Кузбасский онколог Вячеслав Иванов во время гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго.

Заведующий отделением опухолей головы и шеи Кузбасского клинического онкологического диспансера имени М.С. Раппопорта Вячеслав Иванов до весны 2026 года ни разу не был за границей. А в мае он отправился в Демократическую Республику Конго в составе международной медицинской гуманитарной миссии Екатерины Глок.

Почти две с половиной недели, с 1 по 15 мая, команда из десяти российских специалистов работала в сердце Африки и оказала помощь примерно 560 пациентам. Врачи проводили консультации и операции, а также делились опытом с местными коллегами.

За этими цифрами - ежедневная работа с пациентами, которым требовалась специализированная помощь, непростые клинические решения, взаимодействие с местными коллегами и работа в непривычных для российских врачей условиях. О том, как проходила поездка, с какими задачами столкнулась команда и каким оказался этот профессиональный опыт, Вячеслав Иванов рассказал «Комсомолке».

«Я вообще не думал, что такие миссии доступны обычному врачу»

Пока многие коллеги мечтали когда-нибудь поехать в Африку с гуманитарной миссией, кузбасский онколог даже не думал, что такая возможность может быть доступна обычному врачу из Сибири.

«Мне всегда казалось, что такие миссии - это уровень федеральных научных центров, докторов наук, каких-то столичных институтов. Что обычный врач из Сибири туда просто не попадет», - рассказывает он.

Все изменилось случайно: в профессиональном сообществе Вячеслав увидел врача, который не только занимался опухолями головы и шеи, но и участвовал в гуманитарных миссиях в африканских странах.

«Я начал смотреть его операции, его работу, а потом увидел видео из Африки. И как-то пришла мысль: а почему бы не попробовать?», - вспоминает Вячеслав Олегович.

Одной из ближайших запланированных миссий была поездка в Демократическую Республику Конго. Вячеслав отправил заявку, прошел собеседование и подготовил резюме. Затем документы российских специалистов направили в министерство здравоохранения ДР Конго: принимающая сторона определяла, какие специалисты будут наиболее востребованы.

В итоге в команду вошли десять врачей из разных регионов России: Москвы, Подмосковья, Чечни, Томска, Новосибирска, Краснодара и Дальнего Востока. Кузбасс представлял Вячеслав Иванов.

Прививки, документы и чемоданы с гуманитарной помощью

Подготовка к поездке оказалась не менее серьезной, чем сама миссия.

«Это была моя первая поездка за границу вообще. Нужно было оформить загранпаспорт, поставить прививку от желтой лихорадки, перевести и нотариально заверить дипломы и медицинские документы», - рассказывает врач.

Но самая большая проблема оказалась банальной: как уместить все необходимое в ограниченный вес багажа. В чемоданах российских врачей почти не оставалось места для личных вещей: большую часть занимали лекарства, шовный и перевязочный материал, инструменты и гуманитарная помощь. Все это врачи везли за свой счет.

Участники миссии заранее понимали, что часть организационных расходов и подготовку необходимых материалов берут на себя. Помогали коллеги, друзья, знакомые и подписчики: вместе собирали средства, медикаменты и расходные материалы.

«Мы старались взять с собой максимум того, что могло пригодиться в работе. Место в багаже было ограничено, поэтому приходилось выбирать: взять еще футболку или дополнительные расходники для операций. Понятно, что выбираешь не футболку», - говорит Вячеслав Иванов.

«В Африке врач - очень уважаемый человек»

Российская команда работала в двух точках - в столице Демократической Республики Конго Киншасе и в провинции Кисангани.

В первые дни в Киншасе врачи знакомились с организацией работы местных клиник, согласовывали маршрутизацию пациентов и формат взаимодействия с конголезскими коллегами. После этого команда продолжила работу в Кисангани, где поток пациентов оказался особенно большим.

«С утра приезжаем - нас ждут уже толпы. Кто-то сразу идет в операционную, кто-то - на консультацию», - рассказывает онколог.

Когда по местному радио и через администрацию объявили о приезде российских врачей, в больницы буквально хлынули пациенты.

«Народ просто пошел потоком. Мы с утра до вечера не выходили из операционных и кабинетов. Люди ехали отовсюду», - говорит Вячеслав Иванов.

