Кузбасс за ЗОЖ: бежим и помогаем

В Кемерове и Новокузнецке прошел ежегодный благотворительный «СберПрайм Зеленый Марафон». Фото: Пресс-служба Сбера

В минувшую субботу в Кемерове и Новокузнецке прошел ежегодный спортивный, благотворительный и семейный праздник «СберПрайм Зеленый Марафон».

Традиционный забег, организованный в 60 городах России от Владивостока до Калининграда, уже в 13-й раз собрал спортсменов по всей стране. В Кузбассе взрослые участники бежали 10 км (Кемерово) и 4,2 км, более короткие дистанции преодолели дети, любители скандинавской ходьбы и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Традиционный забег уже в 13-й раз собрал спортсменов по всей стране. Фото: Пресс-служба Сбера

«У Зеленого марафона несколько смыслов. Во-первых, когда мы только начинали проводить забеги 14 лет назад, мы хотели привлечь как можно больше внимания к теме спорта в стране, – отметил управляющий Кемеровским отделением Сбербанка Валерий Белозеров. – Вторая наша тема – внимание к детям с особенностями здоровья и опытом сиротства. Именно поэтому сегодня за каждый километр, который пробегут участники забега Сбер добавит 185 рублей в фонд «Вклад в будущее». Эта сумма связана с тем, что в 2026 году Сбербанк отмечает 185-летие. Для наших спортсменов участие в забеге бесплатное, но внести добровольное пожертвование есть возможность у всех желающих. Причем мы удвоим полученную сумму».

В Кузбассе взрослые участники бежали 10 км (Кемерово) и 4,2 км. Фото: Пресс-служба Сбера

Благодаря пожертвованиям клиентов, партнеров и участников акции удалось собрать 32,7 млн рублей. Сбер по традиции удвоил эту сумму, и теперь более 65 млн рублей будут направлены некоммерческим организациям. Эти средства помогут открыть программы подготовки к школе для детей с особенностями развития и опытом сиротства. Педагоги и психологи помогут ребятам раскрыть способности, обрести уверенность в себе, найти друзей и легче адаптироваться к новой среде.

Еще одна история спортивного мероприятия – привлечение внимания к сохранению окружающей среды. Сбербанк регулярно проводит экологические акции. В этот раз руководители Кемеровского отделения вместе с партнерами и участниками высадили деревья на новой набережной Кемерова. Также участвуя в «СберПрайм Зеленый Марафон» кемеровчане и новокузнечане поддержали федеральную акцию «Выбираю Чистый воздух», направленную на снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива и пропаганду альтернативных способов передвижения: ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и пр. Участникам предлагается фиксировать пройденные чистые километры и принимать вызов в «Экотрекере зеленых привычек» (vk.com/ecotracker), а также публиковать свою активность в личном (открытом) профиле VK с хештегом #выбираючистыйвоздух #кемерово.

Дети тоже стали участниками забега, но на более короткие дистанции. Фото: Пресс-служба Сбера

«Мы хотим, чтобы у наших детей была возможность дышать свежим чистым воздухом, гулять по зеленым паркам, поэтому мы каждый год стараемся собрать вокруг себя как можно больше соратников и друзей, которые помогут нам реализовать эту идею», – подчеркнула региональный директор Сбербанка в Новокузнецке Ксения Белоусова.

Поддержать участников забега прибыли многочисленные почетные гости и партнеры. Среди них были и профессиональные спортсмены, задавшие тон всему мероприятию.

«Я не просто поддерживаю участников и награждаю победителей, но и сам бегу 10 километров. Стараюсь всегда преодолевать самые большие дистанции на подобных спортивных мероприятиях, потому что чем больше расстояние до финиша, тем интереснее для меня участие. Были в моей практике и марафоны в 42 километра, каждый год езжу на такие забеги в Москву и Санкт-Петербург, в этом году поеду во Владивосток, – отметил серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете, трехкратный серебряный призер чемпионатов мира Александр Бессмертных. – Сегодня мы не боремся за победу. Наша задача привлечь внимание к спорту и здоровому образу жизни. Нам важен не результат, а возможность насладиться природой, получить удовольствие от спорта и общения с единомышленниками».

Итоги в цифрах

В забегах, в Кемерове и Новокузнецке, приняли участие почти 5000 человек.

Около 9 000 участников, включая и самих бегунов, и болельщиков, стали частью семейного праздника «СберПрайм Зеленый Марафон» в Кемерове и Новокузнецке.