Участница программы «СВОи Герои. КуZбасс» Валентина Савченко рассказала, как попала в зону боевых действий, а потом вернулась к гражданской жизни. Фото: Кадр видео.

Валентина Савченко из сельской глубинки в Прокопьевском округе и не предполагала, что когда-нибудь наденет военную форму. После школы девушка поступила в медицинское училище, после выпуска устроилась на работу в женскую консультацию, но через некоторое время вернулась в родное село, где была процедурной медицинской сестрой в участковой больнице.

Ольга знала, что медики – люди военнообязанные, и когда началась мобилизация осенью 2022 года, она не осталась в стороне. На фронте люди в белых халатах ценятся на вес золота, однако изначально желание медсестры отправиться в зону СВО встретило непонимание в военкомате.

«Подписала контракт в день рождения»: как медсестра из Кузбасса попала на СВО

«Я знала, что могу помочь чем-то своей стране. Подала раз заявку – отклонение в 2023 году, подаю снова заявку – снова отклонение. И только на третий раз мне пришло согласование. Вот таким образом я отправилась в зону СВО. Подписала контракт в свой день рождения. Я не могла по-другому: у меня там много друзей, которые звонили и говорили, что там не хватает медиков, поэтому очень сложно», – рассказала Валентина Савченко.

В зоне СВО медсестра из Кузбасса пробыла 9 месяцев, но продлять контракт не стала – дома ждал сын, который очень скучал по маме. По ее словам, адаптация к «гражданке» проходила нормально. Домашние и рабочие дела (Валентина вернулась в свою участковую больницу) помогли быстро переключиться в мирное русло. Отпуск, проведенный у родственников в Краснодаре, также поспособствовал психологической реабилитации. Морально перезагрузившись, Валентина Савченко решила попробовать свои силы в программе «СВОи Герои. КуZбасс», о которой узнала из интернета.

«Прошла регистрацию, потом было полуторачасовое тестирование, кстати, очень сложное, но я все преодолела. Обучение по этой программе – какой-то новый виток в моей жизни. Моя выпускная аттестационная работа посвящена поддержке системы здравоохранения. Думаю, к описанным там ключевым моментам присмотрятся», – отметила медсестра.

Всего участники программы «СВОи Герои. КуZбасс», начиная с сентября прошлого года, освоили четыре модуля. Ветераны спецоперации разбирались в основах госуправления, изучали процессы разработки и принятия управленческих решений, инвестиционные проекты в государственном и муниципальном управлении, нюансы работы некоммерческих организаций и многие другие темы. Практику проходили в региональных министерствах, муниципальных администрациях и на предприятиях под руководством опытных наставников-управленцев. Планируется, что выпускники программы продолжат обучение в кузбасских вузах, а свои социально ориентированные проекты начнут претворять в жизнь уже через несколько месяцев.

По окончании учебы Валентина не намерена уходить из медицины. Ее приоритет – помогать людям, лечить и заботиться о них. Она считает, что настоящим героем может быть не только военный, а любой человек, кто хорошо делает свое дело здесь, в тылу, кто не боится трудностей и преодолевает любые преграды.