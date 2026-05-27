В Кемерове 27 мая официально завершился отопительный сезон и уже с четверга, 28 мая, коммунальщики приступают к гидравлическим испытаниям тепловых сетей.

Как сообщает СГК Кузбасс, испытания сетей, как и в прошлом году, будут проходить по укрупненной схеме. Что это значит? В одно время горячую воду будут отключать не в одном, а сразу в нескольких районах. При этом период отсутствия воды остается прежним — 14 дней.

Во время испытаний специалисты проверят на прочность тепломагистрали от трех электростанций: Кемеровской ГРЭС, Кемеровской ТЭЦ и Ново-Кемеровской ТЭЦ, а также примыкающие к ним распределительные сети. Все выявленные дефекты устранят за лето, чтобы начать отопительный сезон в срок.

График отключения горячей воды в Кемерове - 2026

Первыми с отключениями горячей воды столкнутся жители Центрального, Ленинского, Заводского и Рудничного районов. Повозиться с тазиками и чайниками им придется с 28 мая по 10 июня.

Следующий этап отключений затронет другую часть Центрального и Ленинского районов. Горячей воды там не будет с 16 июня по 29 июня.

Днем позже, 17 июня, гидравлические испытания начнутся в центральной части Кировского района – они продлятся до 30 июня.

С 14 июля воду отключат у оставшихся потребителей Центрального и Ленинского районов. Потерпеть неудобства жителям придется до 27 июля.

Днем позже, то есть 15 июля, испытания начнутся в Кировском районе.

Финальный, августовский, этап гидравлических испытаний начнется 4 августа и затронет оставшуюся, относительно небольшую, часть Ленинского района.

Зоны с графиком отключений горячей воды по районам и улицам Кемерова можно также посмотреть на интерактивной карте.