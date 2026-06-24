Щука. Камера. Мотор. Красна девица кузбасская. У актеров, снявшихся в любимых киносказках страны, были в жизни свои реальные чудеса

Ксения в 2022-м снялась в массовке в киносказке "По щучьему велению". Фото - архив семьи.

… В июле исполняется 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева, собирателя русского фольклора, «сказочника всея Руси».

И с выхода ПЕРВОГО В РОССИИ сборника русских народных сказок («афанасьевского») прошло уже 170 лет.

… И на этих сказках выросло не одно поколение. И мне, как и всем, в «книжном» детстве думалось: так было всегда, и скромная строка в книге сказок – «под редакцией Афанасьева» - казалась старой-старой, как и собранный им в сборник русский фольклор. От Репки, Емели - до Морского царя и Сивки-бурки с Морозко...

А до того наша сказка жила устно, кочуя в веках, неся намек и урок: надежда и труд всё перетрут, то есть с ними любую беду одолеешь. И волшебный помощник – поможет или нет, но пусть будет, хотя бы в мечте.

И с появлением нашего кино снимать начали, конечно, в первую очередь, сказки. И дальше – тоже, то возвращаясь к «опорным» сказкам, то – по мотивам и с поправкой на XXI век…

И технологии в кино меняются. Дети-зрители им восторженно хлопают.

Но в киносказках все же самое главное – не технологии. А то, что в кино смогли передать дух русской сказки и актеры сыграли – ах, как сыграли!

И «КП», разыскав актеров популярных фильмов-сказок (и их родных из Кузбасса и исследователей их творчества), выяснила: любовь к сказке – у них не только из детства, как у всех. Но и … из собственных по жизни встреч с чудом. И сыграть в кино чудо, верно, чуть легче, если ты его уже немного по жизни знаешь …

1. «По щучьему велению». 2023 год. «Все было по-настоящему. Когда печка шла на таран, прямо стало не по себе…»

Ксения из Ленинска-Кузнецкого в 2022-м четыре дня прожила примерно в X веке – на съемках сказки «По щучьему велению».

Фильм-сказку (который потом побьет все рекорды проката и соберет все престижные кинонаграды страны) снимали с опорой на «афанасьевский» сборник народных русских сказок, в котором аж три варианта сказки про Емелю.

В фильме получился четвертый – где Емеля не дурак, и пусть по-русски ленив, но больше - по-русски - легок на подъем, и душа широкая, открытая русская – с тем, чтобы пожалеть, помочь, взвалить чужую беду… И встреч и приключений у него в фильме в разы больше, чем в старой сказке.

И женится Емеля - не как раньше рассказывалось, а на той, к которой приведет волшебная фраза «Кто кому надобен, тот тому памятен», и ею и снимется самое сильное из заклятий…

И в фильме звездный состав: режиссер Александр Войтинский, актеры Никита Кологривый, Роман Мадянов, Юрий Колокольников, Алина Алексеева, Мила Ершова …

… А съемки проходили под Питером и Тобольском (в туркомплексе Абалак, где острог Ермака и построены старинные русские избы).

- И сначала в Абалаке были съемки с Емелей и щукой зимой, и мы про них слышали. А пришло лето, у меня – конец учебного года, все сдано, осталось доделать последнюю работу... – вспоминает Ксения, тогда – тобольская студентка 4 курса. - … И руководитель нашего отделения заходит, объявляет в аудитории: «Кто хочет на съемки фильма-сказки?» И мы такие все: «Мы! Мы! Все хотим!» И вот так благодаря ему мы и попали на съемку в массовку.

Ксюша – художник. История исконно русского костюма во время учебы им, студентам, была в том числе представлена наглядно на стенде – русскими костюмами из разных губерний.

А на съемках девушек и парней («из разных вузов, и еще приезжали в массовку в Абалак женщины и мужчины постарше, и даже издалека – из Петербурга) одели в настоящую одежду под старину.

- Она красивая. Очень яркие ткани. У стрельцов – ткань фактурная. У нас – легкая, с вышивкой, а местами будто на принтере напечатана. На мне была очень длинная рубашка, сарафан, несколько рядов бус. На ногах – сапожки на плоской подошве, бежевые. На голове – два платка, простой и поверху – шерстяной. Оранжевый сарафан, зеленый платок – вот это в кадре я - посреди народа, - улыбается Ксюша, добавляя, - а из грима – нам наносили только румяна.

