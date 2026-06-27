«Ученый, который осуществил мечту Лермонтова о прапра...деде»: известному профессору из Кузбасса Людмиле Ходанен вручена государственная награда

Людмила Ходанен принимает поздравления коллег. Фото - КемГИК.

Указ Президента РФ N293 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» по Сибирскому округу вышел в мае.

И медаль вручили на торжественном приеме в правительстве региона 22 июня.

- Впервые в истории Кузбасса заслуги представителя высшей школы в области науки и культуры отмечены столь высокой государственной наградой, - рассказали в КемГИКе о докторе филологических наук, профессоре кафедры литературы, русского и иностранных языков КемГИКа и почетном профессоре Кузбасса Людмиле Ходанен.

Гордятся наградой ученого коллеги и студенты не только в КемГИКе.

Гордится КемГУ, где Людмила Ходанен работала много лет. И мы - выпускники филфака конца XX века. Для нас она – навсегда любимый Учитель N1.

О медали

Медаль Пушкина учреждена Указом Президента РФ от 9 мая 1999 года в честь 200-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Согласно указу, медалью Пушкина награждают за достижения в области культуры, искусства, образования, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в исследование и сохранение культурно-исторического наследия…

- За 27 лет истории этой медали ею награждено чуть более 1100 известных российских и зарубежных деятелей науки, культуры, искусства, политики…, для которых русская культура всегда оставалась высокой ценностью, - говорят в КемГИКе. - Среди них такие известные ученые-филологи, как академик Дмитрий Лихачёв, Николай Скатов, директор Института русской литературы РАН… Людмила Ходанен..., она известна в России и за рубежом как литературовед, исследователь творчества Пушкина, Лермонтова, Гоголя…

И вся её профессиональная, научная работа и жизнь посвящена изучению и сохранению русской литературы.

... А еще было... Людмила Ходанен… несколько лет назад осуществила заветное желание великого русского поэта.

Как сбылась мечта Лермонтова - почти два века спустя

Казалось бы, случай. Но, похоже, это была судьба.

… Михаил Юрьевич Лермонтов был увлечен родословной. Считал одним из своих предков Томаса Лермонта – шотландского певца, балладника, рифмача, воспетого в романах Вальтера Скотта.

И Томас Лермонт жил в XIII веке.

И Михаил Лермонтов в своем XIX веке мечтал побывать в Шотландии, на земле прапрапра… деда.

- Впрочем, шотландские «корни» Лермонтова не доказаны. И как один из потомков Томаса Лермонта оказался в России, служил России, полюбил Россию, этой цепочки нет, - поясняла мне профессор Ходанен через несколько лет после того, как...

В 2018-м она приехала в шотландский городок Эрлстон. По приглашению ученицы, выпускницы филфака Натальи Сарычевой, давно живущей в Лондоне.

И, оказавшись в Эрлстоне, они сначала нашли бюст Михаила Лермонтова, поставили цветы.

А потом долго искали замок Томаса Лермонта. И уже думали – не найти. Спросили направление в неприметном кафе. И их ... провели через не парадную двер. И – они сразу оказались у древней стены.

- Она обвалившаяся, похожа на стенку... коровника. Но это оказалась стена замка Томаса Лермонта! Представляете?! – рассказала профессор Ходанен про шаги по Шотландии в поисках места, где когда-то жил предполагаемый предок поэта.

А потом за городом с трудом, но они все-таки разыскали место, где в последний раз люди видели барда Шотландии – Томаса Лермонта.

- На земле большой, позеленевший от старости медный диск. Рядом – табличка, написано, все, как в легенде: здесь Томас Лермонт ушел к феям...

И профессор Ходанен набрала там рыжей, сухой, истоптанной овцами шотландской земли.

Людмила Ходанен и ее выпускница Наталья в шотландском Эрлстоне у бюста Михаилу Лермонтову. Фото - личный архив Людмилы Ходанен.

А это один из старинных замков потомков Томаса Лермонта в Шотландии. Фото - личный архив Людмилы Ходанен.

