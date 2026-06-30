Фото: пресс-служба АПК.

10 и 11 июля 2026 года в Мариинске пройдет фестиваль «День сибирского купечества». Гостям предлагают на два дня погрузиться в эпоху купеческой Сибири с ее бытом и традициями. Рассказываем, чем удивят гостей фестиваля «День сибирского купечества» 2026 в Мариинске.

Фестиваль «День сибирского купечества» 2026, 10-11 июля Мариинск: полная программа мероприятий

Первый день фестиваля начнется с деловой программы - в 14:00 стартует форум «Деловые и предприимчивые» в городском парке имени Суворова. Будет бизнес-пикниг для начинающих бизнесменов, молодежный слет юных журналистов, родительский форум, а также мастер-класс по гиревому спорту, который проведет чемпион мира Антон Анасенко.

Параллельно будет проходить променад по улице Ленина, где воссоздадут атмосферу купеческого города рубежа XIX–XX веков. Здесь развернутся иммерсивные спектакли, купеческие салоны, театральные балаганы, уличные концерты. Команды КВН из разных городов Сибири проведут городской пранк с историческим колоритом «Купеческий переполох».

Любители спорта оценят состязания «По следам сибирских казаков», а поклонники музыки – народную комедию с участием литературного театра «Слово», ансамбля «Смородина», губернаторского оркестра русских народных инструментов филармонии Кузбасса «Были и небылицы уездного города М».

Вечером в парке состоится «Сарафанная вечеринка» с шоу барабанщиков «Биг ДрАмма Шоу» и огненным представлением.

Второй день начнется карнавальным шествием «Путь на ярмарку» и настоящей Купеческой ярмаркой. Продолжится праздник фестивалем казачьей культуры и турниром сильнейших гиревиков Сибири.

На протяжении дня будут работать ярмарка мастеров, детские площадки, театральный балаган и стилизованные точки питания. После обеда состоится фестиваль красок «КузбассФЕСТ», а вечером среди участников разыграют серебряную монету удачи. Завершится праздник выступлением кавер-групп «Шанс» и For me Band из Новосибирска и фейерверком.

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