И Ксюша показывает кадры. Вот Емеля раздает содержимое скатерти-самобранки народу в неурожайное (потому что не было весны) лето. И Ксюша стоит за ним – за его правым плечом.

- Кстати, в тот день было холодно, лил все время дождь.

- А в фильме не видно…

Вот Емеля идет, а две красны девицы перекликаются: «Ой, Емеля идет!», «Емеля!». Одна из них – Ксюша.

Емеля торопится мимо избы, Ксюша сидит на завалинке.

А вот ее зеленый платок развевается в веселом хороводе…

- У меня раз во время хоровода слетела накладная коса. «Как ты так бегала?» - удивились отвечающие за «массовку», а художники косу поправили. – «А как бегала? Как все… Это же русский хоровод,» - смеется Ксюша. Да, косу она не потеряла, просто вбок сдвинулась.

И хотя в фильме после монтажа от участия Ксюши осталось несколько секунд…

Но съемки в сказке! Работа с киногруппой! С известными актерами!

- Впечатления - на всю жизнь. И фильм получился хорошим, потому что съемочная команда работала на сильном добром чувстве!

… И к массовке – к новичкам в кино:

- Все относились хорошо. Никита Кологривый (сыгравший Емелю. – Авт.), а из главных героев - массовка работала с ним, был к нам очень добро…желюбен, - уходя в воспоминания, Ксюша, не замечая, переходит в словах на старину. – Часто подбадривал: «Все – молодцы!»

Объяснял: «Щас вот так сыграем»...

«Делаете вид, что раскладываете чипсы, в смысле – баранки»…

… А самые запомнившиеся сцены были, конечно, с печкой Емели. Говорят, печек для съемок было три, одна даже с ремнями безопасности – для трюков. А Ксения была в дни съемок со «скоростной» печкой – с «тараном».

Уже ближе к концу фильма Емеля на печи рванул в город, во дворец, спасать любимую из плена. Перед ним городские ворота закрыли. В последний миг за воротами - два стражника, слева – Ксюша, еще народ.

- Во время тарана каскадеры-стражники должны были отпрыгнуть, сделать вид, что падают. Они отлично справились. А мы вперед отбежали, со стороны смотрели... И удар печки по воротам был сильным, настоящим…

И еще было…

- Мы, народ, кричали: «За Емелю!» и пытались постоять за него, и делали вид, что толкаем ворота, а стражники пытались нас держать.

Или…

- Над срубом колодца на площади, где мы хороводы водили, повесили шар. Нам объяснили, в этом месте в фильме будет графика, это вместо щуки, которая прыгнет на дно колодца. И мы должны были смотреть на шар, и удивляться… , и там мужчина со шлангом всё добавлял в колодец воды. И рядом с нами стоял подводный царь, он потом нырял в колодец.

- А как же вы сыграли удивление, глядя в небо?

- Представили сказку. А еще по ходу сказки наша массовка играла и смех, и базарный шум, и сплочение.

… Настроиться на «волну» киносказки Ксюша смогла легко, потому что человек творческий, художник.

Да и в раннем детстве Ксюши была своя сказка-быль. Она ее не помнит. Знает по рассказу мамы. Ночью загорелся дом. Все спали. Проснулся брат, позвал маму, спросил, что за шум по стенам. «Дождь стучит…» - сказала мама в полудреме и тут же поняла: пожар. Бросилась глянуть в сени – там огонь, бросилась к окнам - пламя охватило весь дом, по кругу. Родители разбили стекло на окне. Помогли спрыгнуть старшей дочке с годовалым братиком. Потом побросали ей через огонь пятерых детей. Потом спрыгнули сами… Весть о семье и пожаре разошлась по Кузбассу. Люди собрали 300 тысяч рублей (в начале 2000-х) - на новый дом.

- Добрые люди объединились, пришли на помощь. Для нас это было сказкой.

… И позже, под Тобольском, в дни съемок «По щучьему велению» Ксюша – вместе со всеми актерами – на жаре и под дождем, на траве и в палатке, где ждали своего дубля, думала об истории России и ее людях.

