появилось продолжение. За две тысячи километров от Урала, Кыштыма - в Сибири, в труднопроходимых горах, в тайге рабочие-дорожники, строившие дорогу, соединившую Кузбасс с Горным Алтаем, увидели существ, похожих на «кыштымского карлика». «КП» рассказывает, как это было. Но давайте по порядку…
Напомню, предыстория Алёшеньки такова. Летом 1996-го пенсионерка Тамара Просвирина из поселка Каолиновый (что недалеко от Кыштыма, Челябинска) нашла в кустах крохотного умирающего карлика. Забрала домой, назвала Алёшей.
Из-за своих рассказов о пришельце и уходе за ним бабушка попала в психбольницу. Алёшенька, один дома, умер.
Высохшее тельце существа попало из квартиры к следователю. Его версию о пришельце начальство сходу «зарубило». Мумию Алешеньки он передал обществу контактеров, надеясь, может, те доберутся до экспертиз. Те позже заявили, что мумию украли…, похоронили, но это уже другая история.
А Алёшенька и без того стал сенсацией, вызвавшей непримиримые споры «верю - не верю».
… И двадцать лет спустя, в 2016-м, когда группа «Космопоиска» приехала летом в экспедицию в Кузбасс, в Горную Шорию – проверить версию о мегалитах и стене древнего города, то старый вопрос про Алешеньку, чем все закончилось – не закончилось, я задала Вадиму Черноброву, конечно же, первым. И за три дня работы вместе в экспедиции расспрашивала, уточняла не раз.
... И Чернобров (руководитель «Космопоиска», инженер-конструктор авиакосмических аппаратов), рассказал всю собранную «Космопоиском» хронику "кыштымских" событий.
«Да, в это трудно поверить, но мы выяснили: Алешенька прилетал не один, - первое, что сказал мне, репортеру, Вадим Чернобров. - Мы уже имели с десяток очевидцев, записав их показания в 1998-2002-м и уточняя детали позже. И мы давно знали: кыштымская история началась до того, как бабушка Просвирина нашла «карлика». И что «карлик» был болен. Или… ранен? Ведь мы выяснили: в нескольких сотнях метров от места, где бабушка увидела и взяла «карлика» на руки, был инцидент со стрельбой".
И как всё было в итоге - с самого начала, по реконструкции Черноброва...
Приземлилось НЛО. "... странный свет в лесу заметила отдыхающая на берегу озера молодежь. Потом ребят испугало появление четырех – пяти «странных людей» очень маленького роста. Дело дошло до того, что один из очевидцев в шоке открыл огонь из табельного оружия. На поражение или вверх – выяснить не удалось.
После этого «гости» скорее всего и разбежались.
В следующие дни странных существ поодиночке видели, как минимум, в трех точках, отстоящих от того места не более чем на километр.
И если первые очевидцы видели сразу четыре - пять таких существ...
То женщина в поселке, в квартире, увидела одного, но близко. Она не успела испугаться при виде «карлика» – мгновенно уснула. Возможно, под гипнозом. А утром не нашла никого. И все в доме цело. Лишь дверь - настежь. А на ночь она ее закрывала на все замки.
Еще одного увидела и в итоге подобрала бабушка Просвирина.
В одну из более поздних ночей, уже в 2001-м, другой очевидец, ехавший на машине, видел на трассе на Кыштым в свете фар двух таких существ. Один лежал на обочине дороги, был ранен или спал. Второй стоял над ним. Водитель остановился, рассмотрел, понял, что требуется помощь, но побоялся и уехал. Он хотел пойти в милицию, но решил, что ему не поверят». И обратился в «Космопоиск».
Так, значит, два-три члена экипажа Алешеньки могли дожить и до XXI века?
«Надеемся, - ответил мне тогда Чернобров. - К тому же нынче в экспедиции (а перед приездом в Кузбасс "Космопоиск был снова на Кыштыме. - Авт.) к нам (в лагерь "Космопоиска", а его из раза в раз разбивают на том самом месте на берегу, где в 1996-м люди увидели пришельцев. – Авт.) пришел очевидец. Он видел мальчишек, кидавших в те первые дни в «маленьких человечков» камни… И, сверив время и координаты, мы поняли, в каком «квадрате» искать дальше…»
Ер искать кого и... что? «…выживших членов команды… и «летающую тарелку», утонувшую», убежденно говорил Чернобров.
