Фото: личный архив Юрия Табаргина.

Сегодня 29-летний Юрий Табаргин - чемпион мира по пилонному спорту, тренер и воздушный гимнаст. Но его история началась далеко от больших спортивных арен - в небольшом поселке Теба Междуреченского муниципального округа.

«Я родился и вырос в маленьком поселке Теба. Там до 2009 года не было ни сотовой связи, ни интернета. Какой-то развитой инфраструктуры тоже не было. Поэтому детство прошло как у обычного деревенского мальчишки», - говорит Юрий.

Поселок, куда нельзя доехать на машине

Родной дом спортсмен вспоминает с особой теплотой.

«До этого поселка нельзя доехать на машине. Добраться можно только по железной дороге. Там нет асфальтированных дорог. Это настоящая деревня. Но летом там очень красиво, зимой тоже очень красиво. Очень много снега», - говорит чемпион.

Особое место в памяти занимают новогодние праздники.

«Я очень долго верил в Деда Мороза. И часто вспоминаю Новый год в деревне. Наверное, такого Нового года у меня уже никогда не будет. Он был какой-то сказочный. Снег блестел, снежинки были огромными, подарки казались невероятными, а Дед Мороз был настоящим», - вспоминает Юрий.

Сейчас бывать на малой родине из-за плотного графика получается редко - обычно один-два раза в год.

Фото: личный архив Юрия Табаргина.

Детство без интернета и первая любовь к спорту

Летом - речка, зимой - сугробы по пояс, а после школы обязательная помощь родителям по хозяйству. Семья держала скотину, был большой огород, поэтому свободного времени оставалось не так много.

Но одно увлечение будущего чемпиона занимало особенно много времени.

«Я очень любил лазить по деревьям. В какой-то момент мне даже стали запрещать это делать, потому что все переживали, что я упаду. Но мне нравилось забираться как можно выше. Среди друзей я мог залезть выше всех», - вспоминает спортсмен.

Сегодня Юрий смеется, что именно тогда незаметно для себя начал развивать силу рук и выносливость.

Первым видом спорта для парня стала гимнастика.

«У нас в сельской школе была секция по гимнастике и секция по легкой атлетике. Я занимался и там, и там», - вспоминает наш герой.

Профессиональным спортсменом он тогда не был, но любовь к движению появилась именно в детстве. Позже, после переезда в Кемерово, несколько лет занимался современными танцами.

Но главное качество, которое сформировалось еще тогда, осталось с ним навсегда: начал дело - доведи его до конца. Именно этот принцип, по словам спортсмена, помогает ему до сих пор.

Побеждать хотелось всегда

Стремление к победе проявилось еще в школьные годы. В Тебе проводился конкурс «Спортсмен года», где ученики соревновались в подтягиваниях, отжиманиях, беге и других дисциплинах.

«Начиная примерно с четвертого класса я каждый год выигрывал этот конкурс в своем классе, - говорит Юрий, добавляя, что в восьмом классе учитель физкультуры решил усложнить задачу. - Он сказал, что ему уже неинтересно смотреть, как я выигрываю среди своих ровесников, и поставил меня соревноваться с девятиклассниками. И там я тоже выиграл».

Похожее стремление побеждать осталось и в университете - в творческих конкурсах, студенческих проектах и учебе.

Поэтому появление спортивных амбиций в пилоне было лишь вопросом времени.

Фото: личный архив Юрия Табаргина.

Телешоу, которое изменило жизнь

С пилонным спортом Юрий познакомился совершенно случайно. В 2018 году после работы в приемной комиссии университета он смотрел шоу талантов - на сцене выступал известный спортсмен Дмитрий Политов.

«Он выполнял сложные трюки на силу и гибкость, и все это красиво сочеталось с хореографией. Меня это настолько впечатлило, что у меня буквально отвисла челюсть», - вспоминает Юрий, отмечая, что до этого момента о пилоне он практически ничего не знал. - Я знал только, что шесты стоят в стриптиз-клубах. Больше ничего».

Но уже вечером начал искать студии в Кемерове и узнавать, где можно попробовать себя в этом направлении.

Попасть на первую тренировку оказалось не так просто - в нескольких студиях отказали, сказали: «Парней не берем». Однако одна из тренеров все-таки пригласила его на занятие.

«Этот снаряд меня ждал»

Уже после первой тренировки стало понятно: это серьезно.

«Мне сказали, что стоит перейти в группу для продолжающих, потому что у меня быстро получается», - говорит Табаргин.

Сам спортсмен вспоминает это как ощущение мгновенного совпадения:

«Когда я начал делать трюки, мне показалось, будто мои руки были к этому готовы. Как будто этот снаряд меня ждал. Я схватился за него и понял: это мое».