А вечерами, вернувшись со съемок, вдохновенно работала и закончила икону с Богородицей (Ксюша училась на иконописном отделении семинарии). И – поехала в Кузбасс на каникулы. И когда через год вышел фильм-сказка, Ксюша и ее семья посмотрели его в числе первых и порадовались за всю киногруппу. И хотя зеленый платок вдалеке или лицо Ксюши близко появляется в кадрах на миг, она говорит, про съемки:

- Не забываемо!

Емеля (актер Никита Кологривый) в киносказке "По щучьему велению". Фото - кинокомпания СТВ.

Ксения рядом со стражником в фильме "По щучьему велению". Фото - кадр из фильма.

Ксения в 2022-м на съемках в фильме-сказке "По щучьему велению". Фото - архив семьи.

Фотография на память после съемок. Фото - архив семьи.

Фото на память. Ксения - в центральном ряду шестая слева, в зеленом платке. Фото - архив семьи.

Фото на съемках фильма "По щучьему велению". Фото - архив семьи.

Емеля (Никита Кологривый) в киносказке "По щучьему велению". Фото - кинокомпания СТВ.

2. «Варвара-краса, длинная коса». 1969 год. «Это наша Зуиха в окошке!»

«В году невесть кода-тО,

проще сказать – не нынче, а встарь

Вершил государством своим Тридевятым

Еремей бородат… О-ох, хозяйственный царь!

И стукнуло как-то в башку Еремею:

«Неправильно я государством вершу.

А, ну-ка, для верности, все, что имею,

проверю, сочту и в реестр запишу…»

Помните? Зачин к киносказке «Варвара – краса, длинная коса». Бабушка в окошке. На распахнутых ставнях нарисованы веселые петухи с красными крыльями. Одной рукой сказительница держит куклу - царя Еремея. Вторая – помогает ее певучей речи и уже вперед сказки пишет по воздуху. Потому что сказительница, сразу всем такая родная-родная, и она одна знает, что значит взрослое слово «реестр» и что будет в сказке дальше.

Начало киносказки "Варвара - краса, длинная коса". Фото - кадр из фильма.

И это не просто начало, а настоящий спектакль замечательной русской советской актрисы театра и кино Анастасии Зуевой.

И почти в каждом фильме-сказке Александра Роу «всехняя» бабушка (Зуева) и начинала - первой - кинорассказ. Да так, что зритель и стар и млад попадал под ее знание и обаяние и уже не мог оторваться от фильма.

И бабушка-сказительница была с нами в киносказках «Морозко», «Золотые рога», «Огонь, вода и медные трубы»… И зачины были новы. А бабушка – прежняя.

И, казалось, мы о ней знаем всё. Но, похоже, была у нее свои тайна и чудо.

… В биографии актрисы её детству всегда отводилась пара строк: отца лишилась рано, мать-вдова вышла замуж снова, Настю забрала к себе тетя, отвела в женскую гимназию… Потом была учеба на актрису в Москве (в 1916-м поступила во 2-ю студию МХАТ, в 1924-м – в труппу МХАТ) и – творческий взлёт!

Но откуда у бывшей гимназистки и городской интеллигентной девочки еще и такое удивительное знание деревенской жизни да певучий среднерусский говор? Да в глазах деревенское озорство? Да жесты уникальной рассказчицы из народа? Настолько коренные, узнаваемые, народные, что даже Горький, заметив Зуеву в одном из спектаклей, однажды – про ее русскость, народность - сказал: «Лучше, чем в жизни»…

И эту русскость актриса Зуева, похоже, «взяла» от приемной мамы. Но не от отмеченной в официальной биографии, а от… крестьянки Марфы Волнушкиной.

«Я, Зуиху в сказках, в кино, видя, всегда мою бабушку Марфу в ней признавала, те же интонации Марфы-рассказчицы, те же жесты, улыбка, - рассказывала мне Анна Дмитриевна Панова из Новокузнецка, поясняя...

«Мы, Волнушкины, родом из-под Москвы. В начале XX века муж Марфы погиб, она одна осталась с детьми. И было по ту пору такое: монастыри раздавали в семьи сирот, на воспитание. То ли родные передавали сирот на время монахиням. То ли было что еще. И монахини их судьбу дальше устраивали. К тому же, за взятую в дом сироту, по царской программе деньги давать обещали.

