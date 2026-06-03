Необычные хедлайнеры, эндуро и воздушные змеи: чем удивит юбилейный фестиваль «ПРОГЕШ»-2026

12–13 июня Шерегеш откроет летний сезон фестивалем «ПРОГЕШ». Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

12 и 13 июня в Шерегеше в пятый раз пройдет фестиваль «ПРОГЕШ», который традиционно открывает летний туристический сезон на кузбасском курорте.

В этом году организаторы выбрали главной темой фестиваля свободу - свободу движения, творчества, общения с природой и выбора собственного формата отдыха. Именно поэтому программа охватит сразу несколько площадок курорта и объединит спорт, музыку, семейные развлечения и национальные традиции Горной Шории.

Как рассказал директор АНО «Дирекция курорта «Шерегеш» Алексей Стоянов, фестиваль станет своеобразной презентацией всех возможностей летнего курорта.

«К моменту проведения «ПРОГЕШа» уже начинают полноценно работать все основные летние активности. Человек может приехать и буквально за два дня понять, чем ему интересно заниматься в летнем Шерегеше», - отметил он.

Одним из главных событий первого дня станет чемпионат России по эндуро-экстрим, который пройдет 12 июня в секторе Б. На соревнования приедут более 200 спортсменов из разных регионов России и Казахстана. Среди участников будут гонщики, которые сразу после этапов мирового чемпионата в Австралии отправятся в Шерегеш. Для проведения соревнований на курорте построили новый обзорный стадион с участками трассы, доступными для зрителей.

В этот же день в секторе F на территории отеля «Шермонт» состоится семейный спортивный праздник «Апельсиновый забег». Участникам предложат дистанции 1,2 и 2,5 километра, а также велозаезд на пять километров. Каждый финишер получит памятную футболку и медаль. Для гостей подготовят развлекательную программу, дегустацию плова, запуск воздушных змеев, розыгрыши подарков и праздничный салют, который станет кульминацией первого дня фестиваля.

Еще одной площадкой 12 июня станет сектор Е. Здесь откроется ярмарка местных мастеров, где будут представлены авторские сувениры и изделия ручной работы. Вечером на вершине горы в кафе «Небо» пройдет традиционная вечеринка на закате.

13 июня фестивальная программа переместится сразу на несколько площадок. На парковке «Белка» в секторе А состоятся всероссийские соревнования по мотоджимхане - фигурному управлению мотоциклом. В Шерегеше такой турнир пройдет впервые в статусе всероссийского.

Главная сцена фестиваля будет работать в секторе Е. С 12.00 начнется блок «Свобода традиций». Гостей познакомят с культурой коренного народа Горной Шории. Запланированы обряд благопожелания с шорским шаманом, выступления ансамблей горлового пения, национальные игры и соревнования.

С 14.00 стартует программа «Свобода творчества». Для семей с детьми подготовили интерактивный спектакль «Маша и медведь», выступления цирковой студии «Бим-Бом», а также фестиваль воздушных змеев «Небесная волна». Участники смогут не только запускать воздушных змеев, но и побороться за победу в конкурсе самых необычных конструкций.

Вечером фестиваль перейдет в музыкальный формат. В рамках блока «Свобода музыки и энергии» состоятся DJ-сеты «Энергия гор», концерт джаз-клуба «Геликон» и выступление главного музыкального гостя - группы «Настоящий квартирник» - они и станут хедлайнерами фестиваля.

На протяжении двух дней для гостей будут работать дополнительные площадки. Посетители смогут принять участие в художественных мастер-классах Кузбасского центра искусств, посетить хаски-парк, веревочный парк, форелевое озеро, зоны отдыха и открытые бассейны.

Организаторы отмечают, что философия фестиваля в этом году строится вокруг идеи жить в гармонии с природой, наслаждаться горным воздухом и получать новые впечатления. Именно поэтому программа объединяет спортивные соревнования, культурные традиции, музыку и семейный отдых - все то, что сегодня формирует образ летнего Шерегеша как одного из самых популярных туристических направлений Сибири.

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