По его словам, именно в провинции команда смогла максимально развернуть работу: провести больше консультаций и операций, а также оказать помощь пациентам, которым требовалось специализированное лечение.

Отдельной частью миссии стало профессиональное взаимодействие с местными врачами. Российские и конголезские специалисты обменивались опытом, обсуждали подходы к диагностике, хирургическому лечению и послеоперационному ведению пациентов.

«Было интересно сравнивать наши медицинские школы и подходы к подготовке специалистов. У нас разный опыт, разные условия работы, но общая задача одна - помочь пациенту», - говорит Вячеслав Олегович.

Больше всего кузбасского хирурга впечатлило отношение пациентов к медикам.

«Там врач - это человек, к которому относятся с большим уважением и доверием. Для меня это было очень заметно», - отметил специалист.

По словам Иванова, к россиянам в ДР Конго относятся особенно тепло.

«Россия у них ассоциируется со страной, которая помогала Африке получать независимость. Многие не знают, где находится Россия, но все знают Путина», - уточнил Вячеслав.

«Мы переводили через четырех человек»

Официальный язык Демократической Республики Конго - французский, при этом в стране широко распространены национальные языки, в том числе лингала и суахили. Поэтому в работе с пациентами возникали языковые сложности.

«Бывали ситуации, когда пациент говорил только на лингала. Тогда к общению подключались местные коллеги или волонтеры, которые помогали перевести с лингала на суахили или французский, а затем - на английский. Так мы поэтапно выстраивали коммуникацию и уточняли все необходимое для консультации или лечения», - рассказывает кузбасский доктор.

В команде был переводчик, однако миссия работала сразу на нескольких площадках: шли консультации, операции, обсуждения с местными специалистами. Поэтому в отдельных случаях врачам помогали сотрудники клиник и местные помощники.

«Каждый второй приходил с болью в спине»

По словам Вячеслава Иванова, среди обращений часто встречались заболевания позвоночника, грыжи, последствия тяжелого физического труда, а также хирургические заболевания и опухоли.

«Практически каждый второй приходил с болью в спине: поясница, грудной отдел, шея. Очень много сколиозов, протрузий. У них принято носить тяжелые вещи на голове. Ребенок с раннего возраста работает, помогает семье. Это постоянная осевая нагрузка на позвоночник», - пояснил доктор.

Российские специалисты проводили консультации, назначали противовоспалительную терапию, выполняли лечебные блокады и определяли дальнейшую тактику помощи с учетом состояния пациента и доступных данных обследования.

Кроме того, пациенты обращались с паховыми и пупочными грыжами, запущенными хирургическими заболеваниями и опухолями.

Вячеслав Иванов как онколог консультировал пациентов с визуальными локализациями опухолей - заболеваниями кожи, щитовидной железы, слизистой полости рта, опухолями губы и околоушных слюнных желез.

Работать приходилось с учетом возможностей конкретной медицинской площадки. В ряде случаев для первичной оценки состояния были доступны осмотр, сбор жалоб и ультразвуковое исследование. Более сложные методы диагностики, включая биопсию и гистологическое исследование, могли требовать направления пациента в специализированные учреждения, в том числе в столице.

«Мы работали с утра до вечера»

По словам Вячеслава Иванова, в ДР Конго доступ к медицинской помощи для многих семей напрямую связан с их финансовыми возможностями. Медицина в стране полностью платная. Даже базовые обследования и операции могут становиться серьезной нагрузкой для пациентов.

«Средняя зарплата - около 30 долларов в месяц. А операция может стоить тысячу долларов», - поделился Вячеслав.

Российские врачи-волонтеры работали бесплатно: команда привезла с собой расходные материалы, лекарства и антибиотики, чтобы оказывать помощь пациентам независимо от их платежеспособности.

«Мы говорили: дайте нам пациента, мы все сделаем бесплатно. У нас свои материалы, свои препараты, мы готовы оперировать и помогать», - пояснил Иванов.

Особенно активно работа миссии развернулась в Кисангани. Поддержку оказал доктор Леди Янготикалы, местный врач и депутат, по приглашению которого миссия приехала в ДР Конго.

«Он просто сказал: ребята, делайте что хотите. Нам дали жилье, по городу объявили о приезде российских врачей - и люди просто пошли потоком. Мы работали с утра до вечера. Оперировали бесплатно. И понимали, что многие из этих людей без нас просто бы умерли», - вспоминает Вячеслав.

