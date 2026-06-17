«Вставай, страна огромная»: раскрыта тайна первой сибирской пластинки с главной песней Великой Отечественной войны

Белово, 1942 год. Прессовщица на заводе N842. Фото - Беловский МВЦ.

Расследование «КП»: наш корреспондент, проверяя народную легенду, прошел по следу первой сибирской, кузбасской пластинки времен Великой Отечественной войны.

… С лета 1941-го по октябрь 1941-го эту грампластинку выпускали под Москвой.

На единственном в СССР грампластиночном заводе в Апрелевке.

Только эту песню.

Главнее не было. Апрелевцы убрали в архив все другие песни и записи и работали только с ней.

И с нею поехали в эвакуацию осенью 1941-го – в Сибирь, в Кузбасс, в Белово. С собой везли спасаемое от немцев оборудование. На нем работали в Белове на «оборонку» - до реэвакуации, наступившей скоро.

И в конце 1942-го, вернувшись из Сибири в Апрелевку вместе с заводскими прессами…, мастера сделали 250 тысяч пластинок.

В 1943-м - больше полутора миллионов пластинок.

В 1944-м – больше четырех миллионов и дальше наращивая тиражи и список песен и выступлений.

… И тот, сибирский, годовой «перерыв» в выпуске пластинок в СССР считался в войну и позже исторически допустимым и объяснимым.

Но историк Игорь Усков, работая в архивах с материалами для документального сборника «Эвакуация предприятий в Кузбасс в годы Великой Отечественной войны» нашел и включил в сборник в том числе документ, что апрелевским мастерам в 1942-м … было предписано начать в Белове выпуск пластинок!

И это стало - для Кузбасса, Белова и для подмосковной Апрелевки, - ошеломляющей вестью.

… Так «печатались» в Кузбассе в Великую Отечественную пластинки – первые в нашем регионе и единственные?

Грампластинки - так называли их тогда.

Если «нет», что же случилось?...

Если «да», почему не осталось ни воспоминаний участников, ничего - в старых исторических материалах и сборниках. Только в найденном нынче документе стоит четко: «организовать»…

И корреспондент «КП», с советским воспитанием и с мыслями, что, скорей всего «да» (был принят документ, по нему - утверждено задание, не выполнить его в войну, да еще с ТАКОЙ песней - «Вставай, страна огромная» - было бы невозможно), полгода искал след первой кузбасской грампластинки.

… И, забегая вперед, скажу. Спасение в войну «апрелевской» пластинки и выпуск кузбасской оказались тяжелым и отчаянным делом. И в некотором роде производственно-нравственным «детективом»…

Война. Немцы под Москвой. Октябрь 1941-го. Приказ спасти грампластинку

Это было время, когда немцы рвались к Москве по земле и по небу. На Апрелевский завод грампластинок под Москвой, под Наро-Фоминском была сброшена фашистами бомба. До конца ноября – до подвига Зои Космодемьянской и Веры Волошиной (девушек из одной ДРГ) оставалось в нарофоминских краях чуть больше месяца…

А пока боец Волошина (наша землячка, кемеровчанка, московская студентка, ушедшая защищать Родину) готовилась к тому, чтобы на днях уйти на первое боевое – удачное – задание в тыл врага.

Погибнет Вера на втором.

Немцы схватят Веру и Зою в соседних селах и повесят в один день. И Вера Волошина в последний миг начнет петь «Интернационал». А Зоя крикнет фашистам-палачам: «… я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня». И обе войдут в Историю Великой Отечественной и подвига народа. Зоя - через два месяца. Вера, долго считавшаяся пропавшей без вести, неизвестной героиней, спустя годы.

… Но пока всё еще шел в Подмосковье октябрь 1941-го.

Под дождем мерз и падал кленовый лист - на город, на ящики у железнодорожных путей. На станки в перерывах брезента. На целлофан огромного числа бумажных рулонов. На герметичные коробки, набитые твердыми «кругляшками» заводской продукции.

- 16 октября во время бомбежки немцами по Апрелевскому заводу грампластинок вышли из строя: подстанция, водокачка, пекарня и были разрушены рядом дома. 18-го работа на заводе прекратилась, - рассказала мне Наталья Драница, учитель, краевед из Апрелевки, руководитель музея школы N3 по телефону.

