16 тысяч фактов в пользу детей: как прокуратура Кузбасса восстанавливает права юных жителей региона

В Кузбассе за год 16 тысяч раз защитили права детей.

Подростковая преступность, защита детей-сирот, обеспечение лекарствами и безопасные маршруты в школы — эти и другие темы находятся на постоянном контроле прокуратуры Кузбасса. О том, как региональное ведомство защищает права несовершеннолетних, с какими проблемами сталкивается и каких результатов уже удалось достичь в 2025–2026 годах, в интервью «КП»-Кемерово» рассказывает начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса Валентина Быкасова.

Одним из основных направлений деятельности органов прокуратуры является надзор за соблюдением прав несовершеннолетних. Пожалуйста, расскажите, чего удалось добиться в этой работе? Какие основные результаты?

В ходе надзорной деятельности прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса уделяется первостепенное внимание вопросам защиты прав, свобод и законных интересов детей.

Только по итогам 2025 года в результате прокурорских проверок пресечено 16 тысяч нарушений закона, внесено более 5,8 тысяч актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 4,5 тысяч лиц, по материалам проведенных проверок возбуждено 73 уголовных дела. В результате прокурорского вмешательства восстановлены права без малого 2 тысяч детей. В текущем году прокурорами уже выявлено 7 тысяч нарушений законов, в целях восстановления прав детей принят всесторонний комплекс мер реагирования.

Под надзорным сопровождением прокуроров находилось соблюдение прав семей с детьми, в том числе семей участников СВО, защита прав детей на бесплатное, своевременное и качественное оказание медицинской помощи, обеспечение лекарственными средствами, на получение образования, своевременное взыскание алиментных платежей, а также иных гарантированных законодательством прав.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса Валентина Быкасова.

Какие задачи были самыми важными для прокуратуры в этой сфере? На чем сосредоточились в первую очередь?

Одним из приоритетных вопросов на данном направлении является охрана здоровья и жизни несовершеннолетних. В зоне особого внимания находится защита прав детей-инвалидов.

В Кузбассе по инициативе прокуратуры области принят Закон Кемеровской области – Кузбасса от 10.08.2022 № 93-ОЗ «Об обеспечении системами непрерывного мониторинга глюкозы отдельных категорий граждан, больных сахарным диабетом I типа», благодаря которому дети-инвалиды, больные сахарным диабетом I типа, обеспечиваются системами непрерывного мониторинга глюкозы, включая расходные материалы к ним. Ежегодно указанные медицинские изделия получают порядка 900 детей.

В результате прокурорских проверок выявлялись нарушения закона при оказании несовершеннолетним медицинской помощи, обеспечении их льготными лекарственными препаратами, техническими средствами реабилитации. Прокурорами городов и районов за 2025 год и истекший период 2026 года восстановлены права 90 детей.

К примеру, прокурором Новокузнецкого района восстановлены права ребенка, нуждающегося в паллиативной медицинской помощи, на получение специализированного лечебного питания. После внесения прокурором района представления ГАУЗ «Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова» проведена врачебная комиссия, ребенку назначена нутритивная поддержка специализированной смесью для диетического питания по жизненным показаниям. Данное лечебное питание закуплено и своевременно предоставляется ребенку.

Особое внимание уделяется защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Прокурорами городов и районов в ходе проверок оценивается соблюдение требований законодательства органами опеки и попечительства, организациями для детей-сирот, учреждениями здравоохранения, образования и социальной защиты населения.

Особенно важным является реализация ребенком права жить и воспитываться в семье. Поэтому работа всех заинтересованных органов и учреждений в Кузбассе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, организована с учетом семейно-ориентированного подхода.

С 2024 года в Кузбассе реализуется комплекс дополнительных мероприятий, направленных на семьесбережение, в том числе в регионе создано 59 служб «Дети в семье», работа которых направлена на сохранение детей в кровных семьях, утверждена и реализуется «дорожная карта» по решению проблемы социального сиротства, проведен круглый стол с 21 некоммерческой организацией в целях их активного участия в помощи семьям, еженедельно проблемные вопросы оказания помощи семьям, дети которых помещены в государственные учреждения, рассматриваются на заседаниях межведомственного консилиума с участием представителя прокуратуры области.