Учебу, работу и спорт приходилось совмещать практически с первых дней.

«Бывали случаи, когда я уходил с работы в обеденный перерыв, ехал на тренировку, потом возвращался обратно», - поведал Юрий и добавил, что нагрузка никогда не казалась ему проблемой. - Мне очень нравилось этим заниматься, поэтому я не видел препятствий».

От шуток про стриптиз до официального спорта

Когда Юрий только начинал заниматься пилоном, стереотипов вокруг этого вида спорта было гораздо больше.

Самая запоминающаяся реакция принадлежала отцу.

«Папа позвонил мне и спросил: «Ты что, стриптизер?», - эту историю спортсмен вспоминает с улыбкой до сих пор и говорит, что часто отвечал на подобные вопросы: «Да, стриптизер», - чтобы просто повеселиться.

Со временем - спустя три года, как Юрий начал заниматься, пилонный спорт наконец-то получил официальное признание, появились соревнования, спортивные разряды и нормативы.

«Сейчас вопросов практически нет. Это конкретная спортивная дисциплина, которая регламентирована так же, как и любой другой вид спорта», - уточнил Табаргин.

Шаг за шагом к чемпионату мира

Когда пилон стал не увлечением, а спортом, изменилась сама структура жизни. Тренировки стали регулярными, длинными и физически тяжелыми. Одна тренировка включала полный цикл: разминку, растяжку, силовую подготовку, отработку элементов и прогон программы.

Пилонный спорт, по словам Юрия, требует одновременно силы, гибкости и выносливости. На чемпионате программа длится около четырех минут и включает разные типы элементов: силовые удержания, динамику, вращения, акробатику и хореографию.

«Если у тебя есть сила - ты можешь показать и гибкость. А если нет силы - ты просто не сможешь держаться», - уверен спортсмен.

Сложности начинаются с первых тренировок: сначала очень больно держаться за пилон - кожа не привыкла к нагрузке, руки тоже. А дальше добавляются профессиональные риски - травмы и перегрузки.

После первых успехов Юрий начал выступать на соревнованиях, осваивать новые дисциплины и работать с разными тренерами. Каждый из наставников помогал двигаться дальше: кто-то - в пилонном спорте, кто-то - в воздушной гимнастике, кто-то - в постановке номеров для крупных проектов.

«Каждый тренер внес огромный вклад в то, чтобы я стал тем, кем являюсь сейчас», - отметил спортсмен.

Переход к серьезному уровню не был резким. Сначала региональные соревнования, затем чемпионат России в 2022 году. Именно после него появилась цель мирового уровня.

Фото: личный архив Юрия Табаргина.

«Когда мне предложили готовиться к чемпионату мира, я согласился сразу. Это был следующий шаг вперед», - поделился Юрий.

Ключевую роль на этом этапе сыграла тренер Екатерина Свиженец, которая предложила готовить дуэт и фактически вывела его на путь к чемпионату мира.

Чтобы попасть на высокий уровень, пришлось пройти через формальности: разряды, сольные программы, отборы.

Чемпионат мира: момент, когда все становится реальностью

Чемпионат мира проходил в Венгрии и собрал сильнейших спортсменов из разных стран. Особенно высокий уровень был в дуэтной категории.

«Участников было, конечно, много, это чемпионат мира, и конкуренция была очень высокая. Много сильных выступлений. В мужской категории конкурентов было меньше, но конкуренция также была высокая. Самые сильные школы, на мой взгляд, в России, Италии, Чехии, Венгрии и Украине», - отметил кузбассовец.

Подготовка к чемпионату мира стала особенно тяжелой: «Я прогонял соло и дуэт каждый день. В какой-то момент правая рука начала отказывать - из-за нагрузки она просто не выдерживала».

Спортсмен вспоминает, что в дуэтной программе приходилось буквально удерживать не только себя, но и партнера, что увеличивало нагрузку в разы.

«Я выступал с двум программами - соло у меня и дуэт, - повествует Юрий, вспоминая, что перед первым выходом напряжение было максимальным. - Я плохо спал и за два часа до выхода уже не мог найти себе место».

Но в момент выступления пришло неожиданное спокойствие.

«Я стою на чемпионате мира - и от этого стало невероятно круто», - крутилось в голове спортсмена прямо во время номера.

В соло Юрий взял серебряную медаль, но для него она такая же ценная, как и золотая.

Во второй день - когда представляли дуэтные номера - он уже чувствовал себя увереннее и переживал только из-за волнения тренера-партнера, но в итоге Юрий с Екатериной поднялись на пьедестал, взяв золото.