И началась подготовка к эвакуации завода в Белово, в Сибирь.

Апрелевский завод грампластинок осенью 1941-го. Фото - историко-краеведческий музей школы N3 имени Героя Советского Союза Петра Самохина (г. Апрелевка).

И когда ушел со станции Апрелевка «заводской» эшелон – апрелевцы-заводчане эвакуировались вместе с заводчанами с Коломенского патефонного завода, чтобы вместе, эшелонами, ехать до Белова. И составы везли их по ночам, неделю, до близкой Москвы. Потом повернули к Уралу и...

«Тяжелым камнем давила неизвестность, - хранятся записи заводчанина Шведова в Беловском музейно-выставочном центре. - … Однажды уже за Уралом второй эшелон поставили на запасной путь. Рабочие вышли из «теплушек» покурить… И вдруг из-за поворота на большой скорости стал приближаться воинский эшелон. Платформы с танками, пушками вперемешку с «теплушками» замелькали перед нами. У раскрытых дверей... стояли рослые… бойцы-сибиряки. Кто-то из них играл на гармошке… Эшелон остановился, за ним приехало еще несколько эшелонов. Встреча с воинами-сибиряками вдохнула в нас силы…»

И по прибытию в Белово заводчане справились в рекордный срок – с разгрузкой, с доставкой тяжеленных прессов на «волокушах» (на металлических листах, на которых ношу тянули от ж-д до предписанного места, впрягаясь, люди).

И заводчане справились с достройкой, подготовкой корпусов, с монтажом оборудования в отданных под завод зданиях ремесленного и железнодорожного училищ и школы N1, ОСАВИАХИМа и Жилуправления…

И так коломенцы, апрелевцы, которым назначили стать в Белове одним грампластзаводом, позже ставшим военным заводом N842, за месяц (!) подготовили завод к работе, хотя отводилось на это полгода.

И первую партию взрывателей для авиабомб объединенный завод, прибывший под Новый год, выпустил уже 21 января 1942-го…

И в Белове оборонные заказы шли на объединенный завод один за другим и были все сложнее.

... А как же производство пластинок?...

Долгие годы в народе считалось: «музыкальное» наименование, «пластиночное» направление на военном заводе было прикрытием «оборонки».

И «беловская» пластинка считалась полностью выдуманной легендой.

… Пока почти 85 лет спустя Игорь Усков, главный археограф отдела использования и публикации документов Госархива Кузбасса, кандидат исторических наук, не нашел в облархиве протокол заседания бюро Беловского ГК ВКП (б) и горисполкома от 24.03.1942. С заданием от города, наверняка еще и спущенным областью и Москвой.

«Постановили:

1. Организовать на базе эвакуированного завода производство граммофонных пластинок.

2. Передать под цех граммофонных пластинок здание школы на шахте «Пионерка».

3. Обязать директора грамзавода тов. Шифрина в двухмесячный срок смонтировать оборудование и наладить производство грампластинок».

И сначала по теме выступал от руководства города тов. Васильев. Затем – от завода – Шифрин.

И выступления к таким заседаниям всегда готовились основательно, с учетом имеющихся мастеров и сырья, с анализом ситуации и расчетами.

1942. Половина года и половина… пластинки. Приказ. Что делать. О сибирском Левше

В старых папках областного архива – с документами партийными и заводскими в том числе из Белова – десятки лет хранится в «сжатом» виде вся главная информация из прошлого.

И я надеялась на быстрый – из папок – ответ. И, записавшись на работу в читальном зале, вскоре листала «беловские» хроники.

Карточки на продукты ввели с 16 сентября 1941-го.

Строили цеха для сушки овощей – для фронта.

Делали лыжи, катали валенки - для бойцов.

Берегли свет – в самые лунные ночи фонари по городу не включали.

