Искусство, долг и новые компетенции: ветеран из Междуреченска рассказал, как реализует себя в мирной жизни

Андрей Потапов -ветеран боевых действий и художник.

Андрей Потапов - кадровый военный. В 2016 году он вышел на военную пенсию и остался жить в родном Междуреченске, работал в организации ветеранов Вооруженных сил РФ. В 2022 году, когда в стране была объявлена частичная мобилизация, почти сразу же был призван на фронт.

За время военной службы на специальной военной операции Андрей Потапов награжден медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть», а также государственной наградой Российской Федерации – медалью Жукова. Сам ветеран признается, что для него не менее ценны региональные награды, например, «За достойное воспитание детей».

После демобилизации междуреченец заочно окончил федеральную программу «Время героев». Сейчас развивает свои управленческие навыки в региональной программе «СВОи Герои. КуZбасс». Его наставник - уполномоченный по правам человека в Кемеровской области — Кузбассе Василий Борисов.

«Программа для меня – это метод саморазвития, нежели трамплин для занятия каких-то должностей. В этом вопросе я больше доверяю судьбе. Ведь геройские поступки не совершаются спланированно, не бывает так: захотел стать героем, пошел и совершил что-то. Люди просто делают свою работу, она может быть изнурительная, рутинная. Но иногда эта тяжелая, кропотливая работа приводит к последствиям, которые связаны с глобальными успехами», - отметил ветеран СВО.

Неотъемлемой частью жизни Андрея Николаевича всегда было рисование. Он делал эскизы еще до СВО, а на фронте стал чиркать наброски ручкой в блокноте. В этом году состоялась первая персональная выставка картин Потапова. Открытие прошло в Государственной научной библиотеке Кузбасса, а теперь экспозиция путешествует по школам и учреждениям культуры региона.