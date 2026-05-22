Снег, холод и ледяные классы: школьников кузбасского города перевели на дистант

Фото: архив "КП". Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Юрге Кемеровской области школьников временно перевели на дистанционное обучение из-за низкой температуры в классах. На фоне резкого майского похолодания и отсутствия отопления власти приняли решение отправить детей домой почти на три дня.

Как сообщили в администрации города, дистанционный режим будет действовать с 21 по 23 мая. На удаленное обучение переведены 14 школ, в которых обучаются 9 130 детей. Все потому, что днем температура около 0 градусов, а ночью бывает и до -2 градусов падает - помещения просто не могут ни проветриться, ни согреться, а обогревателями каждый класс обеспечить сложно. А дома дети при необходимости во время уроков могут получать знания, хотя бы завернувшись в одеяло с кружкой горячего чая, чего в классах никак не устроить. Главное - в таком уюте, пригревшись, не уснуть.

Причиной стали холодные помещения в образовательных учреждениях. В Кузбассе уже несколько дней держится нехарактерная для конца мая погода: регион накрыли дожди, сильный ветер и резкое похолодание. В некоторых территориях даже выпадал снег.

Именно из-за этой погодной аномалии в Кузбассе экстренно начали возвращать отопление. 17 мая губернатор Илья Середюк поручил муниципалитетам возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты там, где это технически возможно. Решение приняли после обновленного прогноза Гидрометцентра: похолодание в регионе задержалось как минимум на неделю.

Во многих городах батареи начали вновь становиться горячими. Однако в Юрге ситуация оказалась сложнее. Глава города Алексей Фомин заявил, что технической возможности вернуть отопление нет. После завершения отопительного сезона на теплосетях уже начались гидравлические испытания и ремонтные работы. По словам мэра, специалисты провели опрессовку тепловых сетей и начали устранять выявленные дефекты, чтобы подготовить систему к следующему отопительному сезону. Именно поэтому вновь запустить отопление по всему городу невозможно.

На фоне холодной погоды это напрямую сказалось на школах. Без отопления температура в кабинетах начала снижаться, и власти решили временно перевести детей на домашнее обучение.

Ранее мы писали, как кузбасские криминалисты раскрывают преступления, а еще синоптики рассказали, когда в Кузбасс придет летняя жара.