Экстрасенсы выдвинули версии исчезновения Героя России Алексея Асылханова

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Прошло уже почти два месяца с момента таинственного исчезновения в Юрге участника специальной военной операции, Героя России Алексея Асылханова. Несмотря на возбуждение уголовного дела и ведущиеся поиски, местонахождение 23-летнего военнослужащего до сих пор не установлено. Сейчас к поискам загадочно пропавшего Героя России подключились экстрасенсы.

Версии исчезнования Героя России Алексея Асылханова

По одной из гипотез, выдвинутой экстрасенсами в разговоре с журналистами «РГ», исчезновение Героя России могло быть связанно с неожиданным действием со стороны кого-то из его окружения. В качестве возможных мест, где может находиться Алексей, называют лес и зоны вблизи водоемов.

В числе других предположений медиумов - финансовые трудности или их ожидание.

По предположениям экстрасенсов, с которым пообщалось издание NEWS.ru, Асылханов мог попасть под влияние телефонных мошенников. Один из экспертов полагает, что злоумышленники держат Героя России в состоянии измененного сознания где-то под Алтаем. Пока они не решили, что с ним делать, так как не «охотились» конкретно на него и лишь впоследствии узнали, кто он.

Другая экстрасенс допустила, что у юргинца была серьезная депрессия и сильная психологическая травма. Он мог уехать куда-то недалеко от города.

Какие версии исчезновения рассматривает Следственный комитет, на данный момент неизвестно. Ведомство в интересах следствия не дает никаких комментариев по этому делу. Отсутствие официальной информации порождает массу сплетен и домыслов, начиная с того, что Асылханов вернулся на СВО и, заканчивая тем, что он ушел к другой женщине. Но родственники считают, что все эти версии не имеют отношения к реальности.

По словам родных, после возвращения с фронта Алексей быстро адаптировался к мирной жизни. Он женился, устроился педагогом дополнительного образования в техникум, где когда-то учился, прошел отбор в кадровую программу «СВОи Герои. КуZбасс» и поступил на заочное отделение в КемГУ. Герой России вел активную общественную работу, проводил встречи с молодежью. Буквально накануне своего исчезновения беседовал с представителями кемеровских медиаклубо в областной библиотеке Кемерова. В семейной жизни тоже все было хорошо: пара готовилась отпраздновать годовщину свадьбы 5 апреля. Более того, совсем недавно жена Валерия узнала о своей беременности.

Не похожа на правду и версия о финансовых проблемах Героя России. Сведений об Асылханове нет в базах судебных инстанций и открытом реестре исполнительных производств. Кроме того, ни жена, ни мать молодого человека не сообщали о каких-либо трудностях с деньгами.

Также маловероятна версия с мошенниками. Жена Асылханова в разговоре с журналистом «КП-Кемерово» сообщала, что не заметила накануне исчезновения изменений в поведении мужа и каких-либо и навязчивых звонков. Скорее всего, Алексей не мог вернуться на СВО: на фронте он получил ранени и потерял ногу.

Напомним, что Асылханов пропал в городе Юрга днем 3 апреля. Герой России вышел из квартиры с сумкой и пакетом, сказав жене, что отправился на работу. Своей машиной в этот день он не воспользовался, а сел в автомобиль, подъехавший к подъезду. После этого мужчину никто не видел. С собой у Алексея были все свои документы: молодой человек всегда носит их с собой. Также при себе у него был телефон, об этом «КП-Кемерово» сообщила жена Валерия после того, как СМИ написали, что мобильный мужа остался дома. По словам Валерии, у Героя России было два телефона, дома остался тот, которым он почти не пользовался.