Готовясь к встрече нескольких эвакуированных заводов, в Белове еще в ноябре 1941-го решили, где цеха разместить, где людей поселить, как помочь…

И в папке заводоуправления – выцветший шрифт приказов, напечатанных на пишущей машинке, - говорит уже с начала 1942-го о работе над новой продукцией, о вводимом раз за разом казарменном положении, о работе в выходные и расчистке от снега путей…

… Есть в папке и запись, в списке цехов, цех 25 (граммофонно-пластиночный) переименовать в цех N12. И, по приказам, на нем всегда - большая нагрузка, как, впрочем, на всех.

И, вчитываясь в приказы, "задержавшись" надолго в том времени и даже "прижившись" в мои несколько "приходов" на завод, и «проживая» вместе с заводскими тревогу и важность срочных заданий по «оборонке», и вчитываясь в фамилии заводчан разных смен и особо важных сроков, я уверенно ждала строк приказов директора и про пластинки.

И приказ от 27 марта 1942-го и обрадовал, и удивил. Он вышел после постановления того самого заседания бюро ГК ВКП(б) и горисполкома (от 24 марта 1942-го). И директор в нем диктовал, что «В связи с организацией при вверенном мне заводе пластиночного производства: создать комиссию по выявлению материалов, необходимых для пластиночного производства. Акт на выявленные материалы не позднее 5/IV - 42 представить мне».

И это было неожиданно. Почему - наоборот? Ведь по норме должны быть сначала акты, расчеты, и лишь потом постановление...

Хотя причина ясна – дороги, грузы, война… Эвакуированные грузы были отправлены из Апрелевки не за раз и прибывали не за раз, потом в спешке разгрузки распределившись на хранение по всему Белово, где находились места.

Но дальше в приказах о пластинках - больше ни слова.

И с месяца ожидаемого пуска производства пластинок – с июня, судя по приказам, на завод и на цех N12 еще больше выросла «оборонная» нагрузка. Так вот и стало заводу - не до пластинок?...

Но в сентябре – при цехе 12 выделили участок для доделки прибывших в эвакуацию, поднятых с инвентаризацией, еще в Коломне сделанных, но не законченных патефонов.

А в приказе от 20 ноября 1942-го – уже дробно разбивалось на пункты распоряжение о подготовке к отправке части оборудования - уже с беловского завода. И это было начало реэвакуации апрелевских прессов, ведь после битвы под Москвой прошло уже много месяцев...

И 1942-й закончился новой нумерацией цехов. И ... я перечитала толстую директорскую папку с приказами, отпечатанными даже на кальке, в поисках пластинок - заново, уже понимая, что бесполезно, что к июню 1942-го (к сроку пуска производства пластинок) на Беловском заводе в связи с этим что-то случилось. Но что?

... И поиск в заводских документах зашел в тупик. И я искала потерявшуюся «нить» у краеведов и ветеранов, да у всех у беловчан – по случаю, безуспешно.

… Но далекая правда уже тоже «искала» выход в наш век.

И Юлия Лезина, главный хранитель МВЦ (Белово), еще в 2022-м, разбирая материалы музея «Кузбассрадио» (преемника завода N842), изучила особенно папку, оказавшуюся "партийной", с характеристиками. Но про пластинки еще не думала.

А сейчас, в 2026-м, на вопрос – нет ли у вас чего о директоре Якшине, это он руководил Апрелевским заводом в 1941-м и вез его в эвакуацию, Юлия мне сразу ответила: «Есть».

И прислала характеристику Якшина от 1943 года, оказавшуюся … не очень, даже плохой, с пометкой, что были раньше, в Апрелевке, заслуги, но в Белове «плохо проявил себя…»

И в характеристике - Якшин (все шло прямо сначала по плану к выпуску пластинок. – Авт.) с 27 марта 1942-го в Белове был «… назначен начальником пластиночного производства».

Но уже с 9 июня 1942-го … оказался не на выпуске «линии» пластинок. А стал замдиректора по ОРСу, потом, осенью, дежурным диспетчером завода… И в 1943-м уволился. И о пластинках – так и не сказано ничего. Но зато было в его характеристике сказано, что в настоящее время «… исключен из рядов ВКП (б)».

1943 год, Белово. Из характеристики Константина Якшина, бывшего директора Апрелевского завода грампластинок. Фото - архив Беловского МВЦ.