Шотландия. Михаил Лермонтов был увлечен своей родословной и считал себя потомком шотландского барда Лермонта. Фото - личный архив Людмилы Ходанен.

... Пакетик с землей благополучно прилетел в чемодане в Россию.

Год пролежал дома.

- Но феи ко мне не приходили, - шутит профессор. – А везла я землю – собиралась на следующую «лермонтовскую» конференцию в Пятигорск. И там я землю передала. Все были потрясены. И землю позже, в день памяти, рассыпали и частично закопали на месте первого захоронения Михаила Юрьевича Лермонтова.

И все были взволнованы. Сбылось заветное желание поэта Лермонтова: достичь земли предков.

... И оставшийся в веках шотландский бард и его из Тархан потомок – русский поэт с мировым именем, благодаря этой горсти «волшебной» - родной - земли, теперь, точно, встретились. И пошли вместе. И только им двоим неслышно пел русский колокол и звучала арфы шотландской струна. И у развалин в седых мхах в Эрлстоне прапрапра...дед и внук увидели «их» замок снова целым, со щитом и мечом на мощной стене. И солнце, взойдя, торжествуя, разбило в алмазную пыль туман всех гор и веков.

Великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов погиб на дуэли в 26 лет. Фото - картина Петра Заболотского.

Кавказ, Пятигорск. Место первоначального погребения Лермонтова, позже перевезенного в родные Тарханы (под Пензу). Фото - личный архив Людмилы Ходанен.

Тем временем

С иконой Лермонтова произошло чудо…

5 фактов о смерти и наследии поэта

15 (27) июля 1841-го на Кавказе, близ Пятигорска, был убит на дуэли Михаил Лермонтов. Ему было всего 26 лет.

... Нынче в июле исполнится 185 лет со дня гибели поэта. И «КП» спросила у профессора Ходанен, что о тех трагических днях добавилось в «лермонтоведении» в последние годы.

1. Подвиг бабушки и развенчание злого фейка.

Злые интернет-языки бездоказательно назвали бабушку Лермонтова - Елизавету Арсеньеву - помещицей, деспотичной ко всем и к внуку. И это - ложь.

«Лермонтова вырастила бабушка, она ему посвятила жизнь. И смертью его (на второй дуэли, в 1941-м, с Мартыновым) была потрясена настолько, что у нее «упали веки», она ослепла, так ей было тяжело, - рассказывает правду профессор Людмила Ходанен. - ... И не так просто ей было добиться перезахоронения внука, перевезти тело примерно год спустя после дуэли и смерти внука из Пятигорска в родные Тарханы (под Пензу. – Авт.).

Но бабушка решилась на это.

И Лермонтова похоронили в Тарханах, в часовне Марии Египетской.

Часовня – порог между миром мертвым и живых. Поэтому гроб его наполовину в земле и над ним неусыпная псалтырь. И бабушка потом вскоре умерла, не смогла пережить это горе».

2. Ангел Мария. Мистика или совпадение? В 1841-м кавказские офицеры Михаил Лермонтов с племянником, приехав в Пятигорск, сняли домик.

И бездетные немолодые хозяева, жившие рядом, в другом домике, считай, в ту же ночь нашли на крыльце новорожденного подкидыша, и приняли девочку, полюбили.

А через полтора месяца...

«Лермонтова убили на дуэли, и девочка вдруг умерла. Страшное, удивительное совпадение», - рассказывает Ходанен о недавнем архивном открытии музееведов. Девочку приемные родители окрестили Марией.

Маму Лермонтова, Миши, осиротевшего в три годика и потому его и вырастила бабушка, тоже звали Марией.

Две Марии - два ангела. Или это всё был ангел один?

3. Чудо с иконой Лермонтова…

В 1842-м бабушка Лермонтова прислала в дар из Тархан, из домовой церкви, в Пятигорск, в Скорбященский храм, где решились отпеть поэта (отпевать же убитых на дуэли было нельзя), старинную икону Божией Матери «Всех скорбящих радость».

