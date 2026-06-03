Более 25 крупных событий и новые маршруты: каким будет летний сезон в Шерегеше

В Шерегеше рассчитывают принять почти 400 тысяч туристов летом 2026 года. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Летний туристический сезон официально стартовал в Шерегеше. Власти Кузбасса рассчитывают, что за три месяца курорт примет почти 400 тысяч гостей, а событийная программа будет одной из самых насыщенных за последние годы.

О планах на сезон рассказала министр туризма Кузбасса Елена Латышенко и директор АНО «Дирекция курорта «Шерегеш» Алексей Стоянов на пресс-конференции, посвященной летнему отдыху на курорте.

По словам Елены Латышенко, сегодня Шерегеш уже нельзя рассматривать исключительно как зимний горнолыжный центр. Все больше туристов приезжают сюда летом ради активного отдыха, природы, семейных путешествий и многочисленных мероприятий.

«Мы видим устойчивый тренд на развитие круглогодичных курортов. Востребованность отдыха в горах растет, и Шерегеш уверенно движется в этом направлении. Каждый год увеличивается количество объектов, которые принимают решение работать летом», - отметила министр.

К началу сезона на курорте завершилась традиционная подготовка инфраструктуры. Для гостей будут доступны три канатные дороги, около 20 гостиниц и почти 70 гостевых домов, порядка десяти заведений общественного питания, открытые бассейны, веревочные парки, хаски-парк, оленья ферма и другие объекты отдыха.

В прошлом году летний Шерегеш посетили около 358 тысяч туристов. В этом сезоне регион ставит задачу увеличить показатель еще на 10%.

Чтобы привлечь гостей, власти и бизнес подготовили масштабный событийный календарь. Всего с июня по август на курорте пройдет более 25 крупных мероприятий.

Сезон откроется спортивным кэмпом «Геш Кэмп» (5-12 июня) и фестивалем «ПРОГЕШ» (12-13 июня). В июне также состоятся чемпионат России по эндуро-экстрим, всероссийские соревнования по фигурному управлению мотоциклом, банный фестиваль и молодежный форум «Шерегеш», который пройдет с 22 по 25 июня.

Афиша июня. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В июле гостей ждут праздник Ивана Купалы, День семьи, любви и верности, танцевальные и спортивные смены для подростков, а также фестиваль бега Gesh Run Fest, который пройдет с 24 по 26 июля.

Афиша июля. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Август запомнится фестивалем горного догтреккинга «Кан Ергек», спортивным кэмпом «Геш Кэмп», фестивалем «Звездопад Персеиды», ярмаркой мастеров «Геш базар» и масштабным мотослетом «Мотошерегеш».

Афиша августа. Фото: Светлана БАШТОВАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Отдельную ставку курорт делает на развитие активного отдыха. Летом туристам доступны пешие маршруты по тайге, обновленные экотропы, велосипедные маршруты, квадротуры, сплавы по рекам, конные прогулки и экскурсионные программы по Горной Шории.

В этом году появилась еще одна новинка - специальный гид по летнему Шерегешу. В нем собрана информация о природных достопримечательностях, маршрутах для самостоятельных путешествий, туристических объектах и вариантах отдыха.

Особое внимание уделяется развитию новых направлений. В секторе F начал работу первый пятизвездочный отель «Шермонт», который делает ставку не только на зимний, но и на летний туризм. Здесь планируют развивать экскурсионные программы, веломаршруты и семейный отдых.

Кроме того, туристам предлагают обратить внимание не только на сам курорт, но и на соседние территории. В программу летнего отдыха включены экскурсии в Горную Шорию, поездки на дайв-курорт «Темир», посещение экопарка в поселке Спасск и маршруты по Шорскому национальному парку.

Летний сезон в Шерегеше продлится до конца августа. Власти региона уверены, что сочетание природных достопримечательностей, развитой инфраструктуры и насыщенной событийной программы позволит курорту укрепить позиции одного из главных туристических центров Сибири.

По словам Елены Латышенко, интерес к Шерегешу растет не только внутри страны, но и за ее пределами. Кузбасс вошел в число 14 российских регионов с высоким потенциалом для развития въездного туризма.

Регион активно продвигает свои туристические возможности и на китайском рынке. Кузбасские туроператоры участвуют в международных выставках, а информация о регионе размещается на популярных китайских интернет-платформах.

Уже сегодня в Шерегеш приезжают как организованные группы, так и самостоятельные туристы из Китая. Особенно их привлекают природный снег, горные маршруты и возможности для активного отдыха.

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