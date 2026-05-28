Стало известно, почему не проверяли сауну в Прокопьевске, где погибли 5 подростков: следователи предъявили обвинение бывшему пожарному

Фото: прокуратура Кузбасса.

В громком деле о гибели пяти подростков в сауне Прокопьевска в январе 2026 года появился новый фигурант. Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) предъявлено бывшему инспектору пожарного надзора, сообщил в четверг, 28 мая, кузбасский следком.

Сразу же после трагедии были арестованы администратор бани, которая пустила подростков без взрослых, а также владелец заведения и его брат, которые переделали гостиницу под сауну, но не соблюли все требования пожарной безопасности, что в конечном итоге привело к трагедии: 31 января пятеро подростков во время начавшегося пожара не успели покинуть здание и погибли от отравления угарным газом.

В этой трагической истории до конца не было ясно, почему контролирующие органы проигнорировали нарушения требований пожарной безопасности в сауне на улице Кубанской. Но теперь все постепенно встает на свои места. По версии следователей, пожарный инспектор в период с июня 2022 года по март 2023 года удалил сведения о сауне из электронной системы. Как стало известно «КП-Кемерово», вскоре после этого мужчина уволился. Никто не проверял баню все эти годы, потому что не знал о ней.

В СКР отметили, что бывший инспектор полностью признал вину, однако причины его поступка не озвучиваются. Возможно, он удалил данные о сауне случайно, возможно специально. При этом некоторые прокопчане вспоминают, что за несколько лет до трагедии в этом заведении уже был пожар – может, именно с ним связана чистка записей в системе. Сейчас в этом вопросе разбираются следователи. Самого экс-пожарного на время расследования отправили под домашний арест.

Напомним, что следком также расследует уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (по ст. 238 УК РФ). Его фигурантам как раз стали администратор сауны и два брата-владельца. Женщина отказалась признавать свою вину в гибели подростков, а один из братьев согласился с ней частично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Растерялись, задохнулись, ударило током: названы версии, почему пятеро подростков не смогли выбраться из горящей сауны в Прокопьевске (подробнее)

Пустила одних, не проконтролировала температуру: администратору сауны в Прокопьевске предъявили обвинение (подробнее)