И строка про исключение оказалась в характеристиках и у бывшего главного механика Апрелевского завода – Треллера, и у бывшего главного инженера - Кумирова.

Всех их исключил, хоть те и были далеко, в эвакуации, работали на «оборонном» заводе в Сибири, Наро-Фоминский ГК ВКП (б) во второй половине 1942-го.

И так мы нащупали трагическую «ниточку», связавшую судьбы бывшей главной производственной «тройки» Апрелевского завода грампластинок и ... выпуск пластинок в Кузбассе.

… И, вернувшись в облархив, попросив партийные персональные дела «тройки», я сердцем знала: они должны были просить о восстановлении в партии, и кто-то должен был из них рассказать подробнее о причине ЧП. И так и случилось.

… У Давида Кумирова в заявлениях, в попытках к восстановлению в каждой строчке была настоящая боль и горячая вера. И именно он рассказал, как было дело в Апрелевке перед отъездом в Сибирь.

«Эвакуировав механическое оборудование и наиболее ценные материалы и цветные металлы с завода, вместе … с группой руководящих работников совместно с бюро парторганизации во главе с директором завода выехал в Белово».

Это было «22 / X – 41».

«Выехал я, имея распоряжение наркомата организовать в Белово завод, по командировке за подписью замнаркома т. Андреева.

Оставшееся на заводе оборудование для производства грампластинок поручено было охранять пожарно-вахтерской охране с отрядом бойцов, и оставлены были полномочия на окончание эвакуации в том случае, если будут представлены вагоны, т.к. в выделении вагонов для эвакуации специфического пластиночного оборудования нам было отказано.

О своем отъезде я поставил в известность секретаря по промышленности ГК ВКП (б) т. Пянова.

Через год, в октябре 1942-го, … в Белово, … был извещен…, что Наро-Фоминский ГК ВКП (б) заочно исключил меня из партии за неисполнение полной эвакуации оборудования».

И в продолжении – Кумиров писал о том, что обращался в 1943-м в Москву насчет восстановления в партии, и там разъяснили: формально претензий нет, но как коммунист обязан был остаться на заводе до конца, обязан был добиться вагонов.

И Кумиров после разъяснения – согласился: ошибку понял, признал. И в последних строках заявления снова обращался с просьбой...

И «преданность партии побуждает просить … о восстановлении в члены ВКП (б)».

И характеристики на Кумирова и Треллера за работу на Беловском заводе N842 всю войну были отличными. Но из года в год шел вердикт после очередного рассмотрения дел Треллера и Кумирова при Беловском ГК, хоть и были за них всегда ходатайства заводчан, все равно «отказать».

… И получилось ли у них восстановиться в партии, и как сложились их судьбы (как и судьба скорее всего уехавшего из Кузбасса Якшина) после войны - неизвестно.

… Но оставленное в Апрелевке оборудование (все или часть, неизвестно) для производства пластинок и было причиной, мешавшей выйти пластинкам в Белове.

- Но все-таки, - верит Юлия Лезина, главный хранитель Беловского МВЦ, - раз было дано задание заводу, значит, какую-то часть пластинок в Белове выпустили…

- О выпуске пластинок в эвакуации никогда информации не было, - другое мнение у Натальи Драницы, краеведа из Апрелевки, пока я ей читала объяснение от Кумирова. – … Кстати, в 1941-м от бомбежки производственные цеха Апрелевского завода грампластинок не пострадали. И немцы до Апрелевки не дошли. А в городе, действительно, были оставлены бойцы дивизии НКВД для охраны ценного оборудования... И в конце 1942 года, с возвращением из эвакуации прессов, оборудования завод грампластинок заработал.

- А мог беловчанам в условиях чего-то недостающего из пластиночного производства помочь какой-нибудь местный Левша? – спросила я Наталью Степанову, руководителя МВЦ «Евраза». В Новокузнецк же в войну эвакуировалось много заводов, и не всегда все оборудование прибывало полностью и сразу, но с заданиями - справлялись.

