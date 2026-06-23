Сходство между Ярославом Нефедовым и его 3D-копией определенно имеется. Фото: Олег БЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Белово впервые во всем Кузбассе, да, пожалуй, и в России, появился памятник, полностью отпечатанный из 3D-пластика. Подробности – в материале «КП»-Кемерово.

Простоять может и 400 лет!

Юрий Нефедов внимательно осматривает статую в военной форме: камуфляж «мультикам», автомат «ВАЛ» в руках, на бронежилете – шеврон «Любимая сказала не снимать»… Мужчина аккуратно наносит герметик на все места, куда может просочиться вода. Человек он методичный и спокойный: долгая работа в Росреестре приучила к сосредоточенности.

– Пластик самой статуи может и 400 лет простоять, поверх еще слои керамического лака, краска стойкая – для аэрографии на машинах, но лучше лишний раз поберечь! – поясняет мужчина.

Эта забота и аккуратность понятны: Юрий Нефедов устанавливает скульптуру на могиле своего единственного сына, изображающую его Ярика в полный рост. Необычная статуя: не бронза, не камень, а 3D-печать. Это желание и творчество отца – во имя сына-героя.

Памятник покрыт стойкой краской и сверху еще слоями керамического лака. Фото: Олег БЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четыре недели рядового Нефедова

Ярослав Нефедов служил срочную службу в Алейской мотострелковой бригаде в 2024 году. Отслужил четыре месяца и решил пойти на контракт. Дело в том, что еще на гражданке парень думал стать профессиональным военным, в школьные годы собирал истории о прадеде, который воевал с немцами.

Путь Ярославу показался логичным: сейчас вновь стране нужны защитники, особенно молодые и крепкие. Он ведь и плаванием с детства занимался, и вольной борьбой. Да и просто всегда отличался «синдромом спасателя»: то девушку спасает от зависимостей, то товарищам бросается помогать, стоит им едва на что-то пожаловаться, то котенка находит на улице и берет на воспитание. Таким он был – неравнодушным.

– Я когда узнал, что он подписал контракт, связался с ним, думал потребовать расторжения. Но он сказал: «Пап, не могу, я тут с пацанами останусь, не могу уже их бросить!» – вспоминает Юрий Нефедов.

Отец сам воспитывал Ярослава после развода с супругой. Фото: Олег БЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП

На передовую Ярослав Нефедов с позывным «Зима» попал связистом роты глубинной разведки разведывательного батальона. Отцу, с которым после развода он жил, Ярик старался писать при первой возможности. Не тревожил: все кратко, по существу, бодро. Разве что жаловался на засилье дронов: в ту пору они становились все более значимым боевым фактором и тревожили солдат постоянно.

Недолго пробыл на передовой молодой кузбассовец – с 4 по 29 апреля 2024 года. На очередном боевом задании в районе Очеретино, что в Запорожской области, Ярослав Нефедов попал под обстрел из миномета. Судя по характеру ранений и рассказам сослуживцев, которые его тут же вытащили, погиб он мгновенно – за несколько месяцев до своего 19-летия.

…Опознал отец сына по татуировкам – рунам на шее и стихотворению Есенина на груди. Ярик и сам писал стихи на гражданке: уже после смерти Юрий нашел распечатки со стихотворениями сына, посвященными любимой девушке.

Ярослав навсегда остался 18-летним. Фото: Олег БЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начали со Сталина, закончили сыном

На всякий случай смотрю я на шею 3D-копии – но нет, там просто краска. Руны решили не отображать, хотя статуя очень детализирована. А место для стихов еще найдется…

– Когда пришел в ритуальную контору, то увидел цены на бронзу. Но ладно, деньги найду для Ярика. Куда хуже, что скульптура будет безымянной – со стандартным лицом в балаклаве. И понял, что я хочу видеть сына, а не истукана. Стал думать, как поставить памятник с душой! – поясняет Юрий.

Тут на помощь пришел мастер художественной ковки Никита Золодуев, который сам прошел через бои в Донецком аэропорту в 2014 году. Юрий с ним сдружился после похорон сына. И вот в результате мозгового штурма возникла идея отпечатать памятник на могилу в виде скульптуры на 3D-принтере. Но не на обычном, который игрушки печатает (или запчасти для бомб, сбрасываемых с дронов), а на большом, который и дом может собрать!

Принтер нужных размеров нашли, приобрели вскладчину. Начали печать с небольших бюстов Сталина, потом освоились, продумали конструкцию и стали печатать изваяние Ярика по частям. С печатью справились довольно быстро – за две недели, потом соединяли по частям. И вот тут вылезло немало тонкостей. Шли-то наощупь, никто такого в Кузбассе не делал!

Юрий Нефедов решил увековечить память погибшего на СВО сына по особенному. Фото: Олег БЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП

– Тут было много работы. Я варил из труб внутренний каркас-скелет для жесткости, пришлось продумать и наполнение. Полую фигуру не поставишь, она должна иметь вес. Пена, эпоксидка или жидкий пластик не подходят. Придумали путем проб и ошибок свой состав, но это пока секрет! – поясняет Никита Золодуев.

Над окраской тоже пришлось потрудиться. Первая мысль была – покрасить «под бронзу». Но пробы показали, что будет выглядеть как типичная штамповка. Нашли местного аэрографа Александра Журова, который уже собранную статую расписывал целый месяц, выписывая и камуфляж, и все шнурочки на тактическом шлеме. Самым сложным оказалось, конечно, лицо, мастеру пришлось как следует постараться…

– Понятно, что лицо Ярика будет на другой части мемориала – на керамической плите в полный рост, которая уже делается. Но тут все равно нужно было сходство, пусть и отдаленное. Считаю, что получилось достойно! – говорит отец.

3D-печати Юрий Нефедов и Никита Золодуев учились на бюстах Сталина. Фото: Олег БЫКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы помнили

Памятник на могиле Ярослава Нефедова сразу после установки стал привлекать внимание родственников других участников СВО, люди уже интересуются, можно ли сделать что-то подобное. Скульптура солдата с автоматом не теряется за надгробиями и флагами, она видна издалека. Не размерами привлекает, а какой-то искренней душевностью.

Юрий Нефедов признается, что хотел бы попробовать и дальше увековечивать ребят. Со многими семьями героев СВО он знаком лично, понимает своим сердцем людскую боль. Есть теперь и в распоряжении большой 3D-принтер, который может отпечатать такую статую уже сразу и целиком – от шлема до ботинок, без сборки.

– Но это все, как закончим мемориальный комплекс. Осталось поставить плиту с портретом Ярика в полный рост и его стихами, а потом еще противотанковые ежи из швеллера. Чтобы и после смерти сын как будто останавливал врага! Сделаем это все, вот тогда подумаем, как помочь другим семьям сохранить память о дорогих людях! – поясняет Юрий.