И Марфа и взяла из монастыря сироту Настю Зуеву, маленькой. А после её у нее не забрали. А если б и начали забирать – уже б не отдали, срослись.

Так Зуева выросла с Марфиными тремя дочками в самый голод и в самое тяжелое время.

А чем семья тогда была? В семье - всё едино делали: и работали вместе, и ложки одинаково брали, держали. А столы, лавки тогда были деревян-ные! Самовары ведер-ные! У всякого дома – станки, и все ткали, пряли, песни пели… А Зуева и Волнушкины – голосистые! А весна придет – расстилали холсты на снегу… А лето придет – самая страда… Но все равно время учиться детям Марфа находила, о будущем их думала. Сама была грамотной, и дочки грамотными выросли.

Две старших дочери да Настя Зуева, как выросли, - в Москву уехали, работать, «в няньки». А с Марфой осталась младшая родная Настя, она вскоре вышла замуж, стала Масленниковой, девять детей у нее родилось, я по счету – восьмая. А исполнилось мне четыре, моя мама умерла, и бабушка Марфа уже нам, сиротам, заменила маму…»

… А старшие сестры умершей многодетной Насти – Мария и Татьяна, пожив в «няньках» в Москве, получили профессию ткачих, вышли замуж.

«А Настя Зуева, поработав нянькой в актерской семье, «заболела» театром, поступила учиться на актрису, - вспоминала семейные хроники Анна Дмитриевна. – … И все дочери моей бабушки Марфы меж собой очень дружили. Поддерживали друг друга, и когда шли революции, и потом в Гражданскую, и позже… И актриса тетя Настя, любя и переживая за нас, маленьких сирот, часто приезжала, привозила нам ботиночки, сладости».

И один приезд врезался в память маленькой Ани - Нюси.

... Жара за 30. Кипит в тазах варенье. Нюське примерно семь, она уже сытая, лениво лижет с ложки пенки с ягодками земляники. Варенье варят на всех приехавшие сестры покойной мамы и тетя-актриса.

И Нюська вскакивает на пень и поет частушки.

- А частушки взрослые, все хохочут. Нюся еще не понимает, почему. За нее краснеет отец, подходя, спрашивает, у кого научилась. «У Васьки». Отец - к сыну, что с баяном подыгрывал, тот – наутек. А Нюся дерет глотку дальше. Ждет похвалы от тети-актрисы. Хочет стать актрисой. И тетя-актриса учит: «Нюська, надо не орать, а петь. Давай нашу любимую «В низенькой светелке...», - рассказывает Ирина Шакирова, дочь Анны Дмитриевны Пановой (Нюси Масленниковой).

Ведь тот день Нюся будет вспоминать всю жизнь и рассказывать о нем своим детям, внукам…

… А тогда… Пройдет несколько лет. В 1931-м году вдовца (папу Нюси. – Авт.) с детьми репрессировали, сослали в Сибирь. Официально – за отказ вступить в коммуну. Хотя он всего лишь поделился тревожными мыслями, подвозя по дороге земляка.

- Тот спросил: «Когда к нам в коммуну вступишь?» А Дмитрий ответил, что у него и без того столько ртов, детей и своих-то еле-еле кормит. А если еще ему и коммуну кормить придется...». Коммуна была делом новым. С теми, кто колебался, не церемонились. Тот человек написал донос. Семью сослали «...на основании протокола общего собрания колхозников и бедняцкого общества Решетенского сельсовета от 23.07.1931, - цитирует Ирина архивную справку, - сведений об изъятом или конфискованном имуществе... не имеется». То есть бедняки выселили, может, даже самую бедную семью из всех. И бабы, собирая детей Масленниковых в ссылку, плакали, и хлеба им в дорогу всем селом пекли, и теплую одежу несли...

Масленниковых сослали не всех.

Часть старших детей жила уже в Москве и их не тронули. Как и не тронули тетушек Волнушкиных и тетю-актрису...

А поехали в ссылку в «телячьем» вагоне, битком, пятеро детей - от четырех до 22 лет, пятый – самый старший – с женой и младенцем, и отец - Дмитрий, и мама его – бабушка Анна из их же села, вызвавшаяся ехать ради внуков. А бабушка Марфа перед тем умерла.

...И ехали в Сибирь больше месяца.