Но Алешенька - ... он точно не был землянином?
«Версию, не мог ли быть Алешенька просто ребенком-мутантом, выкидышем, мы проверили сразу и давно отмели. Хотя те места 29 сентября 1957-го и попали в зону радиационного загрязнения. Был взрыв на секретном предприятии из-за выхода из строя системы охлаждения… А версия о не земных существах… - продолжал Чернобров. - Мы получили документы об осмотре мумии «кыштымского карлика», что это не человек. С перечнем, из 20 пунктов... Нет пупка, половых органов и органов выделения… Нет пяток. Скелет не детский, потому что нет хрящей. Череп тюльпанообразный, из четырех костных пластин… Носа практически нет. Зрачки вертикальные и так далее…
И анализ ДНК пятен на ткани (тряпки, на которой лежал на диване Алешенька, анализ делался в Москве, в центре судмедэкспертизы. – Авт.) показал, на ней есть след (пятнышко крови) человека (по предположению Черноброва, бабушки Просвириной. – Авт.). И на пеленке - пятно от выделения, не типичного для людей…»
«Но вернемся к случаю с мальчишками, кидавшими камни… - делился дальше Вадим Чернобров. – Очевидец привел нас на то место. И это оказался очень нужный пазл. Так, удалось, наконец, собрать всю мозаику. Ведь годами, составляя карту передвижения тех существ, мы не могли понять: они обходили озера, они воды избегали…
Очевидец же вспомнил: шел по дороге, спросил детей, кого они рядом только что гоняли. Те с гордостью ответили, что «маленьких человечков».
И мы осмотрели место и поняли. «Человечки» шли сбоку от дороги, скрытые травой. Впереди оказалась протока. Уровень воды – сантиметров 15-20. Их рост 25-30. Они вынуждены были выйти на дорогу и попасться на глаза…
И страх «человечков» перед водой и стал ключом к «их» тайне. Нам стала понятна «их» логика передвижения, и почему не вернулись к затонувшей «тарелке». Именно к затонувшей. В лесу, сколько мы ни прочесывали, корабль не нашли. А нашли - в озере. Координаты помогла определить последняя геолокация (2016 года. – Авт.). Годом раньше там было уже подсохшее болото, и мы планировали начать раскопки НЛО в 2016-м. Но там потом оказалась снова вода. И «Космопоиску» георадаром пришлось работать с резиновой лодки. Он и показал объект, диск на глубине шести - восьми метров, полый внутри, диаметром четыре метра, с выпуклостями внутри… Возможно, если это корабль, то он в 1996-м приземлился на болото, приняв его сверху за бетонную площадку в лесу, из-за особенного там цвета болота, и увяз постепенно в иле и затонул».
… Прошли годы – уже и после нашей встречи с Чернобровом в Кузбассе.
(И он тогда через год после долгой болезни умер.)
- И удалось ли «Космопоиску», «нащупав» в 2016-м возможный "Алешенькин" диск на глубине, изучить его дальше? - спросила у Сергея Александрова.
- Нет, не удалось, - и пояснил, – … это не озеро-болото, а отвалохранилище. Выяснилось, оно периодически пересыхает. Но от этого не легче: нужно копать на глубину чуть ли не десяти метров, а притащить туда, на место, экскаватор даже при высыхании – сложная задача.
- А по Алешеньке с каждым годом все больше звучит, что не был пришельцем.
- … Существуют и другие объяснения происхождения Алешеньки… - говорит Сергей Александров (о версии о выкидыше, о человеке-мутанте. - Авт.). - Но все они НЕ объясняют всей совокупности имеющихся сведений и полностью исключают неединичность объекта. Так что пока гипотеза о пришельцах более предпочтительна.
При любой катастрофе, любом ДТП на помощь всегда должны придти и забрать.
Железное правило. Хоть земное. Хоть, думаю, внеземное.
Успел ли Алёшенькин тонущий экипаж отправить сигнал «SOS!»...
И как он (или второй экипаж, команду Алешеньки искавший) оказался позже в горах Южной Сибири – так далеко от Урала? У высоченной горы Алтамаш (в переводе с шорского на русский – это значит «золотая башка», великая гора, что режет надвое небо).
