КемГМУ Минздрава России проводил в профессиональную жизнь более 600 молодых специалистов

Фото: пресс-служба КемГМУ Минздрава России.

Июнь для Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России традиционно время торжественных церемоний вручения дипломов. Завершилась череда выпускных на всех факультетах. В этом году свои профессиональные документы получили 629 человек.

«Качество подготовки в КемГМУ Минздрава России неизменно подтверждается высоким спросом на наших выпускников. Более 70 процентов из них уже сегодня знают свои будущие рабочие места - они обучались по целевым договорам и в ближайшее время пополнят кадровый состав медицинских организаций», - подчеркнул ректор Сергей Кан.

Фото: пресс-служба КемГМУ Минздрава России.

Ряды медицинского сообщества пополнили 256 молодых врачей - выпускников лечебного факультета, которые после получения диплома и успешного прохождения первичной аккредитации смогут работать врачами первичного звена в поликлиниках, в приемных отделениях стационаров и на станциях скорой медицинской помощи. В приемную кампанию 2026 года на факультет доступно для поступления 365 бюджетных мест.

Состоялся и выпуск СПО «Сестринское дело». Впервые 13 выпускников осваивали направление в очно-заочной форме. Еще пятеро - второй выпуск дневной формы обучения. Они овладели всеми ключевыми навыками - профессиональным уходом за пациентами, обеспечением инфекционной безопасности, выполнением сестринских манипуляций и оказанием помощи в экстренной форме. Все выпускники уже планируют начать карьеру в медицинских организациях Кемерова.

Кроме того, вуз открыл двери в профессиональную жизнь 34 молодым врачам из трех стран: Индии, Египта и Марокко. Впереди у них - возвращение на родину и еще одно серьезное испытание: квалификационный экзамен, который позволит начать врачебную практику на родине. Полученные в КемГМУ знания и навыки помогут им сохранять здоровье пациентов в своих странах.

Фото: пресс-служба КемГМУ Минздрава России.

В 54-й раз медицинский университет выпустил врачей-педиатров - в этом году дипломы получили 160 человек. После окончания педиатрического факультета выпускники могут сразу трудоустроиться врачом-педиатром участковым, врачом выездной бригады скорой медицинской помощи, врачом приемного отделения и продолжить обучение в ординатуре. В этом году набор на педиатрический факультет составляет 250 бюджетных мест.

62 выпускника получили дипломы о высшем образовании по направлению стоматология. Позади пять лет напряженного обучения на стоматологическом факультете, освоены более чем 100 дисциплин и совсем скоро будут уверенные шаги в профессии. На стоматологический факультет к поступлению доступно - 27 мест.

Фото: пресс-служба КемГМУ Минздрава России.

В этом же году КемГМУ Минздрава России подготовил 22 молодых провизора, восемь из которых обучались по целевым договорам. 35 бюджетных мест выделено на фармацевтический факультет в приемную кампанию 2026 года.

Состоялся выпуск 77 специалистов и на медико-профилактическом факультете - эти врачи стоят на страже санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По окончании вуза, после прохождения первичной аккредитации, а при необходимости - и обучения в ординатуре по более 10 направлениям и аспирантуре, выпускники могут работать врачом-гигиенистом, врачом-эпидемиологом, врачом-медицинским микробиологом, врачом клинической лабораторной диагностики и др. На медико-профилактический факультет открыто 60 мест.

Фото: пресс-служба КемГМУ Минздрава России.

Напоминаем, что в КемГМУ Минздрава России продолжается приемная кампания 2026 года: на программы специалитета выделено 737 бюджетных мест. Подробная информация опубликована на официальном сайте в разделе «Поступающему» по адресам kemgmu.ru/abitur/ и kemgmu.ru/abitur/special/, также можно обратиться по электронной почте abit@kemsma.ru или по телефону приемной комиссии +7(905)912-43-62 в будние дни с 09.00 до 17.00 и в субботу с 09.00 до 13.00.

Фото: пресс-служба КемГМУ Минздрава России.

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