В результате комплексных мер в регионе обеспечено снижение по итогам 2025 года численности детей-сирот на 9,06%. Кроме того, возвращено в кровные семьи более 2 тысяч детей, восстановлено в родительских правах 59 родителей.

При устройстве детей-сирот в замещающие семьи прокуроры в ходе проверок оценивают соблюдение порядка принятия таких решений, наличие предоставленных опекунами (попечителями) всех необходимых документов, в том числе автобиографии, справки с места работы, заключения о результатах медицинского освидетельствования. В ряде случаев данные документы приобщались после внесения актов прокурорского реагирования.

Также выявлялись нарушения в периодичности проверок условий жизни подопечных в замещающих семьях.

Первостепенное внимание уделяется защите жилищных прав детей-сирот. В целях обеспечения граждан из указанной категории жилыми помещениями в регионе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Законом Кемеровской области – Кузбасса от 06.05.2024 № 45-ОЗ «О мере социальной поддержки лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жильем» введена социальная выплата на приобретение жилого помещения в виде свидетельства, размер выплаты составляет более 3,3 млн руб., предоставляется гражданам при выполнении определенных условий, предусмотренных законом.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрены выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой. Данные выплаты предоставляются в виде федерального сертификата при выполнении установленных законом требований.

Наряду с указанным, в регионе жилые помещения предоставляются гражданам из категории детей-сирот по договорам найма специализированного жилого помещения.

В результате принимаемых органами прокуратуры совместно с органами государственной власти мер в Кузбассе в 2025 году реализовали жилищные права 1357 граждан из категории детей-сирот, за истекший период 2026 года – 417.

Важным направлением надзорной деятельности также является соблюдение прав детей на получение образования.

Прокурорами в деятельности образовательных организаций пресечены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, требований к обеспечению учебными пособиями и другие.

Организовано надзорное сопровождение строительства и капитального ремонта школ, в том числе в ходе личных выездов на такие объекты. Принятые меры реагирования в том числе способствовали завершению в 2025-2026 годах строительства 3 образовательных учреждений на 3 150 мест и капитального ремонта 15 школ в городах Кемерово, Белово, Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецком, Яшкинском районах и других.

Уделяется особое внимание созданию безопасных маршрутов движения школьников к образовательным организациям, а также соответствию требованиям законов состояния улично-дорожной сети вблизи школ и иных учреждений для детей. Всего благодаря принятым мерам прокурорского реагирования вблизи объектов образования установлены 23 дорожных знака, 9 светофоров, 8 ограждений, 4 пешеходных перехода, нанесена дорожная разметка вблизи более 100 образовательных учреждений, освещение на 5 участках, обустроен 1 тротуар, установлено 2 остановочных павильона.

Особое внимание уделяется соблюдению требований законодательства при проведении государственной итоговой аттестации.

В деятельности образовательных организаций выявлялись нарушения в части неразмещения на официальных сайтах образовательных организаций обязательной информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации. В связи с указанным прокурорами в 2025 году внесено 18 представлений, необходимая информация на официальных сайтах размещена.

Принимались меры по защите прав обучающихся на допуск к сдаче государственной итоговой аттестации.

К примеру, прокурором Заводского района г. Кемерово в судебном порядке защищены права несовершеннолетнего, законный представитель которого препятствовал подаче в образовательную организацию заявления о прохождении государственной итоговой аттестации по выбранным ребенком предметам. Решением суда исковые требования прокурора об обязании законного представителя обеспечить участие несовершеннолетнего в прохождении итогового собеседования удовлетворены, несовершеннолетний прошел государственную итоговую аттестацию по выбранным предметам в сроки проведения аттестации.

В 2026 году прокурорами также продолжены комплексные надзорные мероприятия, направленные на соблюдение порядка подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в особенности в форме единого государственного экзамена.

Расскажите, пожалуйста, о преступности среди подростков. Что меняется в этой сфере? Как, на ваш взгляд, лучше всего предотвращать правонарушения среди молодежи?

Вопросы предупреждения подростковой преступности в регионе особенно актуальны.

Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних принимаются определенные превентивные меры, направленные на снижение противоправного поведения несовершеннолетних.

Основные причины противоправного поведения подростков, как правило, связаны с безнадзорностью, неорганизацией их досуга и занятости во внеурочное время, негативным влиянием информационного пространства.