- Выжили благодаря отцу - пошел строить КМК (Кузнецкий металлургический комбинат). Старшие дети тоже все работали. И Нюся (с восьми лет. – Авт.) в чужой семье пасла гусей, смотрела за хозяйскими детьми, работала за еду. Но кормили ее хозяева мало, плохо, и тарелку она свою вылизывала до крошечки.

- А актриса Зуева могла вашим помочь вернуться?

- Нет, и разве ж у нее сила какая была? И её саму уберегло только то, что Волнушкиным – не родная… И наши все это понимали и старались ее уберечь и опасным «знакомством» не навредить. А как реабилитировали, наши уже не вернулись на родину, они полюбили Сибирь.

… После Великой Отечественной Анна Дмитриевна (та самая Нюся Масленникова – внучка Марфы Волнушкиной) , фронтовичка, заехала к тёткам в Москву. И на спектакле, где играла тетя Настя Зуева, сидела в первом ряду.

«И как только конец, захлопнулся занавес, Зуева сбежала со сцены, обняла меня: «Ну, Настасья, копия!» Да, я копия умершей мамы… И она уговорила неделю пожить у нее, в «коммуналке»… И я жила и удивлялась, что любимые народом актрисы жили так же бедно, как все, на одной картошке... И Зуева рассказывала о детстве, о Марфе», - вспоминала Анна Дмитриевна часто в свои последние годы.

… Еще раз Анна Дмитриевна (Нюся) и тетя-актриса – спустя годы после войны - встретились на свадьбе внучатой племянницы незадолго до смерти Зуевой.

…Из всех ролей Зуихи, так ее по-деревенски просто, с любовью всю жизнь звали в семье Нюси и считали родной, больше всего любят «бабушку-сказительницу» в «Варваре-красе»…

Она так похожа на их бабушку Марфу, в первой трети XX века подарившую любовь и тепло сиротам-внукам. А еще раньше - приемной дочке Насте Зуевой. И то было обыкновенное чудо обыкновенной русской семьи.

Анастасия Зуева (слева) и сестры Волнушкины - Маша, Настя с мужем Дмитрием Масленниковым и Татьяна. Фото - архив Ирины Шакировой.

Из справки о составе репрессированной семьи, позже полностью реабилитированной. Фото - архив семьи.

Анна Дмитриевна Масленникова (в детстве - Нюся) рассказывала, что после Победы заезжала к тете Марии и тете Татьяне и к тете Насте-актрисе в Москву. Фото - архив Ирины Шакировой.

Анастасия Зуева - русская советская актриса театра и кино - особенно запомнилась ролью Бабушки-сказительницы в фильмах-сказках Роу. Фото - кадр из фильма.

3. «Чародеи». 1982 год. Валерий Золотухин: «Надо верить в чудеса…»

Знаменитый актер театра и кино, народный артист РСФСР, наш земляк Валерий Золотухин (он не раз говорил, что у него две малых родины, на Алтае родился, в Междуреченск всю жизнь приезжал к старшему брату и к переехавшим в Кузбасс родителям) нынче (21 июня) отметил бы 85-летие.

На его счету больше 100 ролей в кино. Среди них – и герои киносказок «Царевич Проша» (1974), «Чародеи» (192) и «Легенда о Кащее, или В поисках тридесятого царства» (2004).

В «Чародеях» (в любимой страной новогодней сказке) Золотухин сыграл Ивана Киврина, замдиректора по науке научного института, где изучают магию. (А мог сыграть Киврина Олег Басилашвили. Но утвердили на роль Золотухина, и в итоге замдиректора получился застенчивее и трогательнее, чем ожидалось, и это добавило фильму притяжения и эмоций).

И фильму уже 43 года. И это фильм нашего времени. Но с «отсылами» на «афанасьевский» сборник русских народных сказок.

И герои «Чародеев» - Иван и Аленушка - собираются пожениться, и их разлучает заклятье (по ревности-недоразумению) от директора Шемаханской, и Алена Ивана забывает, и злые чары может снять только поцелуй, но уж есть другой – злой - претендент на ее сердце и он ищет вариант омолодиться по примеру царя из сказки "Сивка-бурка"…

И сюжет «Чародеев» полон жизни и волшебства. Да, окончательно всё разрешится счастливо с воссоединением Алены и Ивана и с возвращением Киврина (Золотухина) из командировки с объявлением его давних, неизменных чувств к красавице Шемаханской.

