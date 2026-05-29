Как стать кадровиком в Кузбассе и почему это требует больше, чем просто знание документов

Специалист по управлению персоналом службы управления персоналом Западно-Сибирской железной дороги Елена Пуряева.

Кадровик должен не только уметь работать с документами, знать трудовое законодательство, но быть психологом и понимать все тонкости предприятия, где трудится, уверена ведущий специалист по управлению персоналом службы управления персоналом Западно-Сибирской железной дороги кемеровчанка Елена Пуряева. В интервью «КП-Кемерово» специалист рассказала о том, как попала в профессию, с каким сложностями приходится сталкиваться и что помогает восстанавливаться после тяжелого трудового дня.

Из химика в железнодорожники

Специалист по управлению персоналом Елена Пуряева - из семьи потомственных железнодорожников: ее дед был машинистом, оба родителя работали в вагонном депо Тайга. Однако сама Елена в подростковом возрасте даже не задумывалась пойти по стопам родных, хотя и с любовью вспоминает, как приходила в детстве на работу к маме, заведующей прачечной на железной дороге.

Первый свой выбор Елена сделала, можно сказать, сердцем: после окончания школы уехала за своим парнем в Томск, где поступила в вуз на инженера-механика химических производств. После окончания учебы снова поехала за второй половинкой – теперь уже официально мужем – в Кемерово. Здесь не получилось найти работу по специальности с подходящим графиком и... решила попробовать свои силы на железной дороге - видимо, все-таки заговорили гены. Так, в 2008 году Елена Пуряева начала свою трудовую деятельность в Кемеровской дистанции гражданских сооружений. Первая запись в трудовой книжке – инженер (специалист прошла переобучение на промышленно-гражданское строительство). На этой должности Елена проработала почти 14 лет.

«Я занималась вопросами имущества: прием – передача объектов, списание, инвентаризация. У нас на балансе было более 1,5 тысяч объектов: комнаты отдыха локомотивных бригад, административно-бытовые здания, табельные, инженерные сети. Ежегодно весной и осенью требовалось выезжать на места, проводить их осмотры, а также на протяжении года осуществлять документальное сопровождение обслуживания объектов», - рассказала Елена Пуряева.

Кадровик и психолог

В 2022 году Елена перешла трудиться в службу управления персоналом. Признается, что всегда очень нравилось работать с людьми, и сама попросилась на эту должность. Тем более, что к этому моменту получила еще одно образование – окончила магистратуру КемГУ по специальности педагог-психолог. А в 2024 году прошла переподготовку на управление персоналом.

Специалист с почти 20-летнем стажем работы на железной дороге уверена, что работа в отделе кадров самая объемная. Это даже при том, что сама Елена имеет довольную узкую специализацию - занимается реализацией жилищной политики для работников ОАО «РЖД». Компания предоставляет своим сотрудникам корпоративную поддержку при приобретении жилья в собственность, компенсируя часть процентов, начисленных банками по ипотекам. Елена консультирует работников по перечню необходимых документов, осуществляет сбор пакета документов и направляет на рассмотрение комиссии. Также в ее обязанности входит проверка поступающих документов на предоставление служебного жилья для железнодорожников Кузбасского территориального управления. В Кузбассе трудятся более 15 тысяч человек, и, конечно, вопросы с жильем у людей возникают постоянно.

«Объем работы очень большой! И это работа не только с документами, но и с людьми. Каждому нужно не просто выдать перечень документов, но и все объяснить. Люди тоже все разные, с разным настроением. При этом самой всегда надо нужно оставаться в ресурсе, справляться с раздражением, усталостью, если оно возникает. В этом вопросе мне очень помогло психологическое образование. Сейчас уже понимаю, что в какие-то моменты мне нужно передохнуть, выпить чашечку чая, посмотреть в окно и только потом вернуться к работе. При этом стала лучше понимать людей, почему они могут быть раздражены: устали, недостаточно информированы, что-то не поняли. Все это помогает бесконфликтно решать ситуации», - рассказала специалист.

Помимо всего прочего Елена занимается организацией праздничных мероприятий для железнодорожников Кузбасского региона, благотворительных акций. Так, например, она всегда решала массу организационных вопросов по награждению сотрудников на корпоративных мероприятиях. Одни из последних – ко Дню Победы и 8 марта.

Еще одна профессия - мама

На работе Елена Пуряева ответственный кадровик, а дома любящая жена и мама двоих дочек. А с недавних пор еще и хозяйка милого щеночка породы сиба-ину. Все свободное время железнодорожница посвящает семье. Старшая дочь – 15-леняя Варвара – серьезно увлекается футболом. Вместе с ней и ее командой Елена объездила все крупные сибирские города. А младшая дочь Ксения выбрала танцы.

Елена Пуряева с дочкой. Фото из семейного фотоальбома героини материала.

«А еще отдохнуть и отвлечься от рабочих моментов помогают занятия спортом и прогулки с собакой на свежем воздухе! Для меня это, действительно, отличный ресурс, позволяющий восстановится и на следующий день с хорошим настроением вернуться на работу», - призналась Елена.