И кузбасский случай, о котором мы теперь расскажем, можно было бы назвать байкой. Если бы не удивительное сходство его участников с «кыштымским Алёшенькой» и не кузбасская съемка на телефон.
… Рассказал мне о нем Кирилл Сазанов – известный кузбасский журналист из «Таштагольского курьера». Возвращаясь с репортажа в Таштагол на «попутке», он услышал от водителя, оказавшегося издалека, что тот, летом 2006-го работая на «КамАЗе» на строительстве дороги (на участке от Алтамаша до Турочака), оказался участником необычных событий.
- И он рассказывал, быть может, с ноткой подозрения, что ему не поверят, но говорил честно, спокойно о том, что было и что видел. И я это почувствовал, спросил разрешения, включил диктофон, - говорит Кирилл. – … И водитель вспоминал: в свободное от работы время он пошел с товарищем на рыбалку. С собой был телефон-«раскладушка», в то время, в 2006-м, новинка, с камерой.
Шли они по тропинке, снимали природу - проверяли телефон.
До места рыбалки не дошли – срочные дела вернули.
Позже посмотрели качество видеозаписи. И то, что увидели, из снятого по тропинке, и было невероятным.
Дальше – Кирилл цитирует слова очевидца. «Товарищ снимал на память все подряд – как шел, так и водил телефоном по сторонам, вверх, вниз… И, просматривая записи позже, мы увидели в кадре какое-то движение. Начали покадровый просмотр. И увидели: на землю спрыгивают с дерева какие-то люди, вернее, серые фигуры – один, другой – всего пятеро. Спрыгивают, но не совсем на землю, а на какую-то радужную пленку над землей и по этой пленке соскальзывают в такую же переливающуюся сферу… И один из них пристально смотрит на нас... Существа были похожи на «кыштымского карлика» – такие же заостренные головы и кожа серого цвета... Но там, на месте, мы никого не видели. А увидели позже - на записи».
Но как такое возможно? Проходить мимо близкой "группы людей" и ничего не заметить? Лишь "схватить" их случайной съемкой и рассмотреть уже позже, на записи.
Но вернемся в тот день.
Очевидцы, просмотрев запись, рассказали о ней, показали ее в дорожном «лагере». Мужики зашумели… Интересно и непонятно, кто или что попало вдруг в кадр.
И самим очевидцам загадка не давала покоя и...
Кирилл продолжает цитировать слова водителя-очевидца.«На следующий день или через день я взял этот телефон и пошел с ним по той же тропинке, включил воспроизведение записи, стал сравнивать – искать то место. Нашел. И это оказалось не высокое дерево, а небольшой куст. Там по берегу и деревьев-то не было. А куст в записи нам показался деревом, потому что мы сначала подумали: с него спрыгивают люди или кто-то ростом с человека. А получалось, "они" спрыгивали с кустарника и были ростом 10 – 15 см. И я хорошо рассмотрел на экране того, кто всех впереди…»
И первая мысль рабочего-дорожника была: «Как "кыштымский карлик" Алешенька!» Позже, с уточнением места съемки, с поправкой, что не дерево, а куст, и с поправкой роста снятых существ, - она легла в основу кузбасской версии о мини-пришельцах..
Дорожники, узнав про поправки на местности и про настоящий рост «кыштымских» двойников, долго еще об этом говорили, вспоминали. Одни считали: в кадре такие же пришельцы, как «кыштымский карлик». Другие - в инопланетян не верили.
- На Белом камне снято, - помнит один из дорожников Андрей Кондаков. - Новая дорога в гору идет, а здесь – надо было пройти по объездной дороге налево, ее еще геологи - давно - пробивали. Там омут холодный, большой... Я помню эту съемку, особенно две фигуры – два силуэта размытых, повыше и пониже ростом. Но я в пришельцев ни тогда не поверил, ни сейчас не верю. По мне, как могли получиться фигуры в кадре? Может, это игра света?... Там речка рядом, испарения, туман и солнце. Они создали иллюзию.
… Дорожники попросили у очевидцев копии съемки. Позже, переписав запись на диски, их на память раздали.
- Возможно, копия у кого-то есть до сих пор. И у меня диск был – не сохранился, - говорит Андрей Кондаков.
У самих очевидцев съемка пролежала недолго. Исчезла. Скорее, просто из-за того, что время было освоения телефонов и случайно, нечаянно нажатого «удалить». Или для новой съемки нужно было побольше памяти, и запись среди прочих и "грохнули".
