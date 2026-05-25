До +34: синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 26 по 28 мая

К концу месяца ожидается потепление. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики Запсибгидромета представили подробный прогноз погоды на период с 26 по 28 мая. После прохладных недель в регионе ожидается потепление - к четвергу температура может достичь +34 градусов.

Так, вторник, 26 мая, отметится холодными ночами и умеренно теплым днем. Ночью обещают +2...+7 градусов, местами заморозки до 0...-3 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов, местами от +15 до +20 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, по югу местами 0-5 метров в секунду. Ночью преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди, грозы, днем местами кратковременные дожди, грозы, по югу преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туманы.

В среду, 27 мая, ожидается небольшое потепление в ночные часы. Температура будет колебаться от +7 до +12 градусов, местами +1...+6 градусов. Днем температура будет в пределах +25...+30 градусов, местами +19...+24 градусов. Ветер будет южный, ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду. Обещают, что будет преимущественно без осадков.

В четверг, 28 мая, ночью обещают +8...+13 градусов. Днем термометры покажут от +24 до +29 градусов, в отдельных районах до +34 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Будет преимущественно без осадков.

Ранее мы писали, что выпускной в 11-м классе обойдется жителям Кемерова в среднем в 44 тысячи рублей, а еще губернатор Кузбасса выразил гордость за священника-волонтера отца Софрония.