И так настоящая любовь побеждает в обеих главных линиях киносказки.

… А была ли в жизни Валерия Золотухина «своя» собственная сказка? Была.

Он, маленьким, упал с большой высоты, в детском саду. Группа находилась на втором этаже. Было лето, жарко. Группа вышла на балкон, вернее, на лестницу. Пошел дождь. Дети ручки подставили под дождь. Но перила оказались слабыми, и несколько детей упало на землю… И Золотухин получил сильный ушиб колена. Сначала не придали значения ушибу. Потом развилось воспаление… Оно перешло в туберкулез кости.

- И когда он лежал в Чемальском туберкулезном санатории, и им, детям, прикованным болезнью к кроватям, жившим надеждой, что встанут, побегут, санитарочки начали читать «Гуттаперчевого мальчика»… И Золотухин рассказывал: они представляли, станут такими же «гуттаперчевыми», и будет такое же с блестками трико, и «взлетят» под купол цирка… И так зародилась его мечта стать артистом – из этой повести, в детстве казавшейся сказкой, пусть и с печальным концом. Но этот эффект – стать таким же «гуттаперчевым» и «взлететь», эта мечта и дальше росла и она Золотухиным двигала, - говорит Надежда Леденева, заведующая музеем в родном "золотухинском" Быстром Истоке (филиалом ГМИЛИКА – Государственного музея истории, литературы, искусства и культуры Алтая).

… А хотя у повести о «гуттаперчевом мальчике» – трагический конец… Но все дети страны и всегда ее конец «поправляют». И в их воображении разбившийся мальчик остается жить.

И так же считал в детстве и Золотухин, с болезнью борясь и уже зашагав к своей мечте.

… А отголоски болезни мучили актера Валерия Золотухина все годы. Он мужественно справлялся. Трость, которая была всегда рядом, с годами стала частью имиджа актера, худрука театра на Таганке Золотухина.

И, кстати, у Валерия Сергеевича было три трости. Одна, самая любимая трость, это реальный сук от яблони. Таким вырос – прямым – с загибом под рукоять. Вполне сказочная трость и подарок от самого популярного в русских народных сказках дерева – от яблони.

… И еще, Валерий Золотухин в канун 2011 года (за два с небольшим года до смерти), с удовольствием вспоминая съемки в «Чародеях» и поздравляя читателей «Комсомолки» и любимую страну с Новым годом, сказал: «Главное, всем здоровья души и тела. И исполнения задуманного. Надо верить в чудеса и стремиться, чтобы они исполнялись в вашей жизни».

Валерий Золотухин в роли Ивана Киврина и Екатерина Васильева в роли Киры Шемаханской в фильме "Чародеи". Фото - кадр из фильма.

Валерий Золотухин с братом Владимиром и с женой брата Татьяной на их даче в Междуреченске. Фото - архив семьи.

Еще было

Летающий топор

Его придумали дети в Кемеровском Центре технического творчества

Топорик внешне и размерами похож на обычный, но с моторчиком и воздушным винтом. Конструктор управляет им с земли, на расстоянии.

Топор – уже на первых его демонстрациях в 2010-х - показал, что может часами наматывать круги в небе. Летает аккуратно, приземляется осторожно.

«Топор в небе развивает скорость 65-70 км в час. Но создавали мы его не ради скорости. А хотели посмотреть, сможет ли освоить небо такой простой и вечный символ России, как трудяга-топор, - пояснял Сергей Летков, руководитель проекта. - Мы много работали над эскизами, чертежами и расчетами и смогли претворить в жизнь сказочную идею.

Сделал летающий топор тогда девятиклассник Женя Макашенец. Ему помогали друзья – Влад Акентьев и Паша Дубовиков.

На первых технических соревнованиях соперники в летающий топор не верили. Но он конструкторов не подвел.

Школьники, разрабатывая летающий топор, объясняли: возможно, их идея летательного аппарата с формой типа топора пригодится в будущем авиации или космической технике. И мечтали – их летающий топор вполне подходит для трюков в новых киносказках, где нужно будет метнуть хоть топор, хоть палицу в небо. Например, в новом фильме «Огонь, вода и медные трубы», если его решат снять.