- И я до сих пор не знаю, как относиться к этому факту, - делится со мной Кирилл Сазанов. - Попали в кадр пришельцы? Не знаю.
Кстати, места близ Алтамаша, живет в народе, не только красивые. Но и необычные – в плане сюрпризов пространства-времени. Рассказывают про одного грибника, что две недели не мог выйти к дороге, а считал, что прошло всего ничего. Поднимался на гору, видел дорогу, спускался к ней и - оказывался снова на том же самом месте. Гора не отпускала.
P.S. Случай близ Алтамаша в «Космопоиске» прокомментировали: «Это любопытно, потому что Алешенька, точно, был не один… Сообщения о наблюдении миниатюрных гуманоидов и в районе Кыштыма продолжались, по крайней мере, до 2007 года».
P.P.S. «КП» просит откликнуться дорожников, кто помнит историю на Белом камне у Алтамаша и хранит диск с записью.
У Михаила Герштейна – российского уфолога, писателя, в годы существования в РГО уфологической комиссии – ее председателя, - другое мнение насчет «кыштымского карлика» Алешеньки.
- "Алешенька", точнее "Машенька", - недоношенный уродливый младенец женского пола, родившийся в зоне сильного радиационного заражения. Именно так выходит из результатов генетической экспертизы соскоба с тряпки, пропитавшейся его кровью, - считает Михаил Герштейн.
- ... А из первой партии рассекреченных недавно в США файлов про НЛО, на Ваш взгляд, что самое интересное и доказательное?
- Интересное и доказательное - разные вещи. Для меня, например, интереснее всего были досье ФБР без цензуры. Впервые их рассекретили в 1978 году, но с изобилием цензуры (например, вычеркнуты почти все имена). Новая версия досье снимает все накопившиеся из-за цензуры вопросы. Доказательного же там ничего нет. И вообще в первом транше документов ничего доказательного нет, только подтверждение того, что НЛО существуют и изучались в США на самом высшем уровне.
- СМИ пишут за границей о секретных файлах с описанием существ из НЛО ростом 120 сантиметров и меньше.
- В серьезных документах никаких "человечков" нет.
- За годы я вас не раз спрашивала, но, можно, спрошу еще раз. Время идет, появляются еще данные. НЛО как внеземные технические объекты существуют? Инопланетяне существуют?
- Они, безусловно, существуют. Все остальное мы еще должны узнать, и только тогда уфология, то есть изучение неизвестных объектов и их пилотов, превратится в "пришельцеведение".
Считаем вместе: сколько существ ростом с «кыштымского карлика» Алешеньку могло бы в нее вместиться…
И как крушение НЛО на Урале и история экипажа могут быть связаны… с давними-давними событиями, произошедшими на кузбасской земле.
… В 2015-м в Кузбассе на угольном разрезе был отрыт диск, названный Караканским.
Его подняли с глубины примерно 30 метров.
Геологи считают Караканский диск природным образованием, конкрецией, ну, в общем, просто камнем.
Вадим Чернобров из «Космопоиска», приехав тогда сразу обследовать диск, перевезенный угольщиками с разреза в Кемерово, в Кузбасский государственный краеведческий музей, согласился с общим мнением о конкреции. Но не исключил версию, что «это» могло быть когда-то машиной. Или «беспилотником». Или машиной управляемой. Если машиной, то, следовательно, прилетевшей сотни миллионов лет назад, севшей на болотистую отмель мелкого моря и увязшей в иле настолько, что было не выбраться.
Но кто бы мог вместиться на борт такой мини-«летающей тарелки» с ее диаметром чуть больше метра?...
"Достаточно для двух – трех существ ростом с «кыштымского» Алешеньку", «примерил», отвечая мне тогда, Чернобров. И пояснил, что Караканский диск мог быть спасательной шлюпкой…
"А диск диаметром, к примеру, четыре метра, он для четырех – пяти таких существ, ростом по 25 см, - вполне себе лайнер, даже с запасом площади. Его можно сравнить с 30-метровым летательным аппаратом, вполне удобным для нас, землян".
