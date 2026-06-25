Владимир Путин наградил железнодорожника из Кузбасса. Фото: kremlin.ru.

47-летний Александр Диок из Новокузнецка в конце мая 2026 года был награжден президентом России Владимиром Путиным знаком отличия. Как говорится в указе за подписью главы государства, эта награда преподавателю Новокузнецкого подразделения учебного центра профессиональных квалификаций Западно-Сибирской железной дороги была вручена за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность.

И еще бы: за 19 лет работы в учебном центре Александр Диок обучил порядка трех тысяч человек!

Александр Диок уже 19 лет обучает монтеров и бригадиров пути, операторов по путевым измерениям, ремонтников. Фото: Личный архив.

Не видел других путей

На железную дорогу Александр Диок пришел в 1999 году, еще будучи 20-летним. Как признается сам мужчина, свой выбор он сделал еще школьником: родители тоже были железнодорожниками, и рельсы, шпалы, поезда – вся тематика железной дороги, ее дух – всегда были с ним с самого детства. Поэтому другой дороги в жизни он перед собой не видел, даже не рассматривал.

На железную дорогу Александр Диок пришел в качестве монтера пути. Через шесть лет стал наладчиком путевых машин и механизмов, и переход на эту должность через каких-то два года и развернул его карьеру на 180 градусов. В 2007 году на железной дороге начали внедрять путеизмерительные тележки, для того чтобы облегчить труд бригадиров пути при промере путей. И Александра попросили провести занятия с группой бригадиров пути по ее освоению.

«Почему именно меня позвали? На тот момент ее еще никто не освоил, а я уже знал все нюансы работы и даже немного больше того, что входило в должностные обязанности. Дело в том, что я с детства увлекался разработкой компьютерных программ, и, поработав со штатной программой тележки и поняв, что она не выдает никакую отчетную документацию, разработал базу данных, благодаря которой можно было не сидеть целыми днями, составляя отчетные документы, а сформировать их с помощью пары кнопок. И после того, как я представил эту разработку руководству, получил награду и премию как молодой рационализатор от начальника и от регионального представительства дороги.

Поэтому про меня и вспомнили, ведь я мог рассказать, как эта тележка устроена, научить всем тонкостям и премудростям этого аппарата, – вспоминает новокузнечанин. – На тот момент у меня и в мыслях не было, что я свяжу всю свою дальнейшую деятельность с обучением работников РЖД. Но после того как я провел занятия с парой групп, меня пригласили работать в учебный центр уже на постоянной основе».

И спустя годы работы Александр Диок всей душой отдается преподаванию. Фото: Личный архив.

Александр Диок вспоминает, что коллектив на новом рабочем месте встретил его очень тепло. Особую благодарность он испытывает к своему наставнику Галине Евгеньевне Прокопенко, которая сразу приняла над ним шефство в освоении новой для Диока профессии и поддерживала на всем протяжении его становления в этой должности.

«Никогда не забуду ее слов: "Ты должен верить в то, что ты делаешь и говоришь, и тогда будут верить тебе". Этого принципа я и придерживаюсь постоянно», – говорит железнодорожник.

На связи – сотни человек

Вот уже много лет Александр Диок обучает желающих на монтеров пути, бригадиров пути, операторов по путевым измерениям, ремонтников искусственных сооружений. Но рационализаторское мышление остается с ним. И он постоянно внедряет в учебный процесс какие-то идеи. Например, в 2021 году презентовал проект «Интерактивный класс путевого хозяйства». В его рамках педагог предложил использовать в ходе обучения QR-коды, позволяющие ученикам мгновенно получить всю актуальную информацию о том или ином устройстве на свой смартфон или планшет. Также создал сайт, где пошагово изложил каждый курс обучения, связанный с путевым хозяйством. А еще завел дзен-канал, где выкладывает исторические моменты становления железных дорог, а также новейшие конструкции хозяйства пути и сооружений. И ведет видеоблог с серией коротких видеороликов, так называемое микрообучение, по пользованию сложным путеизмерительным инструментом.

Александр Диолк сам начинал свою карьеру на железной дороге с монтера пути. Фото: Личный архив.

«Вся моя деятельность направлена на то, чтобы ученики повышали свой уровень знаний, расширяли кругозор, а сейчас в условиях всеобщей цифровизации для этого есть все условия. Когда ко мне приходят ученики, закончившие другие учебные заведения, то часто случается одна забавная ситуация: они спрашивают, где могли меня видеть. И тогда я им показываю свой канал, и выясняется, что им эти ролики уже демонстрировали в процессе обучения. Или открывают справочник, специально разработанный мною для работников путевого хозяйства, и спрашивают: это вы что ли написали?» – улыбается преподаватель уже высшей категории.

Самым важным в своей работе Александр Диок считает доверие обучающихся, их веру в его поддержку и правильно заданное направление. А учеников через его класс прошло уже почти три тысячи человек.

«В каждой группе перед началом обучения я озвучиваю девиз – "Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься", и тут же поясняю его суть: если не знаешь – спроси, если не умеешь – попроси показать. Так формируется доверительная атмосфера, которая поддерживается уже много лет, и самым значимым показателем для меня является то, что мои ученики, даже приезжая на курсы, которые ведут другие преподаватели, обязательно заходят ко мне поздороваться, звонят в сложных производственных ситуациях, советуются. Или скидывают фото своих наград за победы в конкурсах профессионального мастерства и говорят спасибо за полученные знания и умения. Пожалуй, это лучшее признание моей деятельности».

Многие ученики остаются на связи с Александром Диоком и после окончания обучения. Фото: Личный архив.

Дорога счастья

Знак отличия, которым Александра Диока наградил президент России Владимир Путин, новокузнечанин еще не получил. Награда где-то еще в пути. Кстати, ранее у преподавателя учебного центра была и благодарность от министра транспорта России, и несколько ведомственных наград. Как говорит сам Диок: «Хорошо, что наградили, заметили, но не ради них работаю». Но зато супруга и сын с дочерью гордятся заслугами главы семьи.

Кстати, с супругой Александр Диок тоже познакомился благодаря железной дороге: средняя сестра его жены работает в Новокузнецкой дистанции пути, она и поспособствовала знакомству молодых людей. Между ними вспыхнуло чувство, а потом свадьба, дети, счастливая семья.

Правда, ни сын, который перешел на второй курс университета, ни дочь-девятиклассница пока не связывают свое будущее с железной дорогой, но кто знает, как еще повернется судьба. Сам Александр не будет против, если так случится.

«Железная дорога – это стальной пояс матушки-России. Она дала мне железную веру и в моих учеников, и в себя, закалила характер и стремление к улучшению результатов», – признается новокузнечанин, подчеркивая, что его дорога оказалась счастливой.