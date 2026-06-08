Жара до +33, дожди и грозы: синоптики Кузбасса озвучили прогноз с 9 по 11 июня

С 9 по 11 июня ожидаются дожди, грозы, температура до +33 градусов. Фото: Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Кемеровского гидрометцентра, с 9 по 11 июня столбик термометра поднимется до отметки +33 градусов. Однако синоптики предупреждают о дождях и грозах, которые местами разбавят жаркую погоду. Разбираемся, чего ждать жителям Кузбасса в ближайшие дни и как изменятся погодные условия.

Так, во вторник, 9 июня, ночью обещают +13...+18 градусов, но в отдельных районах похолодает до +7...+12 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от +27 до +32 градусов, местами +20...+25 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью ночью 3–8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду, днем 5–10 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах дымка, туманы.

В среду, 10 июня, в ночные часы температура будет колебаться от +12 до +17 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем температура будет в пределах +28...+33 градусов, местами +22...+27 градусов. Ветер будет восточный, 2–7 метров в секунду, ночью местами порывы до 12 метров в секунду, днем до 16 метров в секунду. Будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

В четверг, 11 июня, ночью обещают +12...+17 градусов, местами +6...+11 градусов. Днем термометры покажут от +28 до +33 градусов, местами +22...+27 градусов. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди.

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