Подобных дисков найдено по России и миру несколько. Большой, диаметром четыре метра, был найден «Космопоиском» на срезе обрыва тоже в 2015-м – только в Волгоградской области. И время крушения (если допустить, что диски – все же машины, и были в глубокой древности аварии НЛО. – Авт.) у всех - разное.
Кстати, если «намеченная» георадаром находка «Космопоиска» - диск на дне уральского водоема – и правда, корабль «кыштымского пришельца Алешеньки», и если диск не поднимут со дна никогда… То века с ним сделают то же самое, что и с кузбасским Караканским диском: произойдет замещение, останется каменная копия. И ведь где?! Пожалуй, в точке невезения – на перекрестке космических путей – на Земле… Где так много воды, к счастью для нас, землян. Где ужасно много воды, к несчастью для боящихся ее земляков Алешеньки…
Прокопчанин Алексей Кудря, научный популяризатор астрономии, выпускник астрофизического отделения ТашГУ, отвечая на вопросы об инопланетянах, начал с того, что:
- Сейчас у науки нет доказательств существования иных цивилизаций кроме человеческой.
- А съемка НЛО над Землей?
- Ни одного четкого кадра... Допускаю, лишь пара процентов – настоящей съемки. И даже она к инопланетянам отношения не имеет, это съемка непонятных явлений. Но необъяснимых лишь потому, что наука пока не сильно ими интересовалась.
- Но инопланетяне вообще есть?
- Есть даже известная формула, сколько цивилизаций должно быть примерно в Галактике... От нескольких десятков до нескольких тысяч... А почему инопланетяне должны быть? По теории вероятности. Если на нашей планете зародилась жизнь, то почему бы во Вселенной это не могло повториться, и не раз?
- А таких мест много?
- По всей Вселенной мы наблюдаем больше двух триллионов Галактик, а сколько в них звезд! И практически у каждой звезды есть планеты... Жизнь, возможно, есть еще и еще... Ведь Вселенная устроена так, что она однородна и однообразна. И те законы физики, которые действуют у нас, одинаковы во всей Вселенной. И если инопланетяне есть, то они от нас далеко. И, считаю, они тоже где-то пытаются сейчас освоить свой ближний космос.
- Но раз законы физики у нас одни, то какие «соседи» с лица?
- Если где-то еще существует жизнь, то она похожа на нашу. Да, она эволюционно может развиваться как-то по-другому, у них может быть не по пять, а по шесть пальцев, к примеру... Но то, что их жизнь основана на том же, что и наша, не сомневаюсь. Это мне говорит таблица о распространенности химических элементов во Вселенной... И что вода является самым распространенным веществом, она везде во Вселенной... Соответственно – вода – универсальный растворитель, и проще всего делать жизнь на углеродной эволюции.
- Так сколько «их»?
- Шанс на самозарождение жизни примерно 10 в минус тысячной степени, практически равен нулю. Но на Земле-то жизнь зародилась... И, предполагаю, в нашей Галактике – 40-50 цивилизаций.
- И мы когда-нибудь встретимся?
- Не ради именно встречи. Нам просто нужно осваивать дальний космос. Если не будем беречь планету, то уже через несколько тысяч лет у нас условия станут, как на Венере... А есть прогноз, что человечеству вообще осталось лет 500.
К тому же человек – вид, развивающийся по принципу хищника, мы всегда развивались за счет экспансии пространства. А как только все останавливалось...
- … входили в диванную «спячку», в состояние «застоя».
- И поэтому нам нужно развиваться, и лететь на Марс, и потом придумывать, как добираться до соседних звезд.
- И когда долетим, до соседних звезд, чтобы основать колонию, то встретим там ... других прилетевших? Мы же, верно, и мыслим похоже?
- Скорее всего, никого. По Галактике будут разбросаны кладбища цивилизаций, уже вымерших из-за того, что ушли во внутренний мир и так и не оторвались от своих планет. Для нас такая угроза тоже есть... А если в космосе с кем-то встретимся, то, по-любому, полет – это не чтобы завоевывать кого-то, а найти новое, интересное. А если планы на одну и ту же планету окажутся... Их, таких планет, для освоения, в гигантском свободном пространстве много...
- А если планета будет не очень подходящей, чтобы дышать?
- Нужно будет ее подготовить. Вылив зеленые водоросли, с микроорганизмами, с парой ведер океанской воды со своей планеты – в океан другой планеты, вы уже заразите ее жизнью, уже своей...