- Выходит, в 1941-м апрелевцы так и не смогли добиться вагонов специфических - для пластиночного оборудования, вагонов с утепляющей прокладкой. А в обычных вагонах они бы не довезли… И правильно, что оставили, - ответила Наталья. - ... И мог ли ситуацию с недостающей частью оборудования, для пуска производства пластинок в Белове исправить свой или местный мастер Левша? Нет. Слишком специфическое производство - пластинки. И, скорей всего, в Кузбассе их выпустить не смогли. Да и времени на это до реэвакуации дали мало.

Протокол объединенного заседания бюро Беловского ГК ВКП(б) и горисполкома от 24 марта 1942 года с решением о производстве пластинок в Белове. Фото - Госархив Кузбасса.

Приказ по заводу от 27 марта 1942 г. - о материалах для пластиночного производства. Фото - Госархив Кузбасса.

Заявление Кумирова в парторганизацию завода N842 (Белово) с пояснением про эвакуацию Апрелевского оборудования. Фото - Госархив Кузбасса.

В конце - просьба о восстановлении в партии. Фото - Госархив Кузбасса.

… И неужто – всё? И в истории кузбасской пластинки поставлена точка… Я получила эти ответы экспертов во время поездки в Белово. И солнце, передвинувшись за полуденную отметку, уже шло на очередной июньский рекорд. И горячий воздух завис над городом и степью. И в такую – всех и всё останавливающую – жару точка в поиске мне казалась убедительной самой.

Без вариантов.

Без исключений.

Но из дверей тормознувшей «маршрутки» вырвался ветер. Народ с остановки шагнул внутрь автобуса. И женщина, у которой я уточняла «маршрутку» до автостанции и, на случай, до «Пионерки», где я как-то ни разу за репортерскую жизнь не была, сказала, подъехал нужный номер: «На «Пионерку». Пойдем, провожу».

«Сильнее песни я в жизни не знала…»

- ... На «Пионерку». Пойдем, провожу до развилки, - точно так же звучало 85 лет назад, только в морозном рекордном дне и - в адрес прибывших в Белово заводчан - апрелевцев и коломенцев.

Их разбирали по домам местные жители в центре.

Но было (судя по беловским документам в облархиве. – Авт.) определено: пластиночному цеху быть в школе поселка шахты «Пионерка» и апрелевцев с семьями селить рядом в домах и в Бабанаково.

И на склады «Пионерки» (по приказу по заводу от 2 апреля 1942-го, во время подготовки к выпуску пластинок) обязаны были перебросить со всех заводских мест хранения прибывший в эвакуацию полихлорвинил и усилить на шахте охрану. (И пластинки в те годы выпускались уже хлорвиниловые.)

Пластинка с песней "Священная война" Апрелевского завода грампластинок, возможно, 1941 года. Фото - соцсети.

… И ни шахты, ни той школы, ни складов, ни многих поселковых домов уже давно нет. После близкой от остановки развилки теперь трудно понять, где густо жили люди, крыши теперь стали редки. ... .. И слева долго тянется, с перерывами, лес. Справа – такой же долгий зеленый луг в одуванчиках и с посаженными подросшими соснами (это место шахты и вместо шахты).

Сама шахта ордена Знак Почета отработала геройски свой срок и закрылась в 1995-м. Постепенно разъехались люди поселка при ней. Дома для многих – теперь дачи.

А самой старшей жительнице «Пионерки» - Валентине Поповой – сейчас 91-й год.

- И сильнее песни, чем «Вставай, страна огромная!», я в жизни не знаю, - услышав вопрос о песне, сказала она мне при встрече, и в глазах ее за секунду скопились слезы, и внучка бабушку бережно обняла. - ... Мы учили эту песню в войну, пели в школе – на уроках… И во время войны дома у нас был патефон и пластинка с этой песней. Старший брат был в колхозе передовиком, он из города привез… И в 1945-м, узнав о Победе, мы радовались, потом вынесли из дома патефон на улицу и включили эту пластинку, и пели вместе, и плакали…

И бабушка Валя говорит о пластинке с любовью, как о члене семьи. Из старшего поколения она давно – последняя.

И к ней я зашла, идя из дома в дом «по цепочке» в поисках «старшей».

И какие годы ищу и про что, она не знала. Бумажную иконку, как сидела, держала до меня в руке, уйдя в свои мысли, так к сердцу и прижала, начав вспоминать - рассказывать о войне.