Эмоции после объявления результатов были сильнее, чем он ожидал: «Мы плакали от счастья. Меня трясло на пьедестале. Я сильно гордился собой и нашим дуэтом, что я здесь стою сейчас на первом месте, обойдя все другие страны. Слез было больше, чем радости, но эти слезы были от счастья».

Осознание результата пришло не сразу - скорее спустя время, когда весь путь начал складываться в цельную картину.

Фото: личный архив Юрия Табаргина.

Жизнь после пьедестала: работа, сцена и ученики

Сегодня жизнь Юрия Табаргина уже не вращается вокруг постоянной подготовки к соревнованиям. Спорт остался, но изменил форму: теперь это не только тренировки ради медалей, но и работа, сцена и ученики. Основная часть дня проходит в зале - он работает тренером по пилонному спорту и воздушной гимнастике, а также преподает общую физическую подготовку в детской модельной школе.

«Я уже состоялся как спортсмен. Теперь хочу состояться как тренер. Хочу быть тренером чемпионов», - говорит Юрий.

Но, если поступает запрос на выступление, режим меняется мгновенно. Тогда тренировки превращаются в подготовку к сцене, а сам он выходит уже не как спортсмен, а как артист. Он выступает как воздушный гимнаст и пилонист на самых разных площадках - городских праздниках, корпоративных мероприятиях, свадьбах, новогодних шоу и крупных событиях.

Фото: личный архив Юрия Табаргина.

При таком ритме восстановление становится отдельной частью работы. А лучшее восстановление, по мнению чемпиона мира, - это сон, массаж и нормальная еда.

Отдельную роль в его жизни играют не только тренеры, но и ученики. Именно они, по его словам, дают ощущение движения вперед. С одной стороны - его наставники, люди, на которых он ориентируется. С другой - те, кого он уже сам тренирует.

«Меня вдохновляет, когда я могу научить человека тому, что он еще не умеет. Это очень сильное чувство», - с трепетом говорит Юрий.

Понятие успеха у спортсмена не связано с одной конкретной точкой или титулом. Даже чемпионат мира, который стал важной вехой, он не выделяет как финальную цель. Для него успех - это процесс, который продолжается каждый день: «Успех - это не точка. Это состояние, как счастье».

В этом году его ученики уже начали показывать первые результаты - разряды и призовые места на соревнованиях: «Я считаю успехом то, что мои ученики добиваются результатов. И то, что я люблю свою работу - это тоже успех».

Табаргин сформулировал для себя три принципа, которые сопровождают его постоянно: «Начал дело - доведи до конца. Никто не сделает работу лучше тебя. И всему свое время». Именно через них он описывает не только спорт, но и всю свою жизнь.

Сейчас Юрий хочет попробовать себя в артистических проектах за пределами России, включая фестиваль в Испании, где планируется участие с авторской программой в ближайшие годы. Также ему интересен формат спортивных реалити-проектов - как новый опыт и способ развития. На некоторые из них он уже подавал заявки, но пока что не получил приглашения. А еще молодой человек мечтает просто купить квартиру.

Блиц

- Самая сложная тренировка в жизни?

- Самая сложная тренировка была в Риме 3 декабря, потому что мы только только приехали и у нас был там неудобный зал. Мы были уставшие и еще не восстановившиеся.

- Самая яркая победа?

- Чемпионат мира.

- Три качества настоящего чемпиона?

- Трудолюбие, упорство и ум. Спортсмен должен быть умным и думающим.

- Что бы ты сказал себе 15-летнему?

- Я даже рассказывать тебе ничего не буду, ты мне все равно не поверишь, - смеется. - Я бы сказал: не бойся ставить перед собой высокие цели, их возможно достичь, они реальны.

- Твой совет ребятам из небольших поселков, которые мечтают добиться больших успехов?

- Если вы хотите добиться успеха, добраться до какой-то высокой цели, вам нужно пробовать, вам нельзя только мечтать об этом, вам нужно предпринимать шаги и пробовать. Вам обязательно встретятся люди, которые помогут вам. Если вы будете чего-то очень сильно хотеть, во что-то очень сильно верить, то вам встретятся нужные люди и вы добьетесь всего, чего хотите.

Фото: личный архив Юрия Табаргина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Думал, кто-то придет и скажет: ты крутой»: комик из Кузбасса Александр Бударин рассказал о пути в юмор, КВН и блогерстве (подробнее).

«Там врач - почти святой»: кузбасский врач рассказал о тяжелых операциях, малярии и вспышке Эболы в Конго (подробнее).