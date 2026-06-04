До +34: синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 5 по 7 июня

В выходные дни в Кузбассе температура поднимется до +34 градусов. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

Кузбассовцев ждет настоящая летняя жара: по данным синоптиков Запсибгидромета, с 5 по 7 июня температура воздуха в регионе поднимется до +34 градусов. Ближайшие выходные подарят жителям региона солнечные дни без осадков - идеальное время для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Разберем прогноз подробно по дням.

Так, в пятницу, 5 июня, ночью обещают +9...+14 градусов, но в отдельных районах похолодает до +3...+8 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от +24 до +29 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Небо будет малооблачным, осадков не ожидается.

В субботу жара начнет усиливаться - температура днем приблизится к максимальным значениям. 6 июня в ночные часы температура будет колебаться от +11 до +16 градусов, местами +5...+10 градусов. Днем температура будет в пределах +27...+32 градусов. Ветер будет восточный, 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Погода порадует малооблачным небом, осадков в этот день ждать не стоит.

Пик тепла придется на воскресенье: ожидается самая высокая температура за три дня. 7 июня ночью обещают +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем термометры покажут от +29 до +34 градусов. Восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Погодные условия останутся стабильными: малооблачно и без осадков.

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