- У нее хорошая память, - подтвердили дочка Валентины и внучка. – И раз про пластинку дома, в войну, говорит, значит, так и было. А жила она тогда в деревне недалеко от Белово.

- Но даже в городе, я сколько слышала от беловчан, патефон и пластинки до и во время войны были дома огромной редкостью. А в маленькой деревне да в простой крестьянской семье – они-то откуда? Наверное, наградные, - решали мы вместе вслух.

И баба Валя, нам удивляясь, повторила:

- Брат был передовиком, привез.

… А могла ли та пластинка из военного детства Валентины – быть из кузбасского выпуска? Не знаю.

Но могла быть, точно, одной из пластинок, что вывезли в эвакуацию со складов с Апрелевки.

В приказе - по Беловскому граммофонно-пластиночному заводу (от 27 февраля 1942-го) я про такой груз в облархиве читала – о постепенно прибывавших в Белово в эвакуацию пластинках с Апрелевки и граммофонах с Коломны. И чтобы им «обеспечить охрану немедленно». И что их «запрещается продавать».

Белово, 1942 год. Приказ по заводу от 27 февраля о пластинках с Апрелевских складов, прибывающих в эвакуацию. Фото - Госархив Кузбасса.

... Отсюда, уже из Кузбасса, пластинки «уходили» на фронт. Еще - становились наградой коллективам, взрослым передовикам и отличившимся подросткам. И, значит, они хоть немного, но наши, кузбасские.

Но, конечно, самое главное в этой истории - не место «рождения» пластинки. А вложенные в песню и в пластинку русские душа и характер.

И так всё и было. Пластинки с песней «Священная война» дарили людям всю войну силу и веру в народ и в Победу.

Начало поселка шахты "Пионерка" в Белове. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Белово, 2026 год. В поселке шахты "Пионерка". Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Белово, поселок шахты "Пионерка", бывшее здание школы N13. Возможно, на этом месте в войну стояло помещение пластиночного цеха. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Валентина Попова (в верхнем ряду, в центре) в 1950-е. Фото - архив семьи.

Валентина Попова помнит военное детство в деревне и патефон с пластинкой - с песней "Священная война", привезенный из Белова братом-передовиком. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Памятный знак на месте беловской шахты "Пионерка". Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Здесь было шахтовое поле беловской шахты "Пионерка". Фото: Лариса МАКСИМЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Тем временем

Последний аккорд души

Свидетельство очевидца из Кузбасса: как умер автор песни «Священная война»

В 1946-м Александров умер на ступеньках рейхстага на глазах у солдат и девочки Томы.

… Тамара Ефремова впервые услышала «Вставай, страна огромная!» в родном Сталинске (будущем Новокузнецке) 1 сентября 1941-го.

Она – первоклассница – стояла на линейке, зажав в кулачке кусочек хлеба. Ребятишкам раздали хлеб после поздравления с началом учебного года.

«Время уже было полуголодное, дети рядом начали хлеб есть сразу, и я тоже откусить от своего кусочка хотела, и тут школьный хор грянул «Вставай, страна огромная!». И мы все заплакали. Шла война. У меня отец на фронте, у других… Кто-то получил уже «похоронки»… - рассказывала мне Тамара Михайловна Галанина (Ефремова) в Малиновке незадолго до смерти.

И песня не только «поднимала» и поддерживала.

Тома и другие ребятишки узнавали время по ней.

«Утром по городу был рабочий гудок. Через двадцать минут второй. Мы в школу, взрослые на смену по гудкам бежали, и из уличного репродуктора звучало «Вставай, страна огромная».

… А закончилась война.

И в августе 1945-го майор Ефремов (став военным комендантом одного из районов Трептов-округа Берлина) приехал, забрал семью из Кузбасса с собой в Германию.

И летом 1946-го сказал дочке Томе, что в Берлин приехал «сам» Александров!

И Тома увидела композитора после солдатской спартакиады.