Ситуация с подростковой преступностью требует принятия системных мер со стороны всех органов профилактики, и ключевое направление здесь – активное вовлечение детей в полезную и значимую для них деятельность во всех законных формах, в том числе в образовательную, творческую, добровольческую (волонтерскую).

В настоящее время в досуговую занятость, а также в занятия физической культурой и спортом вовлечено 1,5 тысячи подростков, состоящих на профилактическом учете.

В регионе активно применяется институт наставничества в отношении подростков, состоящих на профилактическом учете. В настоящее время более 1,4 тысяч подростков имеют наставников из числа работников системы образования, правоохранительных органов, органов местного самоуправления и других. В том числе наставничество осуществляет 31 работник органов прокуратуры.

В процессе взаимодействия с несовершеннолетними наставники содействуют наиболее эффективному использованию подростком свободного времени, вовлекают в культурно-досуговые, спортивные мероприятия, патриотические общественные движения, воздействуют на детей личным примером в целях формирования законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе.

К примеру, работником прокуратуры г. Прокопьевска в ходе наставничества подросток был вовлечен в посещение футбольных и хоккейных матчей. Наиболее ярким событием для подростка явилась организованная встреча с чемпионом мира по тайскому боксу – Артемом Вахитовым, после чего парнишка увлекся данным видом спорта. В настоящее время подросток снят с профилактического учета в связи с исправлением, более преступлений и правонарушений им не совершалось.

Также важное значение в предупреждении совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений имеет разъяснительная работа. Работниками прокуратуры проведено более 2 тысяч профилактических мероприятий, которыми охвачено более 30 тысяч подростков.

В связи с указанным, вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних остаются на постоянном контроле органов прокуратуры области.

Наступило лето, и многие подростки хотят подзаработать. Подскажите, как ребенку правильно устроиться на работу? И как защитить его от обмана со стороны недобросовестных работодателей?

В регионе многие дети заинтересованы в трудовой занятости в свободное от учебы время, большинство из них трудоустраиваются в период летних каникул.

Вопросы трудоустройства несовершеннолетних, а также гарантированные им права в период работы регламентированы Трудовым кодексом Российской Федерации.

В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации допускается заключение трудового договора с ребенком, достигшим 14 лет, при выполнении определенных условий.

С лицом, достигшим возраста 14 лет, трудовой договор может быть заключен с письменного согласия одного из родителей (попечителя) для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной программы. Трудоустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, осуществляется с письменного согласия органа опеки и попечительства или иного законного представителя.

Лица, достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, без согласия родителей (законных представителей). При этом выполнение работы возможно без ущерба для освоения образовательной программы.

Заключение трудового договора с лицами, не достигшими 14 лет, не допускается, за исключением выполнения работ для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках без ущерба его здоровью и нравственному развитию, по подготовке к спортивным соревнованиям и участию в спортивных соревнованиях по определенному виду (видам) спорта. В данном случае необходимо согласие одного из родителей (опекуна) и разрешение органа опеки и попечительства.

Перед началом работы необходимо пройти предварительный медицинский осмотр (обследование).

Также трудовым законодательством ограничена продолжительность рабочего времени для детей в зависимости от их возраста. Подростки в возрасте 14-15 лет не могут работать более 24 часов в неделю, при этом продолжительность рабочего дня ребенка в возрасте 14 лет не может превышать 4 часов, в возрасте 15 лет – 5 часов в день. В период учебы продолжительность рабочего времени сокращается вдвое: не более 12 часов в неделю и 2,5 часов в день.

Для детей в возрасте 16-17 лет продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов в неделю и 7 часов в день, а в период учебы – не более 17,5 часов в неделю и 4 часов в день.

Работодатель не имеет права устанавливать для несовершеннолетнего работника испытательный срок.

Отпуск для несовершеннолетних – 31 календарный день, его нельзя заменить компенсацией или перенести на следующий год.

Чтобы обезопасить ребенка от недобросовестных работодателей, родителям (законным представителям) необходимо проконтролировать, чтобы трудовые договоры были оформлены официально. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня фактического допущения.

При нарушении трудовых прав несовершеннолетний, а также его родители (законные представители) могут обратиться за защитой как в органы прокуратуры, Государственную инспекцию труда по Кемеровской области – Кузбассу, так и в суд.