Изменение экономики Кузбасса улучшит экологию региона.

Ежегодно на территории Кемеровской области образуется около четырех миллиардов тонн отходов производства и потребления, что выводит регион на первое место в России по этому показателю.

Часть из них - более 600 наименований - идет в переработку, однако эта доля в общем объеме отходов невелика. 95-97% промышленных отходов - составляют отходы угледобывающей промышленности, в основном вскрышная порода. И эта проблема для Кемеровской области не нова - ей десятки лет. Однако на сегодняшний день, за счет накопленного эффекта, она достигла критической массы. В том числе и потому, что, несмотря на то, что рекультивации подлежат все нарушенные земли, по словам профессора, доктора биологических наук Андрея Куприянова, реально ей подвергается лишь 20%.

Заведующий кафедрой региональной и отраслевой экономики КемГУ, профессор, доктор экономических наук Галина Мекуш, объяснила, почему отходы не победить, не меняя экономическую модель региона.

Зеркало экономики

По словам Галины Мекуш, 20% рекультивация отвалов - прямое следствие законодательства и технологических циклов. Разрез берет лицензию на 40-50 лет. Все это время земля на промплощадке - рабочая зона. По закону предприятие не обязано рекультивировать ее до завершения отработки. Оставшиеся 80% нарушенных земель - это действующие разрезы, шахты и карьеры. Их рекультивация по плану наступит через десятилетия. При этом вскрышная порода относится к 4-5 классу опасности, то есть не является токсичными отходами. Но проблема не в химии, а в масштабах: отходы занимают огромные площади - на сегодняшний день порядка 150 тысяч гектаров, в том числе сельхозземель и расположенных близ населенных пунктов, и ежегодно к ним добавляются еще около 4-5 тысяч га. При этом они меняют ландшафт, а также пылят, что вызывает недовольство жителей населенных пунктов, близ которых эти отвалы расположены. Кроме того, эта пыль - с содержанием кремния, что меняет состав почвы близлежащих сельхозземель.

Есть закон, но есть и «но»

В советские годы на образование терриконов и отвалов глядели иначе: есть и ладно, главное, чтобы предприятие работало. По-другому на эту проблему стали смотреть в начале 90-х, уже в российское время. А с 1998 года в российском законодательстве и вовсе появился закон об отходах, который заставляет предприятия платить за их размещение. И это работает! Горнодобывающие компании активно используют внутреннее отвалообразование - засыпают выработанные пространства вскрышной породой. Это выгодно: не нужно платить за новые участки.

Проблема в молодых разрезах: у них еще нет больших выработанных полостей. Им физически необходимы внешние отвалы. То есть сама геология и хронология добычи вынуждают копить отходы, даже если предприятие экологически ответственное.

- Получается замкнутый круг: пока экономика прежняя - отходы неизбежны, - подчеркивает профессор Мекуш. - Не изменится структура экономики - не исчезнут и отвалы. Это аксиома. Мы будем иметь отходы в колоссальных объемах, пока уголь остается главным продуктом.

Золошлаковые отходы от семи кузбасских ТЭЦ и металлургические шлаки - количественно несопоставимы с вскрышей, но тоже серьезный фактор. Председатель правительства Кузбасса Андрей Панов в своем официальном телеграм-канале сообщал, что на территории Кузбасса ежегодно образуется порядка 2,5 млн тонн золошлаков. Утилизируется, в среднем, 25% из них. Остальное скапливается в отвалах и ждет своего часа.

Примеры переработки (золошлаки в строительство, отходы металлургии) существуют, но они не масштабируются. Вопрос упирается в стоимость. Природные аналоги - щебень, песок, камень - дешевле и вписаны в действующие ГОСТы.

- У тех же цементных заводов, которым предлагают использовать золошлаки в качестве сырья, есть технологические регламенты их продукции, ГОСТы, стандарты и так далее, которые рассчитаны в настоящее время только на природное сырье. Сложно представить, сколько нужно провести исследований, чтобы они могли гарантировать качество продукции из золошлаков, такое же, как из природного сырья, - поясняет Галина Мекуш.

Поэтому цементному заводу проще и надежнее использовать природное сырье с постоянными свойствами, чем золу переменного состава от разных партий угля. А при строительстве дорог зола - пылящий и менее прочный материал, чем бутовый камень. На тех же ТЭЦ можно использовать уголь с меньшей зольностью (для сравнения, Япония жжет уголь 3-5%-ной зольности, Кузбасс и вся Россия в целом - 20%-ной), но переход на более чистую технологию сделает электроэнергию кратно дороже, что население региона вряд ли оценит. А большая зольность угля - это и больше отходов, и увеличенные площади для их складирования.

К слову, с переработкой золошлаков есть показательный абсурд: одна кузбасская энергокомпания платит переработчикам, чтобы избавиться от золошлаков, а другие - платят ей, чтобы их получить. Рынка вторичных ресурсов в России как системного явления - нет.

А выход где?

Чтобы повлиять на ситуацию, государству необходимо менять подходы к планированию землепользования. А также стимулировать переработку экономикой: сделать вторичное сырье, те же золошлаки, дешевле природного или ввести жесткие требования к использованию отходов в госконтрактах, например, на строительстве дорог, изготовлении бетона и т.д. Еще один выход - развивать машиностроение, химию, наукоемкие производства. Да, они тоже дают отходы, но иного класса и в иных масштабах. Это та самая диверсификация экономики, о которой власти Кузбасса говорят не первый год, и стараются двигаться в этом направлении. Изменение экономики Кузбасса улучшит экологию не «вдобавок», а как прямое следствие. Но прикладываемых усилий пока недостаточно. В том числе и со стороны самих жителей Кузбасса, которые могли бы осваивать высокотехнологичные профессии, а освоив - остаться и работать в регионе.