«Это Александров. Руководитель Краснознаменного ансамбля красноармейской песни и пляски СССР. "Его" песня - "Священная война"…, - сказал отец, показав на стоявшего недалеко простого человека в военной форме… - вспоминала Тамара Михайловна. – В тот день композитор Александров был вместе со скульптором Вучетичем. Они участвовали в возложении цветов к памятнику советским солдатам. Потом Александров решил расписаться на рейхстаге. Сел в машину. Пройти по прямой было никак. Площадь еще была завалена танками, подбитой техникой с надписями «мин нет». Так что машина с Александровым поехала в объезд. А подъехала к рейхстагу, он вышел и, поднимаясь, остановился и присел на ступеньку…»

И наверняка вспоминал…

Как 12 октября 1928-го его ансамбль дал первый концерт, и их было всего 12 человек. А к середине 1930-х оркестр, хор, танцоры уже большого ансамбля стали одними из лучших в мире.

Как 24 июня 1941-го увидел в газете стихи Лебедева-Кумача и написал песню «Священная война». И через два дня его ансамбль на ступеньках Белорусского вокзала в Москве провожал солдат премьерой песни. И скоро песня разошлась по фронтам и стране.

И за годы войны ансамбль дал свыше 1,4 тыс. концертов. В том числе на передовой.

И песня «Священная война» (стихи Лебедева-Кумача, музыка Александрова) была «поющей душой» и «поющим оружием» Великой Отечественной.

… И вот, он, автор песни, прошел всю войну и оказался у поверженного рейхстага. И Александров, разволновавшись, почувствовав себя плохо, на ступеньке умер. На глазах у сотен людей, по опыту войны мгновенно понявших - по жесту боли, – его последнюю минуту.

… 12-летняя Тома тогда стояла от ступенек недалеко, увидела окруживших композитора военврачей, почувствовала большую беду. «Через час дома нам сказал вернувшийся отец, что Александр Васильевич Александров умер. Инфаркт».

Но его великая песня живет.

Берлин, 1946 год. Слева - семья Михаила Ефремова (старшая девочка - Тома). Фото - архив семьи.

Цифры и факты

6 миллионов бойков для гранат, ударивших по фашистам

О вкладе в Победу кузбасского завода N842, на котором работали коломенцы, апрелевцы и беловчане

Прибывшие в эвакуацию в Белово рабочие и инженеры Коломенского патефонного и Апрелевского завода грампластинок сразу начали работать на «оборонку». Объединенный завод получил номер 842. (А после Победы, объединившись с еще заводом, стал «Кузбассрадио».)

Начинали работать на «оборонку» они до войны. В 1939-м правительство приняло решение усилить боеспособность армии. И Коломенский патефонный помимо основного производства наладил выпуск ударников РГД-33 (ручных гранат), минных механизмов, взрывателей авиабомб… Апрелевский завод – мин и шрапнели.

И, по информации Беловского музейно-выставочного центра, за годы Великой Отечественной заводом N 842 сделано:

50355 танковых радиоприемников «Малютка»,

359020 взрывателей авиационных АМ-Б,

280000 капсюльных втулок для артснарядов КВ-4,

216658 тумблеров «Лилипут»,

6173515 бойков для ручной гранаты Дьяконова (РГД-33),

96134 триммера «Хамерлунд»,

36735 штырьевых антенн «АШ»,

36735 фильтров к умформерам,

35130 артиллерийских взрывателей КТМ-1,

8810 вернерных механизмов,

3583 прицела к 50-мм минометам,

979 угломеров-квадрантов к 82-мм минометам,

30 приемопередатчиков «9РС» «ТУР» (танковой управляемой радиостанции) и 600 патефонов. И одно время на заводе выпускали еще и солдатские ложки.

Белово, 1942 год. Кадр, сделанный на заводе N842. Фото - Беловский МВЦ.

Приемник "Малютка", выпущенный на заводе N842 в Белове во время Великой Отечественной войны. Фото - архив Беловского МВЦ.

1945 год, Белово, завод N 842. Гвардейская бригада Ивана Кулика, она собирала приемник "Малютку". Фото - Беловский МВЦ.

На Апрелевском заводе грампластинок выпускались пластинки с выступлениями Ленина, Сталина. В кадре - Владимир Ильич во время записи. Фото - историко-краеведческий музей школы N3 им. Героя Советского Союза Петра Самохина (г. Апрелевка).