В 1902-м икона перешла в Свято-Лазаревский храм Пятигорска, открывшийся у некрополя, у места первой могилы поэта.

А через 100 лет, писали пятигорские СМИ, икону эту, почерневшую от старости, на ней уже невозможно было ничего различить, убрали в крестильню, потом в кабинет.

Но несколько месяцев спустя икона сама собой обновилась: проявился лик Богородицы, еще образы.

И икону вернули на ее постоянное место в храме.

Позже профессор Пиле определил: икона могла быть написана итальянскими мастерами (или русскими из итальянской школы, предполагает профессор Ходанен) в первой половине XVIII века.

4. Кавказ - наш. Если бы нет тогда, стал бы НАТО. Несколько лет назад лермонтовед Захаров задал международному научному сообществу неожиданный для почти двух прошедших веков вопрос: «Что за тяжелый груз везет контрабандист Янко в романе Лермонтова «Герой нашего времени» (в повести «Тамань»)?

«Захаров сделал предположение: Янко через пролив везет оружие для горцев. И он привел очень интересные данные: документы, протоколы из архивов..., - рассказывает Людмила Ходанен. - То было время, когда горцы, сражаясь с русскими, стали применять новейшее огнестрельное оружие. Но откуда взялось оно: пушки, ружья?! Ведь первые горцы в противостоянии с русскими были еще с пиками...

По предположению Захарова: это англичане горцев оружием стали снабжать.

Напрямую Лермонтов об этом написать, конечно, в романе не мог...».

«А если бы не было бы присоединения Кавказа русскими?...» - «Англичане бы заняли Кавказ» - ответ профессора Ходанен.

5. Дело о стихах. Как XXI век чуть не отобрал у Лермонтова одно из самых известных его стихотворений. В последние годы начались споры о лермонтовском «Прощай, немытая Россия!»

Ряд ученых утверждает: это пародия на пушкинское «Прощай, свободная стихия» и автор – не Лермонтов, а поэт второго ряда. И что Лермонтов вообще не мог так сказать о России. «Стихотворение – Лермонтова! – убеждена Людмила Ходанен. – Оно рождено в особый совершенно момент, когда Лермонтов был отправлен в ссылку на Кавказ, в общем-то, незаслуженно, только за то, что участвовал в дуэли (в 1840-м) с де Барантом, с французским офицером, который оскорбил русское офицерство, посмеявшись, что неужели в русской армии могут у офицеров быть дуэли, да могут ли они это всё (высокое, дуэльное. – Авт.) знать. На что Лермонтов ответил, что русский офицер имеет понятие чести, и они стрелялись. (Лермонтов выстрелил в сторону. – Авт.).

Дуэли были запрещены. Лермонтова за дуэль отправили на Кавказ.

И это стихотворение рождено тогда, порывом какого-то гнева к личной судьбе...

И реалии стихотворения не только метафоричны, а имеют наполненность смысловую, которая была современникам понятна...

И учитывая это, мы тоже понимаем тот смысл, который Лермонтов в него вкладывал.

«Стена Кавказа» - реальная стена, которую строили очень давно горцы на Северном Кавказе, чтобы взимать дань с путешественников. И Лермонтов мог наблюдать ее по дороге.

"Немытая Россия" - в контексте того, как Кавказ, например, говорил о России, то мы встретим выражение «немытые русские», например, у Бестужева-Марлинского. Так считают мусульмане, потому что они омывают лицо несколько раз в день, совершая намаз. И поэтому у них отношение к русской христианской вере другое, русские так не умываются. И это не значит, что русские - грязные. Это означает: русские – они другие, не мусульмане. И слова – про «немытую Россию» - это шутка Лермонтова, он – не мусульманин, но эта его шутка – знаковая вещь. Лермонтов же возвращался на Кавказ, который он знал и любил (бабушка в детстве возила его часто туда, на воды. – Авт.). И Лермонтов любил и Россию».