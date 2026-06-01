В Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту убийства 17-летнего жителя Крапивинского округа. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

Трагедия произошла в ночь на 31 мая недалеко от села Междугорное. О случившемся ранее сообщила в соцсетях мать погибшего. По ее словам, подросток был застрелен на участке трассы Междугорное - Крапивино.

В Кузбассе задержали троих подозреваемых по делу об убийстве несовершеннолетнего

Позже стали известны подробности произошедшего. По информации, распространенной в социальных сетях, в ту ночь парень и его знакомый катались на питбайках. Позже из остановившейся машины якобы прозвучали выстрелы. Один из них оказался смертельным - юноша погиб на месте.

По данным следственного комитета, тело парня с огнестрельным ранением головы было обнаружено в лесном массиве неподалеку от Междугорного. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Следователи и криминалисты регионального управления СК совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД в кратчайшие сроки установили лиц, причастных к совершению преступления. По версии следствия, к гибели подростка причастны трое мужчин. Предварительно установлено, что один из них во время охоты произвел выстрел в сторону потерпевшего по наводке своих товарищей.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что мужчины якобы объяснили случившееся ошибкой во время охоты. Они утверждали, что использовали тепловизор и приняли человека за животное. Вместе с тем знакомый погибшего заявляет, что стрелявшие могли понимать, что перед ними находятся люди.

В настоящее время все трое подозреваемых задержаны. С ними проводятся следственные действия, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас сотрудники следственного комитета продолжают работу по установлению полной картины произошедшего. Следователям предстоит детально восстановить события той ночи, провести комплекс экспертиз, допросить свидетелей и закрепить доказательственную базу.