Именно в Кисангани, по словам Иванова, команда смогла принять особенно много пациентов и провести значительный объем операций.

Заведующий отделением опухолей головы и шеи Кузбасского онкодиспансера Вячеслав Иванов во время работы в Конго.

Такое запоминается надолго

Самым шокирующим эпизодом для кузбасского доктора стала одна из последних операций - пациенту с патологией щитовидной железы.

«Я сделал разрез, начал подходить к щитовидной железе и увидел признаки паразитарного поражения тканей. Мы обсудили ситуацию с местными коллегами: точную причину можно было установить только после дополнительного обследования. Когда ушивали рану, личинки продолжали появляться между швами. Это был тяжелый, но важный профессиональный опыт. Надеюсь, больше я такого нигде не увижу», - поделился Вячеслав.

Малярия, Эбола и инфекционные риски

При ограниченных возможностях диагностики и разной доступности медицинской помощи у конголезских врачей есть большой практический опыт в областях, с которыми российские специалисты сталкиваются значительно реже.

«Их сильная сторона - инфекционные заболевания. Для них это ежедневная практика. Малярия там широко распространена, особенно в провинциях, где высокая влажность и много комаров», - говорит Иванов.

Поездка проходила как раз в сезон малярии. Перед вылетом врачи начали принимать профилактические препараты и продолжили курс уже после возвращения в Россию. Кроме того, команда заранее подготовила экспресс-тесты и препараты на случай экстренной необходимости.

Отдельным фактором риска оставалась эпидемиологическая обстановка в регионе.

«Когда мы уезжали, на границе уже началась вспышка Эболы. За несколько дней до нашего отъезда там погибло несколько человек», - рассказал специалист.

«У нас в России медицина очень сильная»

Несмотря на непростые условия, поездка укрепила врача в мысли о силе российской медицинской школы.

«У нас медицина действительно очень высокого уровня. Даже в небольших городах Кузбасса диагностических возможностей больше, чем в тех районах, где мы работали. Нас учат не просто запоминать, а понимать болезнь. Если ты понимаешь, как развивается заболевание, ты сможешь подобрать лечение», - считает доктор.

Отдельно Иванов говорит о важности международного профессионального обмена.

«Это важная история. Например, у специалистов из Африки можно перенять опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями, которые у нас мало распространены. Но я, конечно, надеюсь, что у нас не будет повода заимствовать опыт у этих стран по борьбе малярией, брюшным тифом и так далее», - сказал онколог.

Поездка изменила его и по-человечески.

«Наверное, больше всего меня задело отношение пациентов к врачам. Хотелось бы, чтобы и у нас профессия врача снова воспринималась как одна из самых уважаемых», - говорит Вячеслав.

Как помогла кузбасская школа хирургии

По словам Вячеслава Иванова, в Африке ему особенно пригодился опыт, полученный еще во время ординатуры по общей хирургии.

«Моя ординатура проходила в третьей городской больнице. Это была сильная школа экстренной хирургии: большой поток пациентов, необходимость быстро оценивать ситуацию, принимать решения и понимать тактику лечения», - рассказывает врач.

Именно этот опыт, говорит он, оказался особенно важен во время выездной миссии, где врачам приходилось работать в непривычных условиях и не всегда иметь под рукой весь объем диагностики, доступный в российских клиниках.

«Здесь, в России, ты всегда ты можешь быстро посоветоваться с коллегами, собрать консилиум, привлечь нужного специалиста, назначить дополнительные исследования. В выездной миссии многое приходится решать оперативно, опираясь на клиническую картину, осмотр, доступные обследования и собственный опыт. Нужно понимать заболевание клинически. Не по анализам, не по КТ, а головой», - добавил Вячеслав.

«Я готов ездить туда снова»

Несмотря на все сложности - жару, инфекции, тяжелые условия и эмоциональное напряжение - Вячеслав Иванов признается: если будет возможность, он снова поедет в гуманитарную миссию и готов участвовать в таких выездах регулярно.

Сейчас вторая команда международной медицинской миссии Екатерины Глок уже работает в Камеруне. Впереди - новые миссии в африканских странах, а также, возможно, в Индии и Бразилии.

«Разницы нет, где помогать людям. Главное - понимать, что без этой помощи многие бы просто не выжили», - заключил